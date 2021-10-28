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Пронько: Пенсионные аферы пора прекратить, и главе ПФР об этом заявили прямо
28 октября 2021, 07:30 • 75 • Политика
На мой взгляд, пора ликвидировать Пенсионный фонд России – как прокладку, в которой нет необходимости в эпоху тотальной цифровизации, а отчисления, которые идут сейчас в ПФР, зачислять на личные счета граждан.
Что касается нынешних пенсионеров, то их содержание на достоянном уровне жизни – это прямая обязанность государства. Вы спросите, почему так жёстко? Зачем сразу ликвидировать? Ответ прост – нет доверия. И это стало понятно после дискуссии в Госдуме, о которой я сейчас расскажу.
Глава ПФР Андрей Кигим ответил следующее:
Если всё так чётко, почему же до сих пор российский парламент не получил от ПФР необходимых документов? Или не всё так честно, как утверждает глава Пенсионного фонда?
Вспомните, как аудиторы Счётной палаты выявили существенные ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде, которые привели к тому, что граждане недополучали пенсии. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел и выявили нарушения в более чем 50% случаев. Кроме того, Счётная палата выявила, что территориальные органы ПФР выплачивали пенсии так называемым мёртвым душам на сотни миллионов рублей.
Нынешний глава ПФР заверяет, что подобное сейчас невозможно.
"С 2020 года мы ежедневно, подчёркиваю, ежедневно получаем от налоговой службы обновлённые данные по рождению и по смертям. И по сути, у нас сегодня задержки и споров по поводу факта начисления пенсий и возврата в случае смерти уже нет. Эти ошибки категорически исключены".
И всё-таки от ПФР нет особой пользы. Расходы на содержание существенные, особенно на обслуживание "дворцов", которые Пенсионный фонд построил практически во всех городах страны.
Пора миллиарды, которые расходуются на содержание этой конторы, направить на иные цели, а понастроенные дворцы ПФР продать или передать под детские учреждения. Более того, часть депутатского корпуса вообще сомневается в эффективности решений, которые принимаются на государственном уровне.
Андрей Кигим не смутился:
Было бы доверие ещё к этим персонам, которые определяют социальную политику в нашей стране. Кстати, на мой взгляд, государство обязано сформировать такую инвестиционную среду в России, когда сам человек будет формировать базу пенсионных накоплений. Деньги, которые идут в ПФР, необходимо зачислять напрямую на индивидуальный счёт конкретного человека.
При этом данный капитал не может облагаться никакими налогами. С одной стороны, подобным методом мы мотивируем граждан получать свои доходы исключительно "в белую", а работодателей, если им предоставить фискальные льготы, платить достойные зарплаты, а не скрывать их от налоговой. Государство отвечает за нынешних стариков, за тех, кому 45 лет и старше, – они уже, исходя из математических моделей, попросту не успеют скопить необходимую финансовую подушку, а все, кто младше, переходят на необлагаемые индивидуальные пенсионные счета, которые государство своими резервами страхует от форс-мажорных ситуаций.
Что с того?
Резервы и создавались в России для ликвидации "денежных дыр" в пенсионной системе. Если же сохранить всё как есть, то есть повысили пенсионный возраст, а дальше интеллектуальная импотенция и трусость, то за четыре ближайших года количество пенсионеров сократится на 5,4 млн человек. Это позволит госбюджету на стриках сэкономить 1,5 трлн рублей. Однако то, что хорошо для казны и чиновников, плохо для экономики и граждан.
За эту "эффективную экономию" нам всем придётся заплатить снижением своих доходов, но и нынешние пенсионеры, вопреки обещаниям чиновников, ничего не выиграют. Поэтому я и надеюсь, что на государственном уровне, медленно, но верно, начнут осознавать те ошибки, которые сделаны в пенсионной реформе. Вы мне скажете, что это безнадёжное дело – ждать адекватности от "слуг народа". Однако классик политипичной мысли, напомню, утверждал, что за самые безнадёжные дела и надо бороться. Пенсионная реформа в том виде, как она реализована, – грубейшая ошибка. Её необходимо как можно быстрее исправить.
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