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Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"

30 сентября 2021, 09:10  •  46 • Политика
Кто больше нужен России – собственные граждане или иностранцы? Казалось бы, ответ более чем очевидный, однако нынешние чиновники Минфина считают иначе.
Нам они увеличивают налоги, а мигрантам решили их снизить. На мой взгляд, это будет подлое решение по отношению к каждому из нас. Очевидно, что Россию, нашу с вами Родину, решили превратить в "проходной двор", где приезжим будет комфортней, чем местным. По крайней мере в части фискальной нагрузки.
Минфин решил уравнять граждан России с приезжими гастарбайтерами в части ставки НДФЛ. Лоббируют эту уравниловку чиновники не первый год. И не скрывают, что таким образом они намерены ещё больше привлечь мигрантов в Россию.
Создаём условия для того, чтобы иностранцы оставались, становились нашими резидентами, – объяснил идею министр финансов России Антон Силуанов. – Я уже об этом говорил, у нас сегодня диспропорция между даже налогообложением. Для иностранцев один уровень налогов на доход физлица – 30%, для нашего бизнесмена – 13%. Надо уравнять. Договорились, что внесём соответствующее законодательство.
Поражает эта трогательная забота об иностранцах? К соотечественникам "главный бухгалтер" таких чувств не испытывает. То повышает им пенсионный возраст, то фискальную нагрузку. Помните, как по рекомендации МВФ был увеличен НДС? И через это повышение как минимум каждый год из наших кошельков изымают более 600 млрд рублей. Кстати, это одна из причин продолжающегося роста цен в стране. Думаю, каждый из нас нашёл бы, куда потратить эти деньги и без Силуанова. Для нас ежегодно повышают акцизы на топливо. Сейчас готовят решение по резкому росту тарифов за ЖКХ. Однако до недавнего времени чиновники не пытались уравнивать в налоговых правах резидентов и нерезидентов России. Сейчас же они решили ликвидировать этот пробел.
Это откроет, скажем так, ворота для иностранных граждан, которые уравняются с гражданами России. Обычно во всех развитых странах политика обратная, и, грубо говоря, мигранты в любом случае платят больше для того, чтобы у местных граждан было больше преимущества относительно граждан приезжих, – сказал, комментируя инициативу, налоговый эксперт Алексей Гатин. – Я не понимаю, для чего это нужно, потому что и налоговые отчисления уменьшаются, если мы говорим о каких-то вэкаэсниках (ВКС – высококвалифицированный иностранный специалист – ред.), которых привлекает страна. А с точки зрения конкуренции, которая возникает, то у нас по регионам, например, есть большая проблема, связанная с отсутствием работы у людей, они и так не могут устроиться. А если туда хлынут ещё и мигранты, скажем так, которые готовы работать за меньшие деньги, то это негативно отразится на общих доходах населения.
Напомню, в настоящее время ставка НДФЛ для граждан России – 13%, для иностранных – 30%. Силуанов готовит законопроект, который уравняет эти ставки в пользу граждан иностранных государств. Вот так! Нам – повышение налогов, а тем, кто выводит деньги из России, – их снижение. Причём речь идёт не только о гастарбайтерах, но и, например, об иностранных спекулянтах, которые резвятся на нашем финансовом рынке. Они здесь зарабатывают колоссальные прибыли, в то время как на Западе доминируют отрицательные либо минимальные ставки доходности. Чистый отток капитала из России только за восемь месяцев этого года составил более 51 млрд долларов. И этот негативный процесс только набирает обороты.

Что с того?

Своим предложением господин Силуанов, на мой взгляд, даёт добро на дальнейший вывод денег из России. Бизнесменам же, нанимающим на работу не своих, а иностранных граждан, фактически будут сделаны существенные послабления. По нам же нанесут двойной удар! Первое – граждане России будут терять конкурентоспособность, потому что Минфин, видите ли, решил их уравнять с иностранцами. Второй же удар придётся по и так нищенским бюджетам наших городов, потому что НДФЛ – основной источник их пополнения. То есть наши с вами города лишатся дохода, который сегодня гарантирован законом.
На кого работают эти господа в Минфине? Явно не на тех, кто их содержит, я имею в виду, простой народ России. Более того, они создают дисбаланс на рынке труда, когда соотечественники будут постоянно проигрывать мигрантам по всем статьям. Для чего это делается? Дестабилизировать ситуацию, а после "в мутной воде славно порыбачить"? Зачем нам нужна экономика, где нет места гражданам? Нам говорят, что без мигрантов отечественная экономика не будет развиваться. Не знаю, как вам, а мне не нужна такая экономика.
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