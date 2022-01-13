Пронько о "сделке" Минфина: "Цинизм чиновников зашкаливает"

Перефразируя известное выражение по поводу лжи и обмана, скажу так – есть скрытый цинизм, есть явный цинизм, а есть циничная политика Минфина, когда на острые элементарные потребности населения денег нет, а вот на скупку иностранной валюты они имеются.

Ведомство Силуанова в ближайшие три недели направит на валютные спекуляции более полутриллиона рублей. Деньги изымаются из отечественной экономики, направляются на Московскую биржу, а после выводятся за пределы России. Согласитесь, цинизм чиновников зашкаливает.

В рамках ущербного по своей сути так называемого бюджетного правила почти 586 млрд рублей будет направлено на покупку долларов, евро, фунтов и так далее. Объём ежедневных интервенций составит эквивалент почти в 37 млрд рублей. Это рекорд! Для сравнения, в ноябре прошлого года на скупку направляли 26 млрд рублей в день.

"У Минфина и у многих в экономическом блоке вообще отсутствует чувство момента. Буквально недавно нам сказали, что в отношении России введут санкции – электронику для нас закроют. И вместо того чтобы думать, как эти дополнительные ресурсы, которые прямо сейчас появились из-за этого сырьевого ралли, использовать для импортозамещения, для восстановления цепочек поставок того, что у нас, скажем так, было утрачено за последние 30 лет, они опять всё в кубышку, кубышку, кубышку, к которой, кстати, нас когда-нибудь могут лишить доступа, как в своё время сделали с Ираном, с Венесуэлой и другими некоторыми странами, – подчеркнул экономист Пётр Заборцев, комментируя происходящее в беседе с Царьградом. – Поэтому это всё очень ситуативно. То есть мышление очень приземлённое, вот прямо здесь и сейчас, вот какую-то проблему решить сейчас. А на деле нужна более активная промышленная политика, и вот эти дополнительные ресурсы, которые приходят из-за рубежа, нужно использовать для того, чтобы ускорить, усилить нашу собственную внутреннюю экономику".

Если же проанализировать доходность валютных активов, то вложения в иены, фунты и особенно в евро принесли России существенные убытки.

Фактическая доходность по портфелю в евро оказалась отрицательной (минус 0,54%). Отрицательную доходность показали и вложения в британский фунт. Стоит обратить внимание, что на фоне сложных переговоров в Женеве с США вложения в американский доллар, покупательная способность которого постоянно падает, занимают вторую позицию и превышают вложения в физическое золото.

Мягко говоря, очевидный дуализм и диссонанс в проводимой политике. О чём говорит и финансовый аналитик Владимир Левченко:

"У нас когнитивный диссонанс колоссальный происходит. С одной стороны, мы слышим, что Фонд национального благосостояния собирались тратить на инфраструктурные проекты, и все эксперты как один говорят о том, что это действительно менее инфляционная история, чем грубо, просто раздавать деньги людям. С другой стороны, действительно, есть то самое "бюджетное правило". Но это говорит только об одном. О том, что боятся вообще хоть как-то инвестировать, боятся управлять этими деньгами и складывают их в "кубышку", по принципу "как бы чего не вышло". Всё, как у Антона Павловича Чехова – в буквальном смысле, "Человек в футляре". И до тех пор, пока у нас в Минфине и Центральном банке будут люди, которые действуют по принципу "как бы чего не вышло", ситуация не выправится".

Вы, может, уже подзабыли, но в конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов анонсировал "рывок" отечественной экономики в этом, 2022-м. Дескать, главная задача любого правительства – "рост доходов населения". Рывок же нужен, по версии главы Минфина, чтобы "поддержать темпы" экономического роста.

"Обращаю внимание, что в следующем году нам нужно такой рывок ещё сделать по инфраструктуре и инвестициям, чтобы "поддержать темпы" экономического роста. Темпы роста дают доходы населению, заработную плату работникам. Это основная цель работы любого правительства", – сказал министр в ходе визита в Казань.

Что с того?

Рост доходов населения – основная цель работы любого правительства. Звучит заманчиво и правдоподобно. Однако возникает вопрос, почему практически все годы пребывания господина Силуанова реальные располагаемые доходы российских домохозяйств стагнировали? Почему так получилось, что в богатейшей стране мира, которая имеет золотовалютных резервов более чем на $600 млрд, профицит госбюджета 1,5 трлн рублей, но при этом две трети граждан испытывают серьёзные финансовые трудности? Почему многие социальные вопросы президенту приходится решать в "ручном режиме", например, по индексации пенсий на уровень чуть выше официальной инфляции?

До этого "слуги народа" делали вид, что с доходами у населения всё нормально. На острые нужды населения у Минфина денег нет, а вот на валютные спекуляции они находятся легко и быстро. Дескать, деньги копят на "чёрный день". В соседнем Казахстане он произошёл. И судя по заявлениям президента этой республики, многие причины произошедшего было в той "слепоте", которая до сих пор, к сожалению, наблюдается в России.

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