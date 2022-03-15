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Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"

15 марта 2022, 08:35  •  302 • Политика
Народ не поймёт, если Силуанов, Чубайс, Набиуллина, Голикова, Кудрин и Ко останутся во власти.
На мой взгляд, Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин, Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Анатолий Чубайс – так называемые системные либералы – должны быть сняты с должностей. Причём без права выезда за пределы России.
Необходима масштабная чистка власти, где засели те, кто годами проводил в России политику МВФ, Всемирного банка, ВТО, Всемирной организации здравоохранения. Необходима чистка не только в коридорах власти, но и в госбанках, госкомпаниях и госкорпорациях. Убеждён, что высокопоставленные чиновники как первые руководители государственных бизнес-структур должны быть ограничены в праве на выезд за пределы России.
Тот позор с так называемой элитой, который сейчас наблюдается, недопустим. Недопустимо и то, что они так легко покидают пределы России. Сколько раз говорил, что необходимо запретить в структурах с приставкой "гос-" работать людям с иными гражданствами. Нет, мне говорили, дескать, это позволяет привлекать лучших специалистов. Ну и где эти лучшие, например, из "Аэрофлота"?! Спасибо США и Евросоюзу. Сейчас вся российская "органика на поверхности проруби".
Почему я настаиваю на отставке одиозных персон из правительства и ЦБ. Политику Эльвиры Набиуллиной я предметно разбирал в предыдущем выпуске "Сухого остатка". Провалы Голиковой, Чубайса, Кудрина мы с вами неоднократно разбирали. Думаю, что среди вас нет тех, кто возражает против их ухода. Сегодня подробно про Силуанова, который заявил, что Запад заморозил $300 млрд русских денег. И хочется спросить: господин министр финансов, как вы их собираетесь возвращать? Ведь это вы и ваша единомышленница в Центробанке привели к нынешней патовой ситуации.
Силуанов в своё время обещал нашим старикам путешествия по миру после повышения пенсионного возраста. По миру же он пустил нашу страну своей упёртой финансовой политикой, которая на глазах у всех стала его позором. И позором ЦБ во главе с Набиуллиной. Господин министр, вы говорили, что копите деньги на "чёрный день", а по факту, к вашему ужасу, вы их отдали странам, которые сейчас поставляют оружие против нашей армии. Надеюсь, что ваша совесть медленно, но верно даёт вам о себе знать. Закончится спецоперация – надеюсь, у вас хватит смелости уйти в отставку и ответить за провалы своей политики.
Ещё пример нахождения во власти латентных сторонников Запада. У ситуации, когда практически вся авиация России сейчас стоит на перроне, есть конкретные авторы. Каждый год в федеральном правительстве готовилось и подписывалось постановление об обнулении ввозных пошлин на иностранные самолёты. Высокопоставленных чиновников и топ-сотрудников "Аэрофлота" очень серьёзно мотивировали две крупнейшие мировые авиакорпорации. Об этом в отрасли многие знали, но молчали. Бегство топов из "Аэрофлота" и "Победы" на Запад – яркое тому подтверждение.

Что с того

Всё. Игры закончились. Пора наводить порядок не только на внешнем периметре, но и внутри страны. Ситуация назрела. Народ готов к чисткам и посадкам в т. н. элите. Если же этого не произойдёт, то это станет глубочайшим разочарованием. Попросту народ не поймёт, если одиозные персонажи останутся во власти.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

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