Пронько о проекте Марата Хуснуллина: "Неужели наплевать, что будет с Россией?"

Человейники – это зло. Многочисленные техногенные катастрофы, которые происходят из-за человеческого раздолбайства или в силу изношенности коммуникаций – яркое тому подтверждение. Взрывы газа, падающие лифты, прорывы теплоцентралей, когда люди заживо погибают в кипятке, – реальность, в которой мы находимся.

Однако чиновники и строительное лобби продолжают навязывать эти строения, которые представляют собой самую настоящую угрозу. При этом качество жилья падает, а цены растут и загоняют людей на десятилетия в долговую яму. Убеждён, что если подобная ситуация сохранится, то до решения ключевых вопросов – от выхода из демографической катастрофы и до реального роста благосостояния семей – дело не дойдёт. Будет сиюминутное латание дыр, которое приведёт в конечном счёте к беде.

Бедность и нищета с одной стороны и мощный лоббизм строительных олигополий, помноженный на материальную мотивацию, с другой – превратили Россию в страну уродливых человейников.

Районы массовой застройки – это ужасное зрелище! Огромные многоквартирные дома, где живут – нет, не живут, а ютятся, существуют тысячи и тысячи семей. Эти дома представляют собой жалкое зрелище. Самые настоящие гетто! И это в стране с самой большой территорией и беспрецедентными природными ресурсами. Людей искусственно загоняют в долговую яму на десятилетия, предлагая купить клетушку в человейнике. В таких домах не будет больших семей с детьми. Такие дома – это капсулы для ночёвки и шкафы для барахла. Понятно, что банковские и строительные группировки делают это ради своей выгоды, но почему государство им потворствует? Это же настоящее унижение человеческого достоинства! О каком уверенном завтрашнем дне может идти речь, если человек загнан в буквальном смысле в угол?!

Не надо нам смотреть на человейники, давайте смотреть в будущее! У нас 85% населения сегодня хотят жить на собственной земле в собственном доме. Проживание в собственном доме – это основа для многодетной семьи, прямо говорит вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. – У нас 60% городов, в них невозможно построить новое жильё, потому что нет экономики, не смогут люди купить, а себестоимость – от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр, это вот реальная себестоимость – 50 тысяч за квадратный метр.

Нам нужна одно- и двухэтажная Россия. Для этого в стране имеются все необходимые ресурсы, но девелоперское лобби и строительные олигополии продолжают уродовать наши города и пригороды. Продолжают загонять семьи в "льготные" долги, за счёт которых покупаются убогие клетушки. Понимаю, что чиновникам и их мотиваторам так удобно и выгодно, но здравый же смысл должен победить?! Неужели тем, кто сейчас управляет процессами, в том числе долгосрочными, наплевать, что будет с Россией дальше?

Та же Москва превращается в город-воронку, погружённую в окружение человейников. Когда мы думаем о тех рисках, которые испытывают люди, или о тех норах, в которых они живут, мы понимаем, что это всё неправильно, и сам образ жизни, который предлагается, это образ жизни без семьи, без детей, образ жизни манипулируемого человека, который вылезает из своей норы по утрам, залезает в эту капсулу по вечерам и при этом испытывает величайшие риски, потому что качество этого строительства на самом деле под большим вопросом,

– добавил экономист Яков Миркин.

Однако главный лоббист строительства человейников вице-премьер Марат Хуснуллин настойчиво продвигает во власти стратегию, где чёрным по белому написано, что "агломерации – основной драйвер жилищного строительства". 70% жилья, возводимого в России, – это человейники, построенные в этих многомиллионных гетто.

Где альтернатива этим примитивным планам чиновников и олигархов, которые контролируют банки и строительный комплекс России? Ответ – массовое строительство индивидуальных домов с земельными участками. Это может стать реальным национальным проектом, который сможет не только изменить лицо наших городов-гетто, но и позволит решить демографическую проблему. Кстати, на Северном Кавказе работают подобные проекты. Практика показывает: большие семьи там, где человек не загнан в бетонные коробки, а имеет свой дом. Поэтому в этом регионе России не было и нет проблем с демографией.

Кто мешает превратить Россию в одноэтажную страну? Что мешает поддержать тех, кто хочет жить в России, рожать детей в России, работать на свою семью и на Россию? Ответ очевиден – отсутствие внятной, не словесной, а реальной политики, направленной на решение проблем простых людей, на рост их благополучия. "Мой дом, мой сад, моя многодетная семья" – вот, на мой взгляд, что должно стать реальностью страны. Не эфемерные миллионы квадратных метров жилья, а конкретные собственные дома и сады нужны стране и её гражданам. Обычные люди готовы действовать, но искусственно загнаны в нищету и бедность. Олигархи получают сверхдоходы, а простые люди копейки. Без помощи государства эту ситуацию не изменить. Направьте хотя бы десятую часть золотовалютных резервов (ЗВР), которые уже превысили 615 млрд долларов, на реальную поддержку семей. На одноэтажную Россию, которая даст мощный мультипликативный эффект, потому что это строительство новой инфраструктуры – дорог, школ, больниц, детских садов. Здравый смысл должен победить. Мы должны отказаться от человейников и убогих халуп, которые загоняют людей в долговое рабство. Уж лучше платить за свой дом, свой сад, свою землю, чем за разваливающееся убожество в районах массовой высотной застройки.