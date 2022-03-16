Пронько обвинил ЦБ и Минфин в афере: "Это ограбление России"

После того как Запад решил наложить свои ручонки на наши золотовалютные резервы (ЗВР), стал очевидным тот факт, что практически вся проводимая в последние годы политика российских финансово-экономических властей обанкротилась и провалилась.

Как заявил всё ещё находящийся на своей должности министр финансов России Антон Силуанов, Запад "заморозил" как минимум $300 млрд русских денег, которые он и его соратники вывели из России в рамках так называемого бюджетного правила. Нет сомнений, что эти персонажи должны быть отправлены в отставку без права на выезд из страны. Это должно касаться, на мой взгляд, и руководителей нынешних и бывших Центробанка, а также топ-менеджеров крупнейших госбанков России. Причина не только в "замороженных" резервах, но и в беспрецедентной афере с русским золотом, которая была совершена в последние два года.

Как известно, российские Минфин и ЦБ, вместо того чтобы направлять дополнительные доходы, пользуясь благоприятной глобальной конъюнктурой, на наши традиционные экспортные товары, направлял их на скупку иностранной валюты и выводил их за пределы России. Однако параллельно был запущен механизм, который, по мнению экспертов, нанёс колоссальный ущерб стране. И связан он был с золотом.

На протяжении двух лет российский ЦБ полностью прекратил покупку золота в резервы страны, а правительственные чиновники выдавали генеральные лицензии на вывоз всего, подчеркиваю, всего добываемого в России золота. И это еще не всё. Афера только набирала обороты. Был разработан и принят федеральный закон, который внёс существенные изменения в валютный контроль. Авторы этой законодательной новеллы до сих пор сидят в Минфине. Так вот, этот закон снял с экспортёров обязанность по репатриации валютной выручки, что тут же привело к беспрецедентным схемам по ограблению России. Так, по данным ФТС, годовые объёмы вывоза золота из России превысили 320 тонн. Главное направление вывоза – Лондон (91% от всей добычи). Именно в британской столице находится глобальный хаб, откуда русское золото расходится по миру.

Это беспрецедентное ограбление. Практически была выведена вся добыча, даже больше, по статистике прошлого года добыча составляла 290 тонн. То есть мы ещё и какие-то подкожные запасы отправили туда, – объяснил Царьграду доктор экономических наук Валентин Катасонов. – Куда туда? Прежде всего, на острова Туманного Альбиона. 90 процентов всего экспорта – это поставки золота на британский рынок. Вот такая вот картинка. Хотелось бы сказать, что в этом году, наверное, уже добыча золота примерно будет равна экспорту. Может быть, даже предыдущий год будет самым рекордным. Может быть, в лучшем случае по итогам года будет 300 тонн экспорта, а может быть, и не дотянет, но дело в том, что подкожные-то резервы закончились.

Набиуллина и её команда несут персональную ответственность за эту аферу с русским золотом. По данным ФТС, если анализировать показатели год к году, то только в 2020-м вывоз золота из нашей страны вырос на 160%. Причина – тотальный отказ Центробанка покупать драгметалл для резервов страны. И это ещё не всё. Как я уже отметил, Минфин добился принятия решения по полной либерализации норм валютного контроля для тех, кто вывозит золото из России. Они были полностью освобождены от обязательного возврата валюты в страну.

Совпадение? Конечно, нет

Продуманная афера, которая нанесла существенный урон России. И здесь возникают весьма нетривиальные вопросы – кто скупал русское золото? Зачем российский ЦБ полностью прекратил покупку драгметалла для пополнения резервов, которые сейчас оказались наряду с вложениями в юань единственными защищёнными активами? Какая была личная мотивация подобной политики у чиновников Минфина и ЦБ? Это вопросы, на которые, на мой взгляд, силовики должны получить ответы от персон, которые совершили беспрецедентную "аферу века" с русским золотом. Имена их хорошо известны.

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