Пронько: Олигархам вручают "абонемент" на разграбление России

Каждый имеет право на своё суждение, ошибку, даже не адекватный поступок, но когда само государство позволяет распродать твою Родину по кускам на законных основаниях, то подобное у адекватного человека, который любит и дорожит местом, в котором родился, вызывает недоумение и протест. Российский Минфин создал и реализовал финансовую схему для дельцов, которые вот уже 30 лет как опустошают просторы и недра России. Им предлагают откупиться от своих деяний. Цена вопроса минимальная – несколько миллионов рублей за многомиллиардные аферы в долларовом эквиваленте.

Минфин во главе с господином Антоном Силуановым продавил внесение поправок в Налоговый кодекс страны, которые на законных основаниях позволили уходить от фискальной ответственности тем, кто превратил Россию в "вахтовый полигон" и выводит из неё деньги за бугор. Речь идёт о физических лицах, которые владеют контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Мало кто в России знает эту аббревиатуру. Между тем речь идёт о весьма деликатной финансовой схеме, когда персонажи с верхних строчек рейтинга богатеев могут заплатить ежегодный налог в размере всего-навсего 5 млн рублей и… полностью себя освободить от необходимости декларировать размеры своих реальных доходов, реальной прибыли, которая была получена от принадлежащих им активов.

"Экономическая система прямо этому потворствует. Вот прямо сейчас сложилось обстоятельство, сложилась обстановка, когда для большинства людей экономика благосостояния не приносит. А меньшинство людей заинтересованы в том, чтобы получить деньги здесь и увести их за рубеж. Государство получает только часть в виде каких-то НДПИ или экспортных пошлин, в зависимости от того, что оно нам вводит. По большому счёту, получается так, что экономическая система работает на несколько семей, и государство почти ничего не имеет от налоговых платежей, а благосостояние большинства людей падает, – объяснил экономист Пётр Заборцев в беседе с Царьградом. – Вот что вы ни делайте, любые налоговые ухищрения, любые какие-то ещё действия, чтобы попробовать вернуть их или как-то обелить, ничего не даст эффекта. До тех пор, пока вы не поменяете саму экономическую систему. Её нужно перебалансировать. Нужно сделать так, чтобы она создавала дополнительные стимулы для развития, выпуска здесь. Чтобы продукты и услуги, которые здесь создаются, развивали экономику и увеличивали благосостояние. Чтобы не было никакой экономической заинтересованности выводить деньги за рубеж".

Инициатор новой схемы – глава российского Минфина Антон Силуанов заявил:

"Это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене. При этом отпадёт необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев".

Заплатил пять миллионов рублей или несколько десятков тысяч долларов и продолжай обогащаться на миллионы и миллиарды. Это для нас с вами – повышение возраста выхода на пенсию, налоги, акцизы и иные поборы, а "своим" господин Силуанов готов создать самые комфортные "тепличные" условия.

"У нас есть несколько, скажем так, специальных законов на эту тему, контролирующих органов, в том числе ЦБ, но мы видим, что вся эта борьба с новым законодательством и ужесточением правил ни к чему не ведёт, зачастую потому что эти же органы могут и способствовать выводу средств, – добавил в беседе с Царьградом председатель комитета по налогам Московского отделения ОПОРЫ России Сергей Зеленов. – Зачастую потому что, ну мы понимаем: если человек ищет возможность вывести деньги, он будет пользоваться всем, начиная с сомнительных в плане волатильности инструментов, таких как биткоины. Поэтому, к сожалению, пока все слова об увеличении стабилизации российской экономики и развития остаются только словами. И масса индикаторов экономических это показывает".

После того как в России вступил в силу добровольный порядок уплаты подоходного налога для бенефициаров контролируемых иностранных компаний, доходы в казну стали снижаться. За весь 2021-й поступления составили всего 1,22 млрд руб. При этом, по оценке BСG, состоятельные русские граждане держат за рубежом более $400 млрд в разных активах, а по ФНС, на депозитах в иностранных банках у выходцев из России более 13 трлн руб. При этом Россия – один из глобальных лидеров по социальному неравенству и концентрации богатства в руках очень небольшой группы, я бы даже сказал, группки людей. По информации Credit Suisse, 10% самых состоятельных граждан владеют 83% богатств России.

"Необходимо более тщательно следить за оттоком денег за границу. Потому что здесь, в России, действуют совершенно легально, не пугаясь никого, американские или европейские банки, которые просто предоставляют услугу вывода денег за границу. Я знаю, например, что один крупный американский банк, который здесь работает, прямо предлагает своим клиентам возможности, чтобы вывести деньги за пределы России, – подчеркнул в беседе с нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. – Необходимо приземлить здесь, в России, крупные компании, которые до сих пор имеют своих номинальных владельцев за границей. Они должны быть здесь. Если это какая-то крупная металлургическая компания, которая работает за счёт ресурсов России, которая сама ничего не придумала, а использует ресурсы, производственную базу, которая была создана ещё даже не в 20-м, а в 19-м веке, здесь, на территории нашей страны, то, безусловно, её управляющие структуры должны находиться здесь и здесь она должна платить налоги".

Что с того?

Ежегодно из России выводят десятки, а порой и сотни миллиардов долларов. Академик Абел Аганбегян утверждает, что за последние годы из страны ушло более $800 млрд. Академик Сергей Глазьев, в свою очередь, называет ещё более внушительную сумму – более одного триллиона долларов. Думаю, что реальность ещё хуже. И этому активно способствует политика Минфина. Силуанов своими "абонементами" на разграбление России проблему только усугубляет. Полная либерализация валютного законодательства, фискальные льготы олигархам и разнокалиберным дельцам, скупка иностранной валюты на внутреннем рынке – это далеко не полный перечень тем, которые жёстко ставят вопрос: кто на кого и как работает?

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