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Пронько: Олигархи снова пытались завладеть главным богатством России
22 июля 2021, 07:50 • 244 • Политика
России следует пойти по пути Новой Зеландии и приватизировать часть лесов на своей территории. Сторонники появления частных лесов в России апеллируют к мировому опыту. Дескать, подобным способом лес получит защиту, а страна – деньги. Мы это уже проходили с вами, когда дельцы типа Чубайса нам рассказывали про светлое будущее после масштабной приватизации. Как говорит народ русский, "пустили козла в огород".
Леса – одно из немногих богатств России, которые до сих пор формально не приватизированы. Да, они пилят делянки, вывозят лес в Китай, но не могут формализовать свою частную собственность. Данный факт очень раздражает олигархат, который давно хотел бы наложить свои "липкие ручонки" на эти богатства.
Вот и генеральный директор крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Константин Лашкевич в интервью РБК заявил, что государство может отдать на приватизацию 2-3% от всех лесных массивов страны. Дескать, это позволит восполнить леса, пригодные для переработки. Однако и это ещё не всё. Предлагается не только приватизация, но и возможность закладывать лес в банк, привлекать деньги зарубежных фондов и так далее. А теперь самое интересное: ключевым владельцем этого крупнейшего лесопромышленного холдинга является миллиардер Роман Абрамович.
Абсолютное большинство граждан страны, в том числе молодые, категорически против частной собственности на леса. Они считают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно, что частная собственность на лесные богатства – это прямой путь к ситуации, когда небольшая группа дельцов будет владеть тем, что принадлежит всему народу. Мы с вами это всё уже проходили, когда 30 лет назад были захвачены крупнейшие активы страны жуликами и ворами. Тогда нам обещали роскошную жизнь, как на Западе. Теперь приватизацию лесов обосновывают необходимостью восполнения природных ресурсов.
Кстати, по данным ФТС, с начала года экспорт необработанного леса из России увеличился на 16,8%. При этом экспорт лесоматериалов, наоборот, сократился на 3,9%. По официальным данным, в общей сложности леса и лесоматериалов было вывезено на $2,5 млрд. Неофициально эта сумма кратно выше. В министерстве природных ресурсов сегодня заявили, что выступают категорически против приватизации лесов (цитата по ТАСС), "никакой речи о приватизации лесного фонда не может быть". Что ж, пока чиновники успокоили. Однако мы с вами знаем, что нас неоднократно заверяли, что не будет того или иного решения, но проходило время, и оно принималось. На мой взгляд, только тотальное давление общества позволит не допустить ситуации, когда лесные богатства России, которые нам достались от Бога и предков, были приватизированы.
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