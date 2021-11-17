Пронько одним словом оценил требование Собянина по мигрантам на стройках

Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько одним словом оценил требование Сергея Собянина по мигрантам на стройках в Москве. Прокомментировали инициативу и в Обществе "Царьград".

В Обществе "Царьград" прокомментировали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее призвал сократить число мигрантов на стройках в столице. Собянин говорил о необходимости пересмотреть заработные платы строителей, а также продумать сам подход к найму персонала.

"Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - об этом мэр сказал во время осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

В Обществе "Царьград" оценили сказанное коротко: "Сложно с этим не согласиться". Высказался и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько, он был не менее точен в оценке. "Браво!" - написал Пронько в личном телеграм-канале.

Стоит отметить, что Общество "Царьград" во главе с председателем Константином Малофеевым неоднократно обращало внимание на проблему привлечения мигрантов к работе в ущерб гражданам России. Ведь можно было бы наладить привлечение к работе жителей регионов страны, для которых московская зарплата будет очень кстати. К счастью, сейчас мы наблюдаем, что дело наконец сдвинулось с мёртвой точки.