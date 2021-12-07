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Пронько о QR-кодах. Готова ли Россия к хаосу и сегрегации?

07 декабря 2021, 09:00  •  115 • Политика
Важно слушать и слышать друг друга. Иначе давление и насилие приведут к хаосу и дестабилизации. Государство, общество, простые люди имеют право на свои мнения и суждения. Однако власть должна отдавать себе отчёт, что принятие в России законов о QR-кодах может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия.
Диалог всегда лучше монолога. Многим уже очевидно, что законопроекты в том виде, как они были разработаны правительством и внесены в парламент страны, принимать нельзя. Причина – фактическая сегрегация граждан страны на "правильных" и "неправильных". Одних фактически запрут в четырёх стенах, другие будут вроде бы "свободны", но под тотальным цифровым контролем.
Кандидат медицинских наук вакцинолог Евгений Тимаков признаётся, что не понимает задумки с QR-кодами:
В торговый центр сходить без QR-кода будет невозможно, система тотального кодирования непонятна, она не гарантирует. У нас 20% купленных QR-кодов. Чтобы отмывать деньги, более эффективно было бы выдать бесплатные экспресс-тесты. Поскольку в случае массового ПЦР-тестирования система просто захлебнётся.
Известно, что в коридорах власти идёт активное обсуждение изменений и дополнений, которые необходимо внести в законопроекты о QR-кодах. Так, стало известно, что получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолётах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста. Однако это тактическая уступка, а не концептуальное изменение стратегии борьбы с коронавирусом. Эксперты тем временем говорят о необходимости поиска компромисса, пока ещё не поздно.
"Это самое опасное слово, которое я сейчас скажу. Оно нигде не звучит, но реальность конфликта между человечеством и наукой фиксируется понятием насилия, которое мы наблюдаем. Занять одну позицию невозможно, всем нам надо выйти на компромисс", – подчеркнула кандидат медицинских наук профессор Ирина Силуянова.
Никто не опровергает необходимость вакцинации. Вот и депутат Московской городской думы Магомет Яндиев подчёркивает:
Есть люди вакцинированные, есть невакцинированные, и те и другие являются переносчиками вируса, вопрос в том, что вакцинирование защищает жизнь. Но мы являемся носителями вируса.
Между тем продажи вакцины Pfizer в 2021 году составят как минимум $15 млрд уже на основе подписанных сделок. Объём продаж вакцины Moderna составит почти $20 млрд в 2021 году, $12 млрд в 2022-м и $11,4 млрд в 2023-м, с учётом проведения принципа постоянной ревакцинации. За последний год акции Moderna выросли на 372%. Нескончаемую прибыль объяснил эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий (Сколтех) Юрий Цветков:
Вакцинироваться должны и граждане с антителами. Это мнение европейского регулятора ВОЗ. Прямая выручка Pfizer в этом году 15 млрд, AstraZeneca – 20 млрд долларов, ЕС важно поддержать своего производителя, это бизнес – ничего личного.
Сегодня в Центре имени Гамалеи вообще заявили, что пандемия может закончиться "омикроном". По версии вирусолога Анатолия Альтштейна, "сейчас умирают порядка 3% [больных], а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена":
Пандемия будет считаться законченной, если по летальности COVID-19 будет сопоставим с вирусом гриппа. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном.
При этом Альтштейн отметил, что пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям". Зачем в подобной ситуации принимать законы о фактической сегрегации?! Ответ на вопрос сегодня искали и в ходе круглого стола в Общественной палате России:
– Я бы рекомендовала вообще не рассматривать эти законопроекты. Я бы на месте разработчиков этих законов посыпала голову, извинилась, забрала проекты и убежала, – призналась журналист Анна Шафран.
– Русский человек – разумный человек и очень даже дисциплинированный. И если с ним разговаривать по-человечески… Если с нами разговаривать по-человечески, мы пойдём навстречу, – подчеркнула актриса и общественный деятель Ксения Алфёрова.

Что с того?

Я убеждён, если 16 декабря депутаты Госдумы не услышат голос разума, если вновь пойдут на лобовое столкновение, как это уже было, с монетизацией льгот и повышением пенсионного возраста, то мы можем получить масштабный кризис доверия между обществом и государством. Необходимо убеждать и доказывать свою правоту, а не пытаться оппонентов "укатать под асфальт".
Остаются считаные дни до момента, когда парламент страны приступит к рассмотрению внесённых законопроектов по так называемым QR-кодам. Дальше – либо диалог и предметный анализ ситуации, либо хаос и негодование. Сможет ли Россия пройти этот этап своей истории, когда конституционные права граждан будут сохранены, покажет самое ближайшее время. От вашей позиции, в том числе под этим видео, зависит дальнейшая судьба Отечества, а значит и каждого из нас.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

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