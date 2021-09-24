Пронько о пенсионном скандале: "Такого я давно не припомню"

Правительство не поддержало полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Первый замглавы ЦБ господин Швецов заявил, что пенсионерам помогать уже поздно, а ныне работающие должны самостоятельно формировать свои пенсионные капиталы, а не рассчитывать только на государство. При этом до сих пор Минфин и ЦБ не представили концепцию формирования пенсионных накоплений для граждан. Что происходит? Почему пенсионная система дала сбой, а наглость чиновников возрастает? Интеллектуальная импотенция или системный кризис?

Чиновники продолжают цинично экономить на тех, кто, несмотря на возраст, вынужден работать. Сегодня кабинет министров дал отрицательное заключение на законопроект, который позволил бы вернуть индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с начала следующего года.

В своём вердикте на законопроект чиновники заявили, что индексация пенсий потребует выделения дополнительных средств из госбюджета, однако те, кто инициирует данный закон, не указали, из каких источников и в каком порядке эти расходы будут покрываться.

Удивляет упорство, с которым правительство отказывается индексировать пенсии работающим пенсионерам, ссылаясь на то, что потребуются деньги из федерального бюджета. На самом деле простой подсчёт показывает, что платить индексацию пенсий работающим пенсионерам выгодно и правительству, и экономике страны, и гражданам, – сказал в беседе с Царьградом депутат Госдумы России Валерий Гартунг. – Очень простой расчёт. Если пенсионер получает среднюю пенсию по стране, а это 13,5 тысячи, и работает, например, получает 15 тысяч рублей заработной платы, то он недополучает примерно 2,5 тысячи рублей индексации – это накопившаяся за пять с половиной лет недоиндексация пенсии. При этом если человек бросает работу, то он с 15 тысяч перестаёт платить налоги, с фонда оплаты труда.

Такого циничного подхода я давно не припомню. Есть поручение президента разобраться в данной проблеме, есть профицитный бюджет, есть золотовалютные резервы, которые превышают 600 млрд долларов. Дополнительные нефтяные доходы направляются на скупку иностранной валюты, но на индексацию пенсий денег нет.

Цинично, господа чиновники, цинично. Особенно если вспомнить, что вы уже трижды отклоняли подобные социальные инициативы. Хотя чему я удивляюсь? Первый зампред ЦБ Сергей Швецов пошёл ещё дальше и заявил, что нынешним пенсионерам помогать поздно.

"Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину в течение его активной жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, – это социализм, – сказал первый зампред ЦБ России Сергей Швецов. – Пенсионные институты сегодня очищены от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину. Это могут быть НПФ, страховые компании, может быть покупка недвижимости в конце концов".

И это говорит чиновник, который входит в топ богатейших руководителей ЦБ. Контрольные цифры декларации господина Швецова поражают – более 51 млн рублей в 2020-м, почти 80 млн в 2018-м, 88,5 млн в 2017 году. В его собственности квартиры, жилые дома, земельные участки и гаражи. Уже занимая высокий пост в Банке России, по данным прессы, он имел дом в США, который продал, и приобрёл таунхаус в Испании, где у господина Швецова уже имелась квартира.

Конечно, есть и упорная жадность. У нас с огромным удовольствием, размахом тратят деньги на выборы, на проведение каких-то мониторингов, на огромное количество камер, на распознавание лиц, на ту городскую инфраструктуру, которая, в принципе, часто не нужна, – оценил происходящее председатель комитета по налогам Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. – Но у нас как таковое понимание социального государства извращено до ужаса. Поздно помогать пенсионерам? Понятно, ваши родители живут хорошо, и давно. И не с помощью пенсий. Но знаете, как говорят, есть выражение: если сын депутата учится на платном за границей, он всё равно учится на бюджете. Это всё к этому приводит. Поздно помогать людям? А зачем тогда государство в принципе существует, в таком формате?

Очевидно, что нынешние "слуги народа" – люди более чем состоятельные. Огорчает одно: что их работодатель – граждане России, в том числе пожилого возраста, продолжают беднеть в той так называемой макроэкономической "стабильности", которую они построили в нашей стране. Очевидно, что пенсионная система России в серьёзном кризисе. Однако до сих пор ни ЦБ, ни Минфин не представили новую концепцию пенсионных накоплений граждан.

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