Пронько: Ошибки ЦБ стоили миллиардов долларов. Деньги за рубежом

ЦБ вывел из России за рубеж сотни миллиардов долларов. Раскрываем реальные цифры и страны, получившие средства.

Политика российского Центробанка по управлению золотовалютными резервами страны вызывает существенные вопросы. Эффективность действий команды Эльвиры Набиуллиной заставляет сомневаться. ЦБ вывел из России сотни миллиардов долларов, разместив их на зарубежных депозитах и в бондах иностранных государств. Более того, русские деньги размещены в долговых бумагах иностранных частных компаний. При этом доходность по отдельным позициям отрицательная. Таком образом действия ЦБ по золотовалютным резервам (ЗВР) принесли государству существенные убытки. И это не единственная грубая ошибка нынешней главы Банка России. Вспомните про шоковый разгон инфляции и провал пенсионной реформы. Однако Набиуллина до сих пор сидит в своём кресле в своём кабинете на Неглинной.

Если проанализировать выпущенный ЦБ новый "Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранной валюте и золоте", то выводы получим, мягко говоря, неутешительные. Сотни миллиардов долларов, евро, фунтов русских денег наглым образом выведены за пределы России. ЦБ и Минфин, который на этой деловой неделе сообщил, что рекордными темпами будет скупать иностранную валюту (на эти цели ведомство Силуанова ежедневно будет направлять почти 37 млрд рублей), превратились в самых настоящих валютных спекулянтов, которые изымают деньги из отечественной экономики и направляют их на скупку иностранных долговых бумаг и валюты.

Обратите внимание, что вложения в золото (в общей структуре резервов) были сокращены, в то время как вложения в страны, которые нам грозят новыми санкциями, например, в Великобританию и Францию, были увеличены. Как вы видите, русские деньги работают на Китай, страны Европейского союза, США, но на Россию.

Более того, если проанализировать доходность валютных активов, то вложения в иены, фунты и особенно в евро принесли существенные убытки.

За анализируемый период были резко увеличены вложения в евро. Однако фактическая доходность по данному портфелю оказалась отрицательной (минус 0,54%). Иными словами – России нанесли существенный ущерб, который составил многомиллиардные суммы. Отрицательную доходность показали и вложения команды Набиуллиной в британский фунт, на которые приходится 6,5% в общей структуре российских ЗВР. Обратите внимание, что вложения в американский доллар, покупательная способность которого постоянно падает, занимают вторую позицию и превышают вложения в физическое золото.

Абсолютное большинство стран скупают золото, российский ЦБ скупает "фантики" с отрицательной доходностью. Согласитесь, весьма примечательный момент – зачем Набиуллина вкладывает наши с вами деньги в активы, которые не приносят дохода?

Кстати, в предыдущие годы из-за политики ЦБ Россия уже лишилась миллиардов, когда чиновники регулятора, мягко говоря, ошибались в своей инвестиционной стратегии. По данным Bloomberg, даже в доковидный 2019 год Банк России умудрился сработать "в минус" более чем на $23 млрд, потеряв тогда 5% от резервов. После частично удалось компенсировать потери за счёт изменения конъюнктуры рынка. Однако рост ЗВР был достигнут в основном за счёт массированной скупки валюты по так называемому бюджетному правилу.

Русские деньги работают на кого угодно, но не на Россию. Самое печальное в этой ситуации то, что отечественная экономика, русские граждане остро нуждаются в помощи и поддержке, но на них денег нет, зато они всегда находятся для вывода из России.

Более $222 млрд вложены в долговые бумаги иностранных государств. Вдумайтесь, несколько сот миллиардов, которые заработала Россия, Набиуллина отправила в помощь тем, кто готов чуть ли не войну нам объявить. На счетах в иностранных банках более $141 млрд русских денег. Западные ростовщики, судя по всему, очень благодарны российскому ЦБ. Обе позиции почти в три раза превосходят вложения в физическое золото. И это ещё не всё, более $60,5 млрд вложены в долговые бумаги иностранных частных компаний.

Если государство в лице ЦБ выводит деньги из России, то не удивляет поведение офшорных олигархов, которых прикрывает Силуанов. Ведь в новый чёрный список Минфина, по очень странному стечению обстоятельств, не вошли крупнейшие офшорные резиденции – Нидерланды, Люксембург, ОАЭ и некоторые другие государства. Избирательность ведомства Силуанова поражает своей наглостью и цинизмом. Кстати, по мнению академика Абеля Аганбегяна, офшорные дельцы вывели из нашей с вами страны более $800 млрд долларов. И ситуация будет усугубляться, потому что под нажимом Минфина в России введена полная либерализация валютного контроля.

Что с того?

Очевидно, что к политике ЦБ возникает всё больше вопросов, и не только из-за неэффективных вложений. Ненормально, когда богатая страна имеет нищее население, а сотни миллиардов долларов выводятся из страны. Ненормально, когда ЦБ становится убыточным, но при этом никто за это не несёт ответственности. Ненормально, когда нам рассказывают, и небезосновательно, про коварство "западной машины", но при этом туда загоняются многомиллиардные суммы русских денег. Это даже не дуализм, это откровенный цинизм, который попахивает органикой.

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