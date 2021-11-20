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Пронько о самой взрывной проблеме России: "Пока президент не пнёт…"

20 ноября 2021, 10:25  •  188 • Политика
Две трети граждан России испытывают серьёзные финансовые трудности. Дальнейшего усугубления ситуации ожидает каждый пятый. У корпоративного сектора растут прибыли, банки вообще демонстрируют рекордные показатели, но деньги не доходят до простых работников, а выводятся на банковские счета и в офшоры. Ситуация с доходами населения становится самой взрывоопасной проблемой для страны. Она резко обострилась на фоне галопирующего роста цен. Без существенных вливаний со стороны государства и реальной, а не словесной помощи населению, на мой взгляд, ситуация может выйти из-под контроля.
На свой ежемесячный доход, по данным социологов, легко могут прожить менее трети соотечественников. Абсолютное большинство (69%) испытывает разного рода финансовые трудности и проблемы. Однако высокопоставленные чиновники правительства и часть депутатского корпуса продолжают бубнить про успехи. Дескать, у нас всё хорошо, это за бугром всё плохо. Такой позиции придерживается и глава комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андрей Макаров:
На фоне повсеместного повышения уровня бедности во всех странах, где разбрасывались вертолётные деньги, у нас в стране уровень бедности сократился – 12,1%, в кризис, я подчёркиваю, бедность не возросла, а сократилась!
То, что господин Макаров лукавит, очевидно всем. Понимают это и в Кремле. Сегодня в Госдуму президент внёс законопроект о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России. Уже известно, что на эти цели будет выделено более 30 млрд рублей. До этого чиновники Минтруда и Минфина делали вид, что в стране с доходами населения всё нормально.
Если бы взять Минтруд и Минфин и посадить на 13 617 на месяц… Пусть предварительно заплатят 8 тысяч за ЖКХ, потом купят лекарства и потом ещё питаются, – предложил депутат Госдумы России Николай Коломейцев. – У нас 70% населения живёт в нищете или рядом, понимаете или нет, и это является причиной кризиса нашей страны.
Президентские поправки коснутся как минимум 16 млн наших соотечественников, которые находятся на границе выживания. Треть граждан, которые не могут дотянуть до зарплаты, вынуждены обращаться к ростовщикам в МФО. Порядка 10% экономят, вдумайтесь, даже на предметах личной гигиены – мыле, зубной пасте, туалетной бумаге! Я не нагнетаю, просто, простите, меня достали рапорты Набиуллиной, Силуанова, Котякова, Макарова о том, как они почти победили бедность в России.
"Мы год назад взяли курс на борьбу с бедностью, в этой связи я до сих пор возмущена тем фактом, каким образом изменили размер прожиточного минимума, – признаётся в беседе с Царьградом доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. – Раньше была привязка к потребительской корзине, а сейчас – к мифическому размеру средней заработной платы. Помните, мы это уже обсуждали неоднократно. И, как вчера призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, у нас размер продуктовой инфляции – это уже двузначные цифры, даже не говорят сколько. Нам прогнозируют на 2022 год рост цен на продукты. А в магазины-то давно ходили, хочется спросить? Вы посмотрите, какие цены в магазинах сейчас и кто это себе может позволить. И, конечно, тот процент жителей России, который жалуется, это в основном те, кто получает фиксированную заработную плату либо пенсию. Что можно на пенсию, те же 15-17 тысяч купить в нынешнем магазине?"
К сожалению, вместо реального стимулирования роста благосостояния семей через снижение налогов, повышение зарплат, пособий, льгот – простите, сплошное бла-бла-бла.
А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем согласиться, – заявила накануне глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. – Инфляция – реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, который действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции.
Пока президент, простите, не пнёт, персонажи в правительстве и ЦБ не пошевелятся. Более того, та же Набиуллина категорически не желает брать на себя ответственность за экономическое развитие страны. Она борется с инфляцией, уничтожая любую деловую активность.
ЦБ может и должен стимулировать рост экономики, – уверен экономист Яков Миркин. – Они говорят о создании условий для роста, но никогда не говорят о том, что стимулируют рост. Второе: роль ЦБ не сводится только к стабильности цен и валюты. Третье: инфляция в России не только денежная – преимущественно она не монетарная, и ЦБ не может справиться с ростом.
На днях стало известно, что питание панды в Московском зоопарке обходится в 40 тысяч рублей в день! Такая сумма выходит из-за стоимости бамбука, который 1 раз в неделю доставляет специальный борт. В рацион также входят: яблоки, морковка, цельные зерна и микроэлементы. Сколько в России сейчас МРОТ – до президентских предложений? Правильно – 12 792 рубля в месяц!
И ладно бы у государства не было денег. Они есть, но не про нашу честь, как говорят в таких случаях. Сотни миллиардов долларов, евро, фунтов, йен выведены из России. Работают эти деньги на Запад и Восток, но не на нашу страну. И в этом прямая "заслуга" тех, кто отвечает за экономику и финансы. Кто заискивает перед олигархатом, но смело повышает тарифы, акцизы и иные поборы для простых людей.
"У меня складывается ощущение, что эти люди ведут страну к социальному взрыву. Исследования действительно показывают дичайший процент людей, которым просто не хватает денег. Есть лишь один позитивный момент, 24% надеются на улучшения в будущем, – подчеркнул экономист Алексей Лапушкин. – Но при существующей экономической политике лучшего не будет, о чём я говорил неоднократно. Экономическая политика несовместима с жизнью нашего многонационального народа. Соответственно, объективных предпосылок для изменения ситуации к лучшему без смены существующей экономической политики, к сожалению, не видно. И, когда эти люди разуверятся в том, что есть свет в конце тоннеля, наступят уже общественно-политические последствия. Чего бы не хотелось допустить".

Что с того?

Нищета и бедность населения – ключевая проблема современной России. Очевидно, что её можно решить, было бы желание. Деньги на это у государства имеются. Ненормально, когда в богатейшей стране мира народ экономит на еде и предметах личной гигиены.
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