Пронько об афере с советскими вкладами: "Шулерство чистой воды"

По степени цинизма пенсионную реформу сложно с чем-либо сравнить. Однако в нашей стране произошла афера, которая обошла даже эту так называемую реформу. Речь идёт о сгоревших советских вкладах, которые государство, как тот жулик, до сих пор не намерено возвращать гражданам страны. Сегодня стало известно, что Комитет Госдумы России по финансовому рынку рекомендовал парламенту продлить до 1 января 2025 года приостановку выплат компенсации по советским вкладам. Дескать, на эти цели денег нет.

Лично я убеждён, что государство обязано вернуть сгоревшие советские вклады населению страны. Даже если вкладчиков уже нет в живых, есть их потомки, есть экономика, которой необходима монетизация. Более того, это обязанность правительства согласно – внимание! – действующему закону, который гарантирует восстановление сбережений граждан, помещённых до 20 июня 1991 года на счетах, а также вложенных в систему страхования и другие ценные бумаги СССР. Этот закон был принят ещё в 1995-м, и его никто не отменял. Однако выплата полноценной компенсации до сих пор так и не производится. Но чиновники Минфина делают вид, что ничего не должны гражданам. Шулерство чистой воды! Знаете, какова причина отсутствия серьёзных выплат? Оказывается правительство, начиная с 2003 года, не может разработать механизм компенсаций! Как вам такое объяснение?

Что в ответ на предложение сделать выплаты с повышенным коэффициентом говорит правительство? Они говорят, что нет нормативной базы. Что, действительно, правда – её нет, правительство не удосужилось её создать по сегодняшний день, – объяснил ситуацию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. – Во-вторых, мы не знаем, сколько платить. Какая методика пересчёта? Её тоже нет. Третье: советские деньги – это не деньги, это фантики. То есть народу при советской власти раздавали деньги, которые мало чего стоили, потому что на них нельзя было ничего купить в магазинах, ну и, соответственно, народ эти фантики нёс в банк или в Росгосстрах на накопительные программы страхования жизни. И реальная стоимость этих денег не такая, как посчитали те эксперты, которые выводят суммы в 35 триллионов рублей по сегодняшним меркам. Соответственно, надо как-то эту сумму пересчитывать. И последнее возражение правительства состоит в том, что этих денег в бюджете нет, свободных. Что тоже чистая правда. Но, с другой стороны, если бы правительство озаботилось реальной компенсацией вкладов ещё тогда же, в 1995 году, то, разумеется, эти долги бы на сегодняшний день были бы уже погашены.

Очень спорное утверждение, что якобы на советские рубли невозможно было ничего купить. Это не так, и мы с вами это хорошо помним. Однако вернёмся в день сегодняшний. Вообще-то, если человек не справляется со своей работой, его увольняют. Эти же сидят в своих креслах, вносят в парламент законопроекты с формулировками о приостановке выплат компенсаций по советским вкладам, и… ничего. Продолжают протирать штаны и юбки в стенах российского парламента и правительства. Сейчас они предложили продлить эту аферу до 2025 года. Между тем отечественная экономика нуждается в этих денежных средствах.

Постоянно говорим о том, что у нас низкая монетизация российской экономики. Но вовлечение в оборот этих средств от советских вкладов оценивается порядка 50 триллионов рублей. И это практически удвоение монетизации, это тот инвестиционный долгосрочный ресурс, который можно грамотно и по уму использовать, – считает экономист Дмитрий Митяев. – Ну и второе соображение, что Россия – правопреемник СССР. Но нельзя быть правопреемником по внешним долгам и обязательствам и при этом по внутренним не быть таковым. Поэтому вопрос придётся решать, но его можно решить в позитивном ключе, использовав это как ресурс развития, причём очень мощный и серьёзный. Это, конечно, ставит вопрос про источники, чтобы не получить просто инфляционный всплеск. Но, опять же, такие источники есть, и мы с вами о них знаем, это и Фонд национального благосостояния, это и доля государства в госкомпаниях и госбанках.

Законы необходимо исполнять – это основа любого правового государства. Сколько бы не откладывалась тема выплат, рано или поздно придётся рассчитываться по долгам.

Такие, как Силуанов, пугают нас астрономическими суммами, которые потребуются на эти выплаты. Они посчитали: если перевести все гарантированные советские сбережения граждан в российские целевые долговые обязательства, то для их погашения потребуется в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023 году – 51,8 трлн рублей, в 2024 году – 53,9 трлн рублей. Суммы действительно серьёзные, но не смертельные. Ведь речь идёт о долговых инструментах, расчёты по которым важно запустить на серьёзном уровне с применением длительного временного лага. Процесс выплат может растянуться на 15–20–30 лет. И в этой связи ключевым моментом является наследование советских вкладов и обязательств по ним со стороны государства.

Что с того?

Как это ни печально, но складывается чёткое ощущение, что государство просто выжидает время, чтобы как можно больше людей из той эпохи ушли в мир иной. Но есть ещё один вариант, который ускорит данный процесс, – приватизация государственных активов через создание массового миноритарного акционера. Долгосрочные долговые обязательства по советским вкладам можно конвертировать в ценные бумаги нынешних госкорпораций и госбанков. Почему бы не отдавать государственный долг акциями?

Да, придётся проводить допэмиссию, что в моменте приведёт к снижению стоимости отдельных бумаг, но уже в среднесрочной перспективе они вырастут в цене. Кроме того, будет снижено присутствие государства в экономике, а самое главное – не олигархи, а обычные люди станут собственниками "жирных кусков" отечественной экономики.