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Пронько показал ещё один пример провала пенсионной реформы: "Ни стыда, ни совести"

17 июля 2021, 07:45  •  279 • Политика
Ни стыда, ни совести. Так наш народ говорит про тех, чья наглость и цинизм зашкаливают. Когда подобное происходит на государственном уровне, то поражает уже не беспредельная наглость, а тотальная безответственность тех, кто клянется в служении народу и Отечеству. Сегодня стало известно ещё про один, но очень наглядный пример провала так называемой пенсионной реформы.
Девальвация рубля – это одна из главных причин, которая не позволяет сберегать и вдолгую инвестировать в национальной валюте. Рубль превратили в "фантик", которым можно манипулировать. Назвали данный процесс "рыночным равновесным эффектом". Дескать, так снижается зависимость отечественной экономики и рубля от внешних шоков, но, по сути своей, это чистой воды ложь и лукавство. Перманентная девальвация наотмашь бьёт не только по покупательной способности семей, но и по их долгосрочным сбережениям. Добавьте к этому инфляцию, и вы поймёте, что чиновники занимаются словоблудием, когда рассказывают нам про необходимость пенсионной реформы и личной ответственности каждого. Нас не просто постоянно, простите, накалывают, нас ещё и постоянно обирают. Так, на этой деловой неделе стало известно, что пенсионные накопления граждан-"молчунов", которыми управляет госкорпорация ВЭБ.РФ, сгорают в инфляции. Минус 2,4 % в реальном выражении – такую доходность "заработала" для пенсионеров команда Шувалова.
Вы его должны помнить по нескольким скандалам. То он потешается над тем, какие маленькие квартиры покупают в России простые люди. Сам он обладатель элитной недвижимости в России, Великобритании и Швейцарии. То он заявляет, что реальная деофшоризация приведёт к системному кризису экономики России. То его супруга возит своих собак породы корги на международные выставки бизнес-авиацией. На тот момент господин Шувалов был первым вице-премьером, и его содержали налогоплательщики. И таких скандальных примеров масса.
Друг Чубайса и бывший подчинённый олигарха Абрамовича, руководя госкорпорацией ВЭБ.РФ, умудрился пенсионные накопления 38 млн граждан загнать в минус. И раньше особой доходности не было, но итоги первого полугодия 2021 года показали весьма скромную доходность – 4,11 % годовых. При этом, если верить официальным данным, уровень инфляции составил 6,5 %. В реальности ещё больше. В итоге доходность пенсионных накоплений десятков миллионов граждан оказалась отрицательной. Они стали меньше на 2,39 %.
Здесь проблем, на самом деле, несколько. Во-первых, надо понимать, что ВЭБ управляет деньгами "молчунов", то есть людей, которые никуда не перекладывали свои пенсионные накопления. Соответственно, эти деньги, как думает непосредственно ВЭБ, им не сильно нужны, и получается, что они могут ими управлять как хотят, – подчеркнул эксперт академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – Если у нас прибавляют индексы под 30 % за год, а ВЭБ у нас даёт 4 % годовых, ну, значит, что-то не так с ВЭБом и с теми людьми, которые, собственно, всей этой историей управляют. Чем занимается ВЭБ – это, на самом деле, лучше всё-таки разбираться непосредственно тем людям, которые туда ставят этих управляющих, и пусть они с них потом и спрашивают.
Команда Шувалова, сославшись на "неблагоприятную рыночную ситуацию", обвинила в отрицательной доходности пенсионных накоплений Центробанк России. Дескать, принятые решения по увеличению ключевой ставки ЦБ, а также резкий рост инфляции и стали причиной "сгорания" пенсионных накоплений. Речь идёт о весьма существенной сумме. Ведь под управлением ВЭБ.РФ находится самый большой портфель пенсионных накоплений на сумму в 1,857 трлн руб.
Нужно понимать, что здесь дело даже не в операторах. Здесь дело в установленных правилах. Когда определяли, во что можно вкладывать пенсионные взносы, очень сильно перестраховались. И установили, что можно вкладывать только в суперконсервативные виды ценных бумаг. А это низкодоходные активы, и когда вы в них вкладываете, вы теряете деньги. То есть это было заложено создателями пенсионной реформы, что люди, которые доверяют свои деньги государству, должны эти деньги терять, – добавил экономист Михаил Делягин. – Это либеральная реформа, которая заключается в ограблении. В данном случае это классическая форма. Причём ВЭБу, который с этими деньгами работает, вообще фиолетово, потому что, как я понимаю ситуацию, потому что, как и все, кто работает с пенсионными деньгами, он получает процент, если он разместит деньги удачно и возникнет доход. Но даже если он разместит деньги неудачно и будет в убытке для будущих якобы пенсионеров, даже если у них не останется денег на пенсию, то он всё равно своё получит.
Если судить по официальным отчётам, то средний размер пенсий в России составляет 15 806 рублей. Индексация в этом году составила 5,5 %. Однако возросшая инфляция уничтожила эту прибавку. В реальном выражении выплаты сокращаются. Пресловутая "тысяча Силуанова", которую обещали старикам и которая была главным аргументом в повышении возраста выхода на пенсию, уже давно не покрывает резкое удорожание жизни в стране. Получается замкнутый круг – нет денег ни у нынешних пенсионеров на достойную жизнь, ни у ныне работающих людей на будущую старость. Силуановы, Набиуллины, Шуваловы "сжигают" их в постоянной инфляции и девальвации. Стоит ли в подобной ситуации, когда эти деятели управляют процессом, рассчитывать на государство? Вопрос, согласитесь, риторический.

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