Пронько: Олигархи снова пытались завладеть главным богатством России

России следует пойти по пути Новой Зеландии и приватизировать часть лесов на своей территории. Сторонники появления частных лесов в России апеллируют к мировому опыту. Дескать, подобным способом лес получит защиту, а страна – деньги. Мы это уже проходили с вами, когда дельцы типа Чубайса нам рассказывали про светлое будущее после масштабной приватизации. Как говорит народ русский, "пустили козла в огород".

Леса – одно из немногих богатств России, которые до сих пор формально не приватизированы. Да, они пилят делянки, вывозят лес в Китай, но не могут формализовать свою частную собственность. Данный факт очень раздражает олигархат, который давно хотел бы наложить свои "липкие ручонки" на эти богатства.

Вот и генеральный директор крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Константин Лашкевич в интервью РБК заявил, что государство может отдать на приватизацию 2-3% от всех лесных массивов страны. Дескать, это позволит восполнить леса, пригодные для переработки. Однако и это ещё не всё. Предлагается не только приватизация, но и возможность закладывать лес в банк, привлекать деньги зарубежных фондов и так далее. А теперь самое интересное: ключевым владельцем этого крупнейшего лесопромышленного холдинга является миллиардер Роман Абрамович.

Это очередное окно Овертона, просто российский олигархат хочет захватить лес. Начинается с 2-3 процентов. Кстати, почему так мало? Может, две гипотезы, одна гипотеза, чтобы все подумали, что это ничего не значит, а потом окажется приватизированным весь лес в мгновение ока, никто и глазом моргнуть не успеет, – сказал экономист Михаил Делягин. – А другой вариант, что остальные 97-98 процентов леса уже контролируются китайцами, ну и просто господин Абрамович не хочет с ними ссориться. Ссылки на Новую Зеландию, конечно, очень красиво звучат, но у меня один детский вопрос: а какая фамилия у новозеландского Абрамовича, сколько у него яхт и какого они водоизмещения? Потому что водоизмещение флота яхт российских олигархов превышает водоизмещение Военно-морского флота Российской Федерации. Если господин Лашкевич считает, что Россия и Новая Зеландия – это, в принципе, одинаковая модель, и то, что работает в Новой Зеландии, автоматически будет работать в России, простой вопрос: как фамилия новозеландского Абрамовича?

Абсолютное большинство граждан страны, в том числе молодые, категорически против частной собственности на леса. Они считают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно, что частная собственность на лесные богатства – это прямой путь к ситуации, когда небольшая группа дельцов будет владеть тем, что принадлежит всему народу. Мы с вами это всё уже проходили, когда 30 лет назад были захвачены крупнейшие активы страны жуликами и ворами. Тогда нам обещали роскошную жизнь, как на Западе. Теперь приватизацию лесов обосновывают необходимостью восполнения природных ресурсов.

В части интенсивного выращивания лесных культур и леса сейчас нет по Лесному кодексу абсолютно никаких запретов, чтобы эти работы производить. Более того, если коммерческим структурам, которые имеют бизнес-проекты на 2-3 процента площади лесного фонда, а я напомню, леса у нас занимают около половины территории России, то есть можете себе представить, какая площадь. Если у них есть деньги на столь масштабные проекты, то ничего им не мешает в виде инвестиционного проекта представить это в правительство, в соответствующее ведомство – Минприроды, Рослесхоз – и, защитив там этот проект, возможно, изменить правила предоставления в аренду этих лесных участков. Да и потом, у нас сейчас лесные участки предоставляются сроком на 50 лет. Если мы говорим об интенсивном выращивании, чего бояться предпринимателям? Пожалуйста, берите на 50 лет и несколько раз снимайте там урожай, – подчеркнул руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии Дмитрий Миронов.

Кстати, по данным ФТС, с начала года экспорт необработанного леса из России увеличился на 16,8%. При этом экспорт лесоматериалов, наоборот, сократился на 3,9%. По официальным данным, в общей сложности леса и лесоматериалов было вывезено на $2,5 млрд. Неофициально эта сумма кратно выше. В министерстве природных ресурсов сегодня заявили, что выступают категорически против приватизации лесов (цитата по ТАСС), "никакой речи о приватизации лесного фонда не может быть". Что ж, пока чиновники успокоили. Однако мы с вами знаем, что нас неоднократно заверяли, что не будет того или иного решения, но проходило время, и оно принималось. На мой взгляд, только тотальное давление общества позволит не допустить ситуации, когда лесные богатства России, которые нам достались от Бога и предков, были приватизированы.