Пронько о QR-кодах: "Не позорьтесь на весь честной мир, господа чиновники!"

Не буду ходить вокруг, да около. Скажу прямо: я категорически против QR-кодов. Это прямое нарушение конституционных свобод гражданина, которые гарантированы нам Основным законом страны. Сегрегация – а в случаи с QR-кодами мы имеем очевидную попытку разделить людей на группы в повседневной жизни – может привести к существенной дестабилизации ситуации. Думаю, что все, кто в здравом уме, не желают своей стране оказаться вновь в ситуации хаоса и беспредела. Есть "красные линии", переход через которые добром не закончится.

Безусловно, я не врач и не иммунолог, но я прекрасно понимаю, что QR-коды – это чистой воды сегрегация, которая жёстко делит граждан на "правильных" и "неправильных". При этом явным порядком нарушаются конституционные права человека. Возможно, но не факт, что чиновники, принимающие подобные решения, не знают о реальной ситуации на местах. Подобное осторожное предположение ранее выдвигала и актриса Мария Шукшина в эфире "Первого русского":

Не доносят им, наверное, ситуацию с этой ненавистью, которая происходит в обществе среди привитых и непривитых. Какая злость, какая агрессия посеяна, – отмечала актриса и общественный деятель. – Когда вбрасываются эти затеи с QR-кодами, масками и другими ограничениями, как мне кажется, происходит тестирование населения. Как народ отреагирует? Сидеть будем тихо, молча, рабски и никак не реагировать – значит, дальше пойдёт. Нас прощупывают? Конечно, прощупывают.

Напомню, по мнению председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, в условиях усиления социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека.

Господин Зорькин заявил, что возникает большой соблазн максимально ограничить права и свободы, но этот более лёгкий путь не всегда бывает верным. В этой связи Конституционный суд выработал несколько правил. В их основе лежит вторая часть 55-й статьи Основного закона. Она гласит, что в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина.

К чему ведёт игнорирование данного постулата, мы хорошо увидели на примере Казани, где введены QR-коды для проезда в общественном транспорте. Как заявили в первый же день работы по новым правилам в казанском "Метроэлектротрансе", "несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось". Многие кондукторы, судя по видео в соцсетях, уже очень устали от новой системы и не сдерживают эмоций.

Для многих уже очевидно, что QR-коды – это не панацея в деле борьбы с коронавирусом. Болеют все – и вакцинированные, и те, кто отказывается это делать. Но действительно, вакцинация может спасти нас от тяжёлого течения болезни, и прививаться следует. Но, простите, зачем сегрегировать?! Зачем вносить существенную напряжённость в и так взвинченное общество. Последовательность в действиях, открытый диалог и обсуждение, а самое главное, добровольность – вот что может переломить ситуацию. И заместитель председателя Госдумы России Пётр Толстой уверен:

"Тема борьбы с вирусом – не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента Владимира Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент.

Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов (накануне стало известно, что система только-только формируется – ред.), нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения.

Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что, мол, сами пусть платят за своё лечение те, кто не привился, – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм. Отдельно считаю правильным обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов, тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения".

Поиски врагов – это крайне опасная тенденция, которая чревата серьёзными последствиями и потрясениями. Нам необходимо слушать и слышать друг друга, а не вешать оскорбительные ярлыки. Необходимы упреждающие меры, которые позволят нивелировать проблему коронавируса. Очевидно, что QR-коды – это не выход из проблемы, а её усугубление. Между тем альтернативные предложения есть:

Мы с самого начала пандемии говорили: давайте массово сделаем бесплатное экспресс-тестирование. Сейчас на каждого больного приходится тратить до двух миллионов рублей. А экспресс-коды намного дешевле. И тогда мы сразу будем понимать. Болен человек? Тогда он и его семья на карантине, – говорил в эфире Царьграда лидер фракции "Справедливая Россия – за правду" в Госдуме Сергей Миронов. – Давайте каждую неделю делать экспресс-тесты, которые за три минуты показывают – болен человек коронавирусом или нет. А конец всего этого (рассмотрение законов о QR-кодах и их введении – ред.) будет печальным. Хорошо, что сейчас отложили до 1 февраля 2022 года рассмотрение этого законопроекта, правильно, что отправили в регионы. Я надеюсь, что хотя бы там у депутатов законодательных органов власти проснётся чувство самосохранения и совесть по отношению к своим согражданам. Надеюсь, что не из всех регионов мы услышим радостные возгласы "одобрямс".

Я уже молчу про ущерб, который нанесён российскому бизнесу. QR-коды лишают предпринимателей дохода, а им в свою очередь приходится либо уменьшать зарплаты работникам, либо вообще закрывать своё дело, увольняя работников. Отдельные горячие головы предлагают по QR-кодам и в церкви народ верующий пускать. Не позорьтесь на весь честной мир, господа чиновники!

Более того, недопустимо принимать келейные решения по вакцинации детей. По данным прессы, сейчас возникли вопросы к испытанию вакцины даже у законных представителей детей-добровольцев, которые участвуют в эксперименте. Сами же врачи весьма жёстко комментируют эту тему.

"Я против вакцинации детей от коронавируса как таковой. Проблема в том, что вакцины против COVID-19 достаточно не изучены. Они могут вызвать различные негативные последствия для детского организма, в том числе и в долгосрочном периоде", - подчеркнул завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев.

Что с того?

Да, я категорически против QR-кодов, потому что я против сегрегации, которая нанесёт существенный удар по нашему обществу, государству, его экономике.

Если не будут чётко, публично проработаны все механизмы реализации новой системы QR-кодов, то последствия могут быть сопоставимы с монетизацией льгот и повышением пенсионного возраста. Обе реформы привели к подрыву доверия между гражданами и государством. Надеюсь, что ни у кого не будет желания перейти эту "красную черту".

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