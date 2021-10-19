Пронько об игре Силуанова и Решетникова: "Ситуация отвратительна и унизительна"

Нищета в России становится взрывоопасной проблемой. Более 80% соотечественников не делают никаких сбережений на свою будущую старость. Практически все их доходы уходят на минимальные бытовые потребности и коммунальные платежи. И ситуация усугубляется. Сегодня стало известно, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по доходам населения. Куда уж хуже, чем сейчас? Однако в министерстве, которое отвечает за экономическое развитие, а не стагнацию, утверждают, что доходам граждан есть куда падать.

Если же проанализировать официальные документы Минэкономразвития, то приходишь к выводу, что доходы населения страны выросли за последние десять лет на… ноль. Согласно проектировкам, доходы населения в 2023 году будут на уровне 2013-го. Однако есть существенная поправка – покупательная способность рубля за минувшие десять лет серьёзным образом изменилась – в сторону снижения.

В обществе колоссальный запрос на социальную справедливость. Нынешняя ситуация в одной из богатейших стран мира отвратительна и унизительна для простого человека. Миллионам семей не хватает денег на элементарную, но физиологически важную потребность – покупку продуктов питания. Не только пенсионеров, но и работающих людей загнали в бедность, из которой нет просвета. Однако правительство до сих пор не удосужилось даже внести в свои официальные документы такой показатель, как уровень бедности.

В заключении по макропрогнозу отмечу, что нет такого показателя, как уровень бедности, – сказал глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. – Рост доходов президент определил как главную цель. Одна из групп, в отношении которой нужно серьёзно работать, – это группа тех, кто живёт ниже прожиточного минимума. По порядку такая цифра должна быть в прогнозе, но на этот раз она не представлена в правительство.

При этом через дивиденды выводятся десятки миллиардов долларов прибыли из крупнейших банков, компаний и корпораций. Страна ставит ежегодные рекорды по количеству новых мультимиллионеров, но вопрос о повышении фискальной нагрузки на них чуть ли не табуирован. И это "белое пятно" прекрасно видят в Госдуме. Например, депутат Евгений Бессонов выступил со следующим заявлением:

Президент поставил задачу по борьбе с бедностью. По результатам 2020 ковидного года у нас с вами общее состояние долларовых миллиардеров увеличилось на 62 миллиарда рублей. Мы знаем об универсальном законе, который открыл Ломоносов: если где-то прибыло, значит, где-то убыло – он действует и в экономике. Реальный способ изменения ситуации – это дифференцированная шкала налогообложения. Почему задача президента не выполняется таким образом?

Однако члены нынешнего правительства начинают манипулировать общественным мнением, пугая людей пагубными последствиями для так называемого среднего класса, который составляет мизерную часть Государства Российского.

Вот что сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе прошедшего заседания в Госдуме:

Мы с вами работаем в конкурентном поле, наш бизнес выбирает юрисдикции, зачастую близкие к нам, – Казахстан, Белоруссию, которые предлагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в фонде оплаты труда, и это становится значимым фактором.

Министр финансов России Антон Силуанов добавил:

Знаете, всё-таки такой вопрос… Вот действительно – крупные миллиардеры найдут способ, как уйти из-под налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс, поэтому мы очень аккуратно относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года каких-либо изменений в этой части мы не планируем.

В России, только по официальным данным, насчитывается как минимум 20 млн нищих. 8% семей не хватает денег даже на покупку еды (это порядка 12 млн человек). Абсолютное большинство чиновников правительства – от главы Минфина Силуанова до министра труда Котякова – живут в мире иллюзий. Хвалённая ими макроэкономическая стабильность уже привела к серьёзному социальному кризису.

Что с того?

Простые же люди чуть ли не в драку на помойках супермаркетов лезут, сражаясь за выброшенные продукты. Периодически то в Госдуме, то в Общественной палате раздаются голоса о необходимости отдавать людям продукты накануне истечения срока годности. Но, как оказалось, несмотря на бурные обсуждения, ретейлерам не выгодно передавать продукты на благотворительность. Основные причины – налоговая нагрузка.

У многих из тех, кто сейчас рулит в России экономикой, виды на жительство в иностранных государствах. Олигархи в интервью иностранной прессе взывают к совести Запада. Вспомните историю олигарха Вексельберга, который, по его собственному признанию, "вывез всю семью в США", а теперь его туда не пускают. С голубых экранов нам вещают люди с двойным гражданством. Всё это, простите, прокатывало, когда экономика шла вверх, а доходы граждан – не в расчётах Росстата, а в кошельках – постоянно росли. Сейчас обратная ситуация, и в обществе огромный социальный запрос. Надеюсь, что "слуги народа" чётко осознают опасность складывающейся ситуации. Ситуация не фатальная, из неё есть достойный выход – реальный рост экономики, реальный рост доходов местного населения. Все иные цели – большое лукавство, ведущее в тупик.

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