В "РИА Новости" состоялась дискуссия, центральной темой которой стал вопрос о том, каким может быть ответ России на ограничения со стороны иностранных платформ.

Фактически речь идёт о цензуре, которую они ввели в отношении российских СМИ, пояснил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Он заметил, что зрителям канала, скорее всего, не нужно объяснять, о чём речь, напомнив, как летом этого года корпорация Google заблокировала аккаунт Царьграда на видеохостинге YouTube.

Однако "Первый русский" - не единственное СМИ, пострадавшее от противоправных действий американской компании. Таким образом, речь фактически идёт о насаждении других законов на территории РФ корпорацией Google.

Ведущий подчеркнул, что не может в данном вопросе согласиться с людьми, которые фактически защищают американскую компанию, утверждая, что Google должна исполнять лишь законы Калифорнии и Соединённых Штатов.