|
Пронько обвинил ЦБ и Минфин в афере: "Это ограбление России"
16 марта 2022, 07:20 • 168 • Политика
После того как Запад решил наложить свои ручонки на наши золотовалютные резервы (ЗВР), стал очевидным тот факт, что практически вся проводимая в последние годы политика российских финансово-экономических властей обанкротилась и провалилась.
Как заявил всё ещё находящийся на своей должности министр финансов России Антон Силуанов, Запад "заморозил" как минимум $300 млрд русских денег, которые он и его соратники вывели из России в рамках так называемого бюджетного правила. Нет сомнений, что эти персонажи должны быть отправлены в отставку без права на выезд из страны. Это должно касаться, на мой взгляд, и руководителей нынешних и бывших Центробанка, а также топ-менеджеров крупнейших госбанков России. Причина не только в "замороженных" резервах, но и в беспрецедентной афере с русским золотом, которая была совершена в последние два года.
Как известно, российские Минфин и ЦБ, вместо того чтобы направлять дополнительные доходы, пользуясь благоприятной глобальной конъюнктурой, на наши традиционные экспортные товары, направлял их на скупку иностранной валюты и выводил их за пределы России. Однако параллельно был запущен механизм, который, по мнению экспертов, нанёс колоссальный ущерб стране. И связан он был с золотом.
На протяжении двух лет российский ЦБ полностью прекратил покупку золота в резервы страны, а правительственные чиновники выдавали генеральные лицензии на вывоз всего, подчеркиваю, всего добываемого в России золота. И это еще не всё. Афера только набирала обороты. Был разработан и принят федеральный закон, который внёс существенные изменения в валютный контроль. Авторы этой законодательной новеллы до сих пор сидят в Минфине. Так вот, этот закон снял с экспортёров обязанность по репатриации валютной выручки, что тут же привело к беспрецедентным схемам по ограблению России. Так, по данным ФТС, годовые объёмы вывоза золота из России превысили 320 тонн. Главное направление вывоза – Лондон (91% от всей добычи). Именно в британской столице находится глобальный хаб, откуда русское золото расходится по миру.
Набиуллина и её команда несут персональную ответственность за эту аферу с русским золотом. По данным ФТС, если анализировать показатели год к году, то только в 2020-м вывоз золота из нашей страны вырос на 160%. Причина – тотальный отказ Центробанка покупать драгметалл для резервов страны. И это ещё не всё. Как я уже отметил, Минфин добился принятия решения по полной либерализации норм валютного контроля для тех, кто вывозит золото из России. Они были полностью освобождены от обязательного возврата валюты в страну.
Совпадение? Конечно, нет
Продуманная афера, которая нанесла существенный урон России. И здесь возникают весьма нетривиальные вопросы – кто скупал русское золото? Зачем российский ЦБ полностью прекратил покупку драгметалла для пополнения резервов, которые сейчас оказались наряду с вложениями в юань единственными защищёнными активами? Какая была личная мотивация подобной политики у чиновников Минфина и ЦБ? Это вопросы, на которые, на мой взгляд, силовики должны получить ответы от персон, которые совершили беспрецедентную "аферу века" с русским золотом. Имена их хорошо известны.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 марта 2022, 07:45
|
13 марта 2022, 11:00
|
13 марта 2022, 05:10
|
13 марта 2022, 11:35
|
14 марта 2022, 02:15
|
14 марта 2022, 08:05
|
09 марта 2022, 06:35