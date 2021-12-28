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Пронько о позорном решении по пенсиям: "Недопустимо!"

28 декабря 2021, 08:30  •  49 • Политика
Скандальная ситуация возникла на ровном месте. Чиновники и депутаты приняли решение об индексации пенсий нашим старикам в следующем году на 5,6%. Это значительно ниже даже официальной инфляции, которая, в свою очередь, кратно меньше реальных показателей. Однако напомню: закон обязывает индексировать пенсии как минимум на уроне фактической инфляции. Все всё знали, но приняли недопустимое позорное решение.
Моё глубокое убеждение, что подобное недопустимо. Недопустимо экономить на стариках, которые и заслужили, и заработали свои пенсии. Недопустимо устанавливать индексацию на уровне 5,6%, когда принимаешь главный финансовый документ страны. Но именно это и произошло.
"Уважаемые коллеги, фонды хоть и внебюджетные, но деньги в них народные! Я ещё раз озвучу вам цифры – средняя страховая пенсия на 2022 год – 18 520 рублей, это плюс 5,6%. Это, конечно, больше, чем в 2021 году, но я напомню: ЦБ отчитался недавно, что инфляция 7,9%, про 2% забыли, – подчёркивал ранее заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья (КПРФ) Алексей Куринный. – Это полный провал госполитики в сфере пенсионного обеспечения, проект бюджета ПФР не только не обозначает выход из тупика, а ещё дополнительно ухудшает положение наших граждан".
Высказывался на тему и депутат Госдумы ("Единая Россия") Михаил Тарасенко:
"Получается, что у нас уровень пенсионного обеспечения упадёт, потому что он предполагает рост всего лишь на 5,6%. Единственное, что в этой ситуации заставляет нашу фракцию голосовать за этот законопроект, – президент дал поручение найти решение этого вопроса с тем, чтобы уровень пенсионного обеспечения не снизился, а увеличился. Дано поручение. Цена этого вопроса – 150 млрд рублей, и решение этого вопроса в правительстве, я думаю, будет найдено, – сказал депутат. – Расходы на здравоохранение, если мы даже учтём те 28 млрд, которые дополнительно предусмотрены, рост составит всего 150 млрд. Это если мы все три источника возьмём: субъекты плюс ФОМС, плюс бюджет – это будет минус 5% по сравнению с 2021 годом! Минус 5%, никакого роста!"
Вдумайтесь! Цена вопроса – 150 млрд рублей. Это сущие копейки для государства! Реальная инфляция, мягко говоря, иная, но Минфин, Минтруд делают вид, что всё нормально, как это было уже с МРОТ и прожиточным минимумом, когда Путин "в ручном режиме" решал вопрос, внеся свои законодательные инициативы. С индексацией ситуация вновь повторяется. И Путин снова даёт поручение:
"Правительство России должно будет сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать. И мы обязательно это сделаем", - дал сигнал президент.
Очевидно, что в происходящем заложен, мягко говоря, не очень эффективный механизм. Пока глава государства, простите, не пинает, то чиновники и депутаты делают вид, что всё нормально. После раздаётся "звонкий пендель", но это ненормально. О какой эффективности работы этих деятелей можно говорить? О каком социальном государстве можно вести речь?
"Дело в том, что вот такого рода расходы федерального бюджета, связанные с индексацией пенсий, вообще с выплатами какими-то социальными, это ведь расходы, на которых не украдёшь. Понимаете, то есть это ведь не гигантские многомиллиардные стройки какие-то, не нанопроекты, где очень трудно посчитать, на что ушли деньги. Это конкретная расходная часть, с которой, в принципе, заработать уже некому. Просто приходится выделять, – объяснял депутат Госдумы Михаил Матвеев. – Поэтому, насколько я понимаю, с учётом того, что корпорации опутывают всякого рода бенефициары, все закупки, будь это в здравоохранении, или образовании, или строительстве, или армии, стараются лишние деньги на социальные нужды не отдавать, потому что на этом не заработаешь, не получишь на этом никакие откаты. Вот и всё. Банальное объяснение, почему до последнего не выполняются поручения президента, и когда уже чисто политически это становится неприличным, вот тогда президент делает свои замечательные заявления и правительство берёт под козырёк. Деньги у них есть, мы приняли недавно бюджет с гигантским профицитом, триллионным".

Что с того?

Глава государства дал удовлетворительную оценку работе кабинета министров. Моя же оценка, после манипуляций с "границами бедности" и индексацией пенсий, неуд. То, что делают чиновники, недопустимо! Кстати, вице-премьер Абрамченко заявил: предпосылок для резкого роста цен на продукты нет. Боюсь, что чиновники и граждане сильно расходятся в оценке "резкого роста цен". У "слуг" инфляция в районе 8%. Только к народу с такими цифрами лучше не выходить. Если только обматерят, то, можно сказать, им повезло.
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