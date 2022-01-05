Пронько о замалчиваемой проблеме России: "Это пощёчина – и государству, и обществу"

Вы можете себе представить ситуацию, когда происходит катастрофа, но окружающие делают вид, что ничего страшного не видят. Автомобильные аварии, крушение самолётов, массовые отравления – это резонирует, а то, что Россия за минувший год катастрофически потеряла своё население, прошло мимо. Почти никто не заметил! Между тем такой смертности в стране не было никогда в мирное время.

А ведь это страшно, когда нет осознания всей глубины происходящего. Нам в открытую врали, когда с "голубых экранов" рассказывали про решение демографического кризиса в стране. Вспомните, ещё пару лет назад нам "вешали лапшу на уши", а оказалось, что многие регионы умышленно занижали цифры смертности, чтобы показывать "лучшую статистику". Однако в 2021-м подлог оказался невозможным. Даже предварительные цифры поражают и шокируют.

За минувший 2021 год, если проанализировать информацию из разных источников, Россия стала одним из глобальных лидеров по "накопленной избыточной смертности". Наша страна в топ-10 антирейтинга среди 112 стран мира – на 9-м месте. Конечно, всё можно списать на ковид, но, думаю, многие уже осознают, что причина не только в этом. Проблемные вопросы копились годами. Социальное расслоение достигло угрожающих размеров, когда абсолютное большинство населения живёт в бедности и нищете. Почти 20 миллионов не имеют денег даже на самое элементарное. О каком качестве жизни можно говорить в подобных условиях. Добавим к этому реформированную медицину, алкоголизм и наркотики, отсутствие уверенности в завтрашнем дне при гигантских долгах населения перед ростовщиками, и получим безнадёгу, которая наотмашь бьёт по продолжительности жизни.

Девятое место России в позорном антирейтинге, на мой взгляд, – это пощёчина как государству, так и обществу. Хуже нас – Перу, Боливия, Эквадор, Мексика. Нас может обойти даже Албания – одна из самых бедных стран Европы. Всего по итогам минувшего 2021 года в России, вдумайтесь в это, ожидается почти два с половиной миллиона смертей и лишь 1,4 миллиона рождений. При этом продолжительность жизни рухнула почти на 3,5 года. Такого числа умерших в мирное время в нашей стране никогда не было. И вновь тишина! Никто из чиновников не вылетел из своих кресел.

Никого не привлекли к уголовной ответственности за оптимизацию медицины, которая в том числе привела к подобным плачевным результатам. Никто не бьёт в колокола, никто не обсуждает фактическое вымирание страны. "Голубой экран" продолжает показывать всякую органику, а на ток-шоу активно дебатируют вопросы, как там "в Гондурасе". Простые люди замучены ежедневной проблемой выживания, а чиновникам, как и олигархам, по всей видимости, плевать. Подумаешь, Россия вымирает, на их век сырья и бюджетных денег хватит, а дальше хоть трава не расти. Честно скажу, я даже не знаю, к кому апеллировать в этой ситуации. Я осознаю, в России сложилась патовая ситуация, когда нет просвета на горизонте. Однако все мы должны понимать, что если не будет чёткого диагноза происходящего, если не будут определены реальные цели, то к концу века мы можем потерять страну. Мы её попросту не удержим. То есть мы потеряем то, что нам дал Господь и наши предки. Порой мне представляется, что уже ничто нам не поможет, а с другой стороны, народ, который одержал Великую Победу над фашизмом, не может вот так просто исчезнуть. Нужна цель, реальная цель!

Например, создать условия в стране, чтобы человек дожил и увидел своих правнуков, а лучше праправнуков. Вот это цель, вот это задача! Но для этого необходимо всю государственную машину поставить на службу нашим семьям.

Что с того?

Надо вести пропаганду семейных ценностей, а не нижнего белья. Рост благосостояния должен основываться на развитии собственной экономики, а не пустом словоблудии чиновников, которые работают на кого угодно, только не во благо России. Вы скажете, что это утопия. Нет, это стратегическая цель. Если не ставить подобных задач, если продолжать врать, то Россия исчезнет. Исчезнет наш народ, наш язык, наша культура.

Чиновники хотят решить эту проблему за счёт мигрантов, но, согласитесь, это будет уже другой народ. Всё в наших силах! Важно это осознать, и, как говорил один из классиков политической мысли, "только за самые безнадёжные дела и стоит бороться". Наступивший 2022-й – отличная возможность приступить к реализации реальной цели.

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