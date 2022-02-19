Пронько о скандале с пенсионерами: "Чиновники, вы в уме?!"

В профессии я уже больше двадцати лет, многое уже видел, но, как оказалось, "слуги народа" могут меня поразить своими манипуляциями, которые тянут на откровенную ложь. Минтруд со ссылкой на данные Пенсионного фонда России сообщил, что ежемесячный доход работающих пенсионеров составляет 66 тыс. рублей.

Говорят, чем абсурдней новость, тем больше к ней доверие. Категорически с этим не согласен. Ежемесячно пенсия работающих стариков в России составляет около 14 000 руб., однако совокупный доход вместе с зарплатой составляет – около 66 тыс. руб., такие данные приводит Минтруд. У меня вопрос к вам – многие ли ваши родные и знакомые пенсионеры имеют такой доход? Не так. Многие ли работающие люди, которых вы знаете, или вы сами, вне зависимости от возраста, имеют подобную зарплату каждый месяц? 66 тысяч! Чиновники Минтруда, ПФР, Росстата витают в облаках? Они, простите, что курят? Или они, как всегда, решили скрестить ужика с чижиком – пенсионеров топ-менеджеров с учителями и медработниками?

Работающие пенсионеры тоже могут получать абсолютно разную зарплату. У нас есть работающие пенсионеры, я вот недавно посещал, пенсионеры-инвалиды. Тоже они получают пенсию по инвалидности, они являются работающими пенсионерами. Зарплата у них сдельная, выходит там порядка 15 тысяч в месяц. В зависимости от того, какое количество деталей они соберут. А есть у нас пенсионеры, например, депутаты Государственной думы. Пенсионеры министры, пенсионеры, работающие в госкорпорациях, в коммерческом секторе. Являющиеся топ-менеджерами. У них огромные заработные платы. И в среднем получается такая вроде как красивая цифра. Поэтому я считаю, что использовать в данном случае термин и расчёты средние – это некорректно, это дезориентирует. Это так же, как нам говорили про рост пенсий в среднем на 1000 рублей, когда в 18-м году меняли параметры пенсионной системы,

– поделился своим видением депутат Госдумы России Ярослав Нилов.

Кстати, по версии чиновников Минтруда, средняя зарплата работающих пенсионеров чуть-чуть отстала от средней зарплаты по России – соответственно 52 и 55 тысяч рублей. Где они берут эти цифры? Кому нужны эти лживые манипуляции, которые, мягко говоря, вызывают серьезное раздражение в обществе.

"Скажу известной фразой классиков, вы с неё начали: я, честно говоря, не верю. И как работодатель я не совсем понимаю, откуда взялись такие показатели. Это, значит, снова взяли высокую заработную плату работающих пенсионеров-руководителей. Их не так много. Средний возраст, так сказать, руководителей тоже достаточно известен. Ну, надо либо очень высокую брать, – добавил заслуженный экономист России Владимир Гришин. – Я, например, пенсионер – являюсь руководителем. То есть, если сложить моего специалиста и меня, то можно получить какой-то там уровень дохода. Поэтому, если брать эти разные течения, которые мы с вами перечислили, и неиндексацию, и выдавливание пенсионеров на работу, и выдавливание пенсионеров с работы, и предоставление им только низкооплачиваемых, так сказать, должностей и работ, то я говорю: не верю. Я вот вам говорю сразу, что не верю. Я не понимаю и, соответственно, не верю".

Что с того?

Помните, как глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что возврат индексации "не совсем справедлив", потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию. Теперь они обосновали это решение, когда сегодня Минтруд заявил, что доход работающего старика в России 66 тысяч рублей в месяц. Как вы реагируете на эту новость – это ложь или правда?

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