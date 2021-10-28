Пронько: Пенсионные аферы пора прекратить, и главе ПФР об этом заявили прямо

На мой взгляд, пора ликвидировать Пенсионный фонд России – как прокладку, в которой нет необходимости в эпоху тотальной цифровизации, а отчисления, которые идут сейчас в ПФР, зачислять на личные счета граждан.

Что касается нынешних пенсионеров, то их содержание на достоянном уровне жизни – это прямая обязанность государства. Вы спросите, почему так жёстко? Зачем сразу ликвидировать? Ответ прост – нет доверия. И это стало понятно после дискуссии в Госдуме, о которой я сейчас расскажу.

Численность пенсионеров в 2020 году сократилась на 620 тысяч человек. При этом, как написано в вашем отчёте, за счёт сокращения вновь назначенных новых пенсий – на 76 тысяч человек, – сказала депутат Госдумы России Оксана Дмитриева, обращаясь к новому главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму. – Вопрос: какова причина сокращения по всем пенсионерам, если повышение пенсионного возраста объясняет лишь 76 тысяч человек?

Глава ПФР Андрей Кигим ответил следующее:

У нас за предыдущие годы баланс пребывающих и уходящих из жизни пенсионеров был следующий: 1 млн 700 тысяч появилось новых пенсионеров и уходило 1,4 млн! А с 2019 года у нас действительно поменялся баланс, мы сейчас справку готовим, и для того, чтобы она была объективной, мы хотим сказать, что на сегодняшний день у нас на 700 тысяч уменьшилось количество новых пенсионеров.

Если всё так чётко, почему же до сих пор российский парламент не получил от ПФР необходимых документов? Или не всё так честно, как утверждает глава Пенсионного фонда?

Вспомните, как аудиторы Счётной палаты выявили существенные ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде, которые привели к тому, что граждане недополучали пенсии. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел и выявили нарушения в более чем 50% случаев. Кроме того, Счётная палата выявила, что территориальные органы ПФР выплачивали пенсии так называемым мёртвым душам на сотни миллионов рублей.

Нынешний глава ПФР заверяет, что подобное сейчас невозможно.

"С 2020 года мы ежедневно, подчёркиваю, ежедневно получаем от налоговой службы обновлённые данные по рождению и по смертям. И по сути, у нас сегодня задержки и споров по поводу факта начисления пенсий и возврата в случае смерти уже нет. Эти ошибки категорически исключены".

И всё-таки от ПФР нет особой пользы. Расходы на содержание существенные, особенно на обслуживание "дворцов", которые Пенсионный фонд построил практически во всех городах страны.

Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд, – говорит, например, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. – Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться.

Пора миллиарды, которые расходуются на содержание этой конторы, направить на иные цели, а понастроенные дворцы ПФР продать или передать под детские учреждения. Более того, часть депутатского корпуса вообще сомневается в эффективности решений, которые принимаются на государственном уровне.

Государство – это структура, создаваемая обществом, для решения задач, затрагивающих всё общество, – сказал, например, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. – Почему же тогда у нас правительство сняло с себя и с бюджета ответственность за три вида помощи, затрагивающих каждого гражданина, и переложило ответственность со своего бюджета на внебюджетные фонды?

Андрей Кигим не смутился:

Значит, отвечаю господину Вассерману так: сегодня существует принцип российской трёхсторонней комиссии. Принцип так называемого трипартизма социального партнёрства. Ни один вопрос о рассмотрении бюджетов пенсионного, социального или медицинского фонда – я извиняюсь, если коллег чуть-чуть опередил – не рассматривается предварительно правительством до тех пор, пока вице-премьер Татьяна Голикова и представители профсоюза Михаил Шмаков и Александр Шохин не дадут добро.

Было бы доверие ещё к этим персонам, которые определяют социальную политику в нашей стране. Кстати, на мой взгляд, государство обязано сформировать такую инвестиционную среду в России, когда сам человек будет формировать базу пенсионных накоплений. Деньги, которые идут в ПФР, необходимо зачислять напрямую на индивидуальный счёт конкретного человека.

При этом данный капитал не может облагаться никакими налогами. С одной стороны, подобным методом мы мотивируем граждан получать свои доходы исключительно "в белую", а работодателей, если им предоставить фискальные льготы, платить достойные зарплаты, а не скрывать их от налоговой. Государство отвечает за нынешних стариков, за тех, кому 45 лет и старше, – они уже, исходя из математических моделей, попросту не успеют скопить необходимую финансовую подушку, а все, кто младше, переходят на необлагаемые индивидуальные пенсионные счета, которые государство своими резервами страхует от форс-мажорных ситуаций.

Что с того?

Резервы и создавались в России для ликвидации "денежных дыр" в пенсионной системе. Если же сохранить всё как есть, то есть повысили пенсионный возраст, а дальше интеллектуальная импотенция и трусость, то за четыре ближайших года количество пенсионеров сократится на 5,4 млн человек. Это позволит госбюджету на стриках сэкономить 1,5 трлн рублей. Однако то, что хорошо для казны и чиновников, плохо для экономики и граждан.

За эту "эффективную экономию" нам всем придётся заплатить снижением своих доходов, но и нынешние пенсионеры, вопреки обещаниям чиновников, ничего не выиграют. Поэтому я и надеюсь, что на государственном уровне, медленно, но верно, начнут осознавать те ошибки, которые сделаны в пенсионной реформе. Вы мне скажете, что это безнадёжное дело – ждать адекватности от "слуг народа". Однако классик политипичной мысли, напомню, утверждал, что за самые безнадёжные дела и надо бороться. Пенсионная реформа в том виде, как она реализована, – грубейшая ошибка. Её необходимо как можно быстрее исправить.

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