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Пронько о "подарке" русским: "Нам рост цен, олигархам – доход"
30 ноября 2021, 07:50 • 224 • Политика
Нам – гарантированный рост цен, узкой "прокладке" олигархов – гарантированный доход. Такой "подарок" русским готовят прямо сейчас.
Бывают глупые решения, бывают провокативные, сегодня речь пойдёт об умышленном манёвре чиновников, который спровоцирует гарантированный рост цен. Это глава ЦБ Эльвира Набиуллина может рассказывать сказки про "импорт инфляции". Однако доморощенные чиновники из разных министерств и ведомств правительства предлагают принять решение, которое опустошит в очередной раз кошельки семей, а узкой "прокладке" олигархов даст гарантированный доход на многие годы.
Производство молока, сливочного и растительного масла, соков, кондитерских изделий и других продуктов питания может вновь подорожать. Причина – запуск в следующем, 2022 году новой концепции так называемой "расширенной ответственности производителей".
Это решение, которое лоббируют "слуги народа" для очень узкой группы олигархов, предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%. Кроме того, индексацию ставки экосбора для тех производителей продуктов питания, которые не берут на себя переработку. В результате этого решения чиновников цены, которые в России и так растут семимильными шагами, по разным видам продукции вырастут до 26%.
Знаете, сколько чиновники из наших кошельков хотят гарантированно переложить на счета небольшой группы олигархов, которые выступят между нами и производителями как самые настоящие "прокладки"? Только по молочной отрасли новые расходы составят от одного до четырёх миллиардов рублей в год, если будут увеличены нормативы утилизации до 100%. В производстве соков и напитков, по мнению отраслевых экспертов, затраты вообще вырастут в 11 (!) раз и превысят отметку в 34 млрд рублей в год. И такой рост будет наблюдаться по всем направлениям производства продуктов питания – от рыбной продукции до пива.
– сказала эксперт Промышленного комитета ОНФ, исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская.
Что с того?
Чиновники Минпромторга признают, что если изменения вступят в силу со следующего года, то заметнее всего подорожают недорогие товары, например, в стеклянной упаковке. В свою очередь представители так называемого "Российского экологического оператора" утверждают, что рост цен составит 1,5%, а не 20%, как говорят производители.
Я не собираюсь давать оценку этим спорам, но у меня вопрос – зачем в ситуации неопределённости в экономике, когда половина граждан имеет доходы только на самое необходимое, искусственно повышать цены? Понимаю, что олигархи имеют своих лоббистов во власти, но, простите, уже сейчас граждане и так по полной платят за вывоз и утилизацию мусора. Каждый год из наших кошельков изымают почти 190 млрд руб. Сейчас нам говорят, что новые предложения – это забота о гражданах. Знаем, что это за забота. Уже проходили на примере топлива, когда и акцизы платим, и транспортный налог, и иные поборы.
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