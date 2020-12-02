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Пронько осадил защитников Google: "А завтра придут в ваши дома…"

02 декабря 2020, 01:25  •  91 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько осадил защитников Google, которые вступаются за американскую корпорацию, блокирующую российские СМИ. По их мнению, компания должна соблюдать лишь законы США. Ведущий "Первого русского", однако, тут же парировал: "А завтра придут в ваши дома…"
В "РИА Новости" состоялась дискуссия, центральной темой которой стал вопрос о том, каким может быть ответ России на ограничения со стороны иностранных платформ.
Фактически речь идёт о цензуре, которую они ввели в отношении российских СМИ, пояснил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Он заметил, что зрителям канала, скорее всего, не нужно объяснять, о чём речь, напомнив, как летом этого года корпорация Google заблокировала аккаунт Царьграда на видеохостинге YouTube.
Однако "Первый русский" - не единственное СМИ, пострадавшее от противоправных действий американской компании. Таким образом, речь фактически идёт о насаждении других законов на территории РФ корпорацией Google.
Ведущий подчеркнул, что не может в данном вопросе согласиться с людьми, которые фактически защищают американскую компанию, утверждая, что Google должна исполнять лишь законы Калифорнии и Соединённых Штатов.
Это равносильно тому, что в вашу квартиру или дом мы приведём каких-то людей и скажем: они будут здесь жить. Вы будете говорить: это же моё! Нет, мы ответим, они соблюдают законы соседней квартиры и по ним имеют право у вас жить, - пояснил Пронько.

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