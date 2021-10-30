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Пронько: Обязательной вакцинации в России подыграл суд. Дальше уголовные дела?
30 октября 2021, 08:30 • 70 • Политика
Сегодня стали известны сразу несколько резонансных новостей по теме обязательной вакцинации. В Волгоградской области суд признал законным отстранение от работы энергетиков, которые отказались вакцинироваться. Жириновский выступил за уголовную ответственность, а в парламенте предложили принять закон, который обяжет всех граждан России пройти вакцинацию от коронавируса.
Страна в режиме локдауна и QR-кодов, однако параллельно создаются правовые прецеденты, которые, на мой взгляд, могут привести к далеко идущим последствиям.
Так, сегодня стало известно, что Камышинский городской суд в Волгоградской области признал законным отстранение от работы сотрудников "Камышинтеплоэнерго" за отказ прививаться. Основой для подобного судебного решения стало июльское постановление главного государственного санитарного врача региона о вакцинации по эпидемиологическим показаниям.
В российском парламенте отдельные депутаты решили пойти дальше. По их мнению, пора в России принять закон об обязательной вакцинации.
Процедура проверки температуры перед вакцинацией. Фото: Evgeny Sinitsyn/globallookpress.com
– заявил, например, депутат Государственной Думы России Рифат Шайхутдинов.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной и бесплатной. Об этом говорится в письме этих организаций, которое направлено в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко. Между тем обязательная вакцинация – это не только про медицину, это ещё и про огромные денежные средства, которые будут на неё потрачены из госбюджета.
О включении в календарный план прививок вакцинации по коронавирусу говорил депутат Госдумы России Федот Тумусов:
Обязательную вакцинацию уже поддержали в "Деловой России". Кроме того, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что настал момент, когда нужно отказаться от принципа добровольности и провести обязательную вакцинацию.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для ковид-диссидентов. По его словам, необходимо привлекать к уголовной ответственности за отказ делать прививку.
Такую инициативу лидер либерал-демократов озвучил, выступая в эфире "Радио России". Он считает, что люди, выступающие против прививок от коронавируса, должны быть привлечены к уголовной ответственности как нарушители санитарно-эпидемиологических правил, которые провоцируют массовое заболевание людей.
В кабинетах Государственной Думы, по сведениям источников, идёт активное обсуждение данного вопроса. Отдельные депутаты, предпочитая не называть своих имён, говорят, что поголовная вакцинация – это "единственный выход для России".
Ранее президент Владимир Путин неоднократно высказывался против идеи обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, любая обязаловка приводит к обману:
Что с того?
Очевидно, что вопрос обязательной вакцинации становится ключевым не только медицинским, но и политическим. Особенно, если к нему добавить проблему прививок для подростков, а эта тема, по всей видимости, в обозримой перспективе станет одной из главных в нашем обществе.
Кстати, накануне глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. Сможет ли Россия с достоинством пройти между "молотом и наковальней" – покажет ближайшее время.
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