Пронько обратился к Байдену: "Браво, валите навсегда из России!"

То, что не смог сделать Минздрав для нас, наших детей и внуков, президент США Джо Байден сделал за один день. "Макдоналдс", "Пепси-Кола", "Кока-Кола", "Старбакс" объявили, что в рамках антироссийских санкций уходят из нашей страны. Браво, господин Байден! Наконец-то эта органика, а точнее, химическое непотребство, покидает нас.

Сейчас они все говорят о так называемом временном варианте. Нет, валите от нас навсегда! Обойдёмся без вашего фаст-фуда! Наши дети и внуки, которых вы подсадили на свою вредную продукцию благодаря агрессивной рекламной кампании, будут здоровее. Минздрав не смог, а Байден смог изгнать из России эту нечисть. Однако возникает ещё один существенный вопрос – рано или поздно они захотят к нам вернуться. Для того же "Макдоналдса", Россия – это почти 10% глобальной выручки. Так вот, когда скулёж с просьбами впустить их обратно дойдёт до максимума, на мой взгляд, мы должны чётко сказать им – нет.

Ни одна компания, которая сейчас решила уйти или приостановить свою работу, фактически речь идёт об исполнении антироссийских санкций на территории России, не должна иметь возможность вернуться на наш рынок. Либо возврат возможен, только через серьёзные штрафные санкции. Более того, эти активы, а действия некоторых иностранных корпораций подпадают под умышленное банкротство, что является уголовным преступлением в России, необходимо национализировать.

Они сделали свой выбор, мы сделали свой. Убеждён, что для нашего бизнеса, в том числе в общепите, открываются беспрецедентные возможности. Сейчас происходит полномасштабное перераспределение рынка, которое позволит российским предпринимателям вернуть себе русский рынок. Важно, чтобы государство поддержало эти начинания и не мешало. Не кошмарило бизнес. Полная свобода предпринимательства и борьба с барыгами, спекулянтами, которые сейчас пытаются нажиться на ситуации. Государство готово поддержать потребительский спрос, мы уже слышали заявление президента России Владимира Путина:

Теперь по поводу бизнеса… Максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом.

Очередь за предпринимателями.

У русских предпринимателей не так много времени для развёртывания своего нового бизнеса. Западные корпорации, заявляя об уходе, на самом деле остаются. О том, что они не хотят уходить, говорит тот факт, что, например, сотрудники "Макдоналдса" продолжат получать зарплату – это следует из официального заявления данной компании, а объекты недвижимости не выставлены на продажу.

Что с того?

У нашей страны и бизнеса есть уникальный шанс вернуть себе отечественную экономику, а детям и внукам здоровье. Будет ли реализован этот шанс? Пока вопрос. Однако убеждён, что побороться за русского потребителя стоит. Западному фаст-фуду скажем – давай, прощай. Вали и не возвращайся!