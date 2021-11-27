Пронько об оправданиях чиновников: "Этот цирк мы с вами оплачиваем"

Базовые продукты питания, то есть продукты физиологического выживания продолжают семимильными шагами дорожать в России. И это в ситуации, когда основная масса народа живёт на доходы меньше 30 тысяч рублей в месяц, а власть в лице Минэкономразвития, Минфина, Антимонопольной службы и ЦБ делает вид, что ничего по большому счёту сделать не может. Дескать, нет их вины в этом, это Байден виноват. Было бы смешно, но этот цирк мы с вами оплачиваем из своих кошельков.

Даже Росстат, который меняет методики своих расчётов чаще, чем дамы перчатки, признал, что лишь 3 из 25 продовольственных товаров, которые учтены в корзине официальной статистики, либо подешевели, либо цены на них стабилизировались. Три товара из 25! По всем остальным цены растут такими темпами, что магазины не успевают менять ценники. На каждом углу чиновники рассуждают про инфляцию, но это скорее имитация бурной деятельности, чем реальная работа.

Странно, что Центральный банк уклоняется от решения проблем, хотя должен участвовать хотя бы на уровне создания программы кредитования сельхозпроизводства с расчётом именно на резкое снижение цен и их стабилизацию. Это прямая задача регулятора, на мой взгляд, но они говорят, что их работа состоит в таргетировании инфляции. Так это и есть таргетирование инфляции! То есть ваша задача – не сдерживание денежной массы. Такой задачи нет, – отметил экономист Андрей Бунич. – В законе написано, что наша цель – уменьшать денежную массу. А они говорят: нет, цель сдерживать инфляцию. Как? Это уже другой вопрос. Иногда с помощью денежной массы. Но есть же другие способы. И, прежде всего, активное кредитование сельхозпроизводителей под снижение цен. Если они прокредитуют всех или реструктурируют кредиты, а также дадут деньги не только крупнейшим холдингам, но и остальным производителям, ситуация улучшится. Тогда увеличится предложение товара, а цены упадут. И вот вам таргетирование инфляции.

Накопленным итогом с начала ноября реальная инфляция на конкретные товары оказалась значительно выше "официальных сказок". Так, говядина в годовом выражении выросла на 15%, курятина – на 31%, а свинина – на 16%. Куринные яйца с начала года подорожали на 27%, а сахар – на 70%. Однако в российском ЦБ предпочитают рассуждать про "импорт инфляции". Дескать, это президент США Джо Байден во всём виноват.

"Наш регулятор говорит, что исключительно монетарными методами можно побороть инфляцию. Но это не так. Нужно понимать, что методы должны быть не только монетарные и задача борьбы с инфляцией – это и задача правительства тоже, на самом деле, и Центрального банка, как ни странно, – уверен финансовый аналитик Павел Самиев. – Потому что конкуренция и ситуация на рынках такова, что не только вопрос денежного предложения и денежно-кредитной политики, конечно же, влияет на инфляцию. Поэтому, резюмируя, отмечу, что избегать крайностей очень важно. Нельзя допускать слишком жёсткой денежно-кредитной политики, потому что это будет бить по другим сферам очень существенно, а инфляцию в текущих условиях не охладит. А результат крайностей мы можем видеть в Турции, где не стихают акции протеста из-за краха лиры".

Конечно, турецкий вариант не наш. Однако и нашего особого пути нет. Отдельные эксперты вообще считают, что российский ЦБ – это иностранный агент.

Есть смысл обозначить наш ЦБ как агента иностранного влияния. Потому что с точки зрения его деятельности и результатов работы ни один иноагент не принёс столько вреда, сколько наш, вернее – не наш российский ЦБ, – сказал экономист Владимир Боглаев. – Поэтому если мы примем к сведению, что ЦБ работает как иностранный агент, тогда не возникнет споров в голове, почему мы декларируем одни цели, а по факту получаем другие результаты.

Что с того?

ЦБ уже четырежды повышал прогноз по инфляции в этом году. Сейчас они готовят новый прогноз, но сути происходящего это не меняет.

Бешеный рост цен государство способно остановить. И я не про прямое регулирование ценообразования. В его руках масса инструментов – от снижения фискальной нагрузки до реальной борьбы с монополиями и олигополиями. Однако этого не происходит. И здесь я прихожу к следующему выводу: либо чиновники полностью оторваны от реальности, либо они в доле и получают свои доходы от этой вакханалии с ценами. Вы какой вариант выбираете?

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