Пронько о "подарке" русским: "Нам рост цен, олигархам – доход"

Нам – гарантированный рост цен, узкой "прокладке" олигархов – гарантированный доход. Такой "подарок" русским готовят прямо сейчас.

Бывают глупые решения, бывают провокативные, сегодня речь пойдёт об умышленном манёвре чиновников, который спровоцирует гарантированный рост цен. Это глава ЦБ Эльвира Набиуллина может рассказывать сказки про "импорт инфляции". Однако доморощенные чиновники из разных министерств и ведомств правительства предлагают принять решение, которое опустошит в очередной раз кошельки семей, а узкой "прокладке" олигархов даст гарантированный доход на многие годы.

Производство молока, сливочного и растительного масла, соков, кондитерских изделий и других продуктов питания может вновь подорожать. Причина – запуск в следующем, 2022 году новой концепции так называемой "расширенной ответственности производителей".

Это решение, которое лоббируют "слуги народа" для очень узкой группы олигархов, предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%. Кроме того, индексацию ставки экосбора для тех производителей продуктов питания, которые не берут на себя переработку. В результате этого решения чиновников цены, которые в России и так растут семимильными шагами, по разным видам продукции вырастут до 26%.

Первое, что хотелось бы отметить: само обоснование введения стопроцентных нормативов опиралось на то, что за этот год будут построены мощности. И заявлял об этом не кто иной как руководитель российского экологического оператора, – напомнил президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков. – Мощностей для переработки ста процентов объёма не построено, а это значит, что фактически создаётся квазифискальный механизм отъёма денег у бизнеса и де-факто – у населения через транслирование этого в цену товара. Мы посчитали, что по разным категориям соков, воды и напитков дополнительный вклад в себестоимость составит от 1,8 до 26 процентов. Мы понимаем, что 26 процентов добавления к себестоимости цену на полке просто взорвёт. И 26 процентов – это если мы говорим о низкой стоимостной группе – это вода. По которой, как мы знаем, сейчас вводится маркировка, а это тоже очень серьёзный объём затрат, даже если мы добавим просто 60 копеек за стоимость кода, это уже серьёзное повышение нашей исходящей цены.

Знаете, сколько чиновники из наших кошельков хотят гарантированно переложить на счета небольшой группы олигархов, которые выступят между нами и производителями как самые настоящие "прокладки"? Только по молочной отрасли новые расходы составят от одного до четырёх миллиардов рублей в год, если будут увеличены нормативы утилизации до 100%. В производстве соков и напитков, по мнению отраслевых экспертов, затраты вообще вырастут в 11 (!) раз и превысят отметку в 34 млрд рублей в год. И такой рост будет наблюдаться по всем направлениям производства продуктов питания – от рыбной продукции до пива.

Я бы хотела с самого начала отметить, что это не новая идея. У нас вообще расширенная ответственность действует в стране уже на протяжении примерно пяти лет – само законодательство действует. Другое дело, что не очень хорошо работает этот механизм по ряду причин, поэтому попытки улучшить ситуацию в виде увеличения фискальной нагрузки на добросовестный бизнес, на наш взгляд, конечно, ни к чему, кроме как к удорожанию товаров, не приведут. Потому что расширенная ответственность, введённая у нас в стране, работает не потому, что кто-то мало платит, а потому, что самих плательщиков у нас мало. Это во-первых. У нас в регулировании находится не более 1-2 процентов от всех, кто должен, по идее, нести ответственность. И на выявление тех, кто уклоняется от ответственности, должны быть в первую очередь направлены силы и ресурсы государства, а не на нагрузку на тех, кто уже, не уклоняясь на протяжении последних нескольких лет, достаточно добросовестно и своевременно либо уплачивает экологический сбор, либо самостоятельно реализует утилизацию через прямые договоры с переработчиками или через созданные ассоциации,

– сказала эксперт Промышленного комитета ОНФ, исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская.

Что с того?

Чиновники Минпромторга признают, что если изменения вступят в силу со следующего года, то заметнее всего подорожают недорогие товары, например, в стеклянной упаковке. В свою очередь представители так называемого "Российского экологического оператора" утверждают, что рост цен составит 1,5%, а не 20%, как говорят производители.

Я не собираюсь давать оценку этим спорам, но у меня вопрос – зачем в ситуации неопределённости в экономике, когда половина граждан имеет доходы только на самое необходимое, искусственно повышать цены? Понимаю, что олигархи имеют своих лоббистов во власти, но, простите, уже сейчас граждане и так по полной платят за вывоз и утилизацию мусора. Каждый год из наших кошельков изымают почти 190 млрд руб. Сейчас нам говорят, что новые предложения – это забота о гражданах. Знаем, что это за забота. Уже проходили на примере топлива, когда и акцизы платим, и транспортный налог, и иные поборы.

Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!