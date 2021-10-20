Пронько о пенсионной афере: "Пора вернуть народу то, что украли"

Чиновникам нынешнего правительства потребуется ещё как минимум год, чтобы принять решение по дальнейшей судьбе накопительных пенсий, которые "заморозили", а на самом деле украли у каждого из нас. Государство в лице Минфина, Минтруда, Минэкономразвития в очередной раз поступило, извините, как шулер, изъяв из наших карманов по меньшей мере 3 трлн рублей. Работодатели продолжают платить за нас взносы в ПФР, но они не идут в наши накопления, а расходуются на текущие выплаты.

"Заморозка" накопительной части пенсии ныне работающих граждан, напомню, изначально декларировалась чиновниками как временная мера. Однако по факту она носит уже бессрочный характер. Вся сумма, которую наши работодатели отчисляют за нас в Пенсионный фонд (а это 22% от зарплаты), уходит на текущие пенсионные выплаты, включая те 6%, которые, как изначально предполагалось, должны были формировать наши с вами пенсионные накопления. Речь идёт о колоссальных суммах, изъятых государством, но не возвращённых своим реальным владельцам.

Бывший глава Минтруда, а ныне председатель парламентского комитета по экономической политике Максим Топилин ранее заявил, что за минувшие годы в результате произведённых манипуляций госбюджет сэкономил более 3 трлн рублей. То есть они отобрали у нас деньги, за счёт этого сократили ежегодные трансферты из федеральной казны в бюджет ПФР и считают это нормальным. Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что накопительную часть пенсии "разморозят" и вернут людям, господин Топилин тогда откровенно сказал: "Такой вероятности нет".

Нынешний министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что его министерство и другие ведомства правительства продолжают обсуждать вопрос "замороженных" пенсионных накоплений. Однако окончательного решения до сих пор нет.

Вопрос накопительной пенсии лежит в плоскости, наверное, компетенций нескольких министерств. В данном случае мы сейчас именно обсуждаем на площадке правительства различные варианты и в ближайшее время, думаю, выйдем к вам для обсуждения. Вопрос накопительной пенсии сейчас находится в активной стадии обсуждения. Всё, что касается индексации пенсии работающих пенсионеров, вы знаете, что полемика у нас идёт ещё с предыдущего созыва, различные варианты были отработаны и сформированы, и, соответственно, окончательного решения пока не принято.

Решения у них нет. При этом триллионы, изъятые у нас, уже израсходованы и проедены. Простите, но это даже не жулики, это откровенные аферисты, которые нагло обворовывали население страны, а после через голубой экран сообщают, что нынешним пенсионерам уже поздно помогать.

Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно, – сказал не так давно первый зампред ЦБ России Сергей Швецов. – Помогать нужно гражданину в течение его активной жизни. Это называется "капитализм". Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм […] Пенсионные институты сегодня очищены от недобросовестных игроков, у которых есть возможность приносить пользу гражданину, это могут быть НПФ, страховые компании, может быть покупка недвижимости, в конце концов.

После всех произведённых манипуляций и афер нам предлагают ещё и поучаствовать в формировании своих пенсионных накоплений. Эта такая наглость или абсолютный цинизм? Дескать, мы вам создали стимулы, "очистили рынок", чтобы вы снова начали копить на свою будущую старость. Ранее украденные деньги, господа, не хотите вернуть?! Однако отдельные деятели считают, что ничего страшного не произошло. Если у вас есть "лишние" деньги, как они утверждают, то вы можете сами формировать свои пенсионные накопления. Об этом, в частности, говорит первый замглавы Комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский:

Никакой "заморозки" нет. Накопления никуда не делись. Они работают, и по ним уже сейчас идут выплаты. Речь о том, что мы просто перестали откладывать средства в размере 6% от зарплаты на будущий накопительный компонент. Все 22% стали отчисляться на формирование страховой пенсии. Иначе говоря, средства пошли на текущие пенсионные расходы наших граждан. Существуют другие инструменты накопления: банковские депозиты, управляющие компании, которые сплошь и рядом предлагают разные услуги. Если у человека есть "лишний" заработок и он готов откладывать и накапливать, это реально.

Извините, но здесь возникает несколько существенных вопросов к господам чиновникам, депутатам и сенаторам: вы действительно считаете нас идиотами? Вы нам предлагаете и налоги платить, и формировать пенсионные накопления? Простите, а вы тогда зачем нам нужны? Весь этот огромный аппарат, на содержание которого уходят сотни миллиардов рублей, он зачем нужен, если человек сам несёт ответственность за свои пенсионные сбережения, которые в любой момент эта "орава" может присвоить, простите, "заморозить"?

И ещё один существенный вопрос. Две трети населения страны не имеют никаких сбережений, более 20 миллиона человек живут в нищете, 40% денег хватает только на коммуналку, продукты и самые дешёвые предметы личной гигиены. Что делать этим людям? Из каких средств им откладывать? Или, как ранее говорил Анатолий Чубайс, "они не вписались в рынок"?

Третий вопрос: какие гарантии может дать нам государство, если оно за последние 30 лет (а речь идёт о длинных пенсионных деньгах) неоднократно, мягко говоря, "накалывало" своих граждан – от советских вкладов до происходящей с завидной периодичностью девальвации рубля? И наконец, четвертый вопрос: прежде чем предлагать новый проект пенсионной реформы, у вас нет желания вернуть ранее изъятые у нас 3 с лишним триллиона "замороженных" пенсионных накоплений? Важнейшее направление социальной политики в нашей стране превратилось в цирк, представления в котором щедро оплачиваем мы с вами из своих кошельков, но чиновники при этом нам ничего не гарантируют. Пришло время убрать прокладки между нами и нашей пенсией, медициной, социальным страхованием. Современные технологии позволяют устранить все эти фонды, которые очень хорошо умеют строить для себя дорогостоящие дворцы, но не способны гарантировать населению приемлемые условия социального обеспечения.

Если же человек по каким-то причинам попал в затруднительную ситуацию или ограничен в своих возможностях, это как раз прямая обязанность и забота государства – платить ему пенсию, которая бы позволила ему жить, а не существовать.

Что с того?

Не пора ли государству прекратить воровать из кошельков своих граждан! Это, в конце концов, неприлично! И ладно бы у государства не было денег, но мы-то с вами знаем, что это далеко не так. Налогов и иных поборов собирается гораздо больше, чем расходуется. В федеральном бюджете на следующий год закладывается профицит в триллион рублей, в золотовалютные резервы – свыше $600 млрд. Однако чиновники правительства, по словам министра Котякова, "активно думают" над этой темой.

Мало того, что не возвращают нам ранее "замороженные" средства, так ещё не могут сформулировать цельную программу дальнейшего развития системы пенсионного обеспечения в России. Господа хорошие, прежде чем предлагать что-то кардинально новое, неплохо бы вернуть народу то, что у него до этого украли. Иначе любая, даже самая здравая инициатива обречена на полный провал.

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