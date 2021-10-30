Пронько: Обязательной вакцинации в России подыграл суд. Дальше уголовные дела?

Сегодня стали известны сразу несколько резонансных новостей по теме обязательной вакцинации. В Волгоградской области суд признал законным отстранение от работы энергетиков, которые отказались вакцинироваться. Жириновский выступил за уголовную ответственность, а в парламенте предложили принять закон, который обяжет всех граждан России пройти вакцинацию от коронавируса.

Страна в режиме локдауна и QR-кодов, однако параллельно создаются правовые прецеденты, которые, на мой взгляд, могут привести к далеко идущим последствиям.

Так, сегодня стало известно, что Камышинский городской суд в Волгоградской области признал законным отстранение от работы сотрудников "Камышинтеплоэнерго" за отказ прививаться. Основой для подобного судебного решения стало июльское постановление главного государственного санитарного врача региона о вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

В российском парламенте отдельные депутаты решили пойти дальше. По их мнению, пора в России принять закон об обязательной вакцинации.

Процедура проверки температуры перед вакцинацией. Фото: Evgeny Sinitsyn/globallookpress.com

Может быть, пора уже вернуться к этому законопроекту (об обязательной вакцинации от COVID-19 – ред.), и дать поручение комитету вернуть его в повестку, и сделать эту прививку наконец-то обязательной?

– заявил, например, депутат Государственной Думы России Рифат Шайхутдинов.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной и бесплатной. Об этом говорится в письме этих организаций, которое направлено в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко. Между тем обязательная вакцинация – это не только про медицину, это ещё и про огромные денежные средства, которые будут на неё потрачены из госбюджета.

О включении в календарный план прививок вакцинации по коронавирусу говорил депутат Госдумы России Федот Тумусов:

Этот законопроект мы в первом чтении ещё в прошлом созыве приняли, но потом не стали дальше принимать, потому что мы посчитали, что это преждевременно. На самом деле там речь идёт о финансовой стороне вопроса. Если вакцинация коронавируса будет включена в календарный план прививок, тогда появится возможность включить расходы на вакцинацию в бюджет отдельной строкой. А сегодня это всё идёт из резервного фонда правительства. Поэтому он решает только вопросы финансирования при вакцинации по коронавирусу. Но почему-то развернули информацию, что это обязательная вакцинация. На самом деле это закон, который говорит о действиях, когда будет объявлена чрезвычайная ситуация, эпидемия, пандемия. И касается норма работников – врачей, учителей и других непосредственно работающих с населением. Они и попадают в так называемую обязательную вакцинацию.

Обязательную вакцинацию уже поддержали в "Деловой России". Кроме того, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что настал момент, когда нужно отказаться от принципа добровольности и провести обязательную вакцинацию.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для ковид-диссидентов. По его словам, необходимо привлекать к уголовной ответственности за отказ делать прививку.

Такую инициативу лидер либерал-демократов озвучил, выступая в эфире "Радио России". Он считает, что люди, выступающие против прививок от коронавируса, должны быть привлечены к уголовной ответственности как нарушители санитарно-эпидемиологических правил, которые провоцируют массовое заболевание людей.

Предложение сделать законодательно вакцинацию принудительной – это свидетельство того, что власть расписывается в своём полном поражении во взаимодействии с обществом, – уверен политолог Александр Прудник. – Вся государственная пропаганда, все информационные ресурсы, все говорящие головы, все известные люди, которые агитировали за вакцинацию, оказались неэффективными. Это очень тревожный звонок. Впервые мы наблюдаем, как такой мощный информационный государственный ресурс не сработал. Привыкнув один раз достигать результата силовым методом, с помощью давления, государство затем всегда искушается тем, чтобы это силовое давление применять постоянно.

В кабинетах Государственной Думы, по сведениям источников, идёт активное обсуждение данного вопроса. Отдельные депутаты, предпочитая не называть своих имён, говорят, что поголовная вакцинация – это "единственный выход для России".

Без положительного примера со стороны властей как это может работать? У нас целый Союз из-за этого развалился, когда номенклатура говорила о светлом будущем, а сама детишек своих пристраивала во всякие там загранучреждения и выводила деньги, – подчеркнул кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. – Народ у нас не слепой. Поэтому я очень слабо верю в обязательность. Мне кажется, вреда от этого, как обычно, может быть больше, чем пользы. Мы что, к каждому полицейского будем присылать вакцинироваться? Это технически неосуществимо.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно высказывался против идеи обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, любая обязаловка приводит к обману:

У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она добровольна. Я не поддерживаю обязательность, объясню почему: будут справки покупать. Граждане иностранные приезжают в Россию, прививаются "Спутником", а там покупают справку, что сделали "Пфайзер". Я не пропагандирую "Спутник", но любые навязанные решения не обходятся легко.

Что с того?

Очевидно, что вопрос обязательной вакцинации становится ключевым не только медицинским, но и политическим. Особенно, если к нему добавить проблему прививок для подростков, а эта тема, по всей видимости, в обозримой перспективе станет одной из главных в нашем обществе.

Кстати, накануне глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. Сможет ли Россия с достоинством пройти между "молотом и наковальней" – покажет ближайшее время.