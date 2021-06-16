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Пронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?"
16 июня 2021, 09:10 • 155 • Политика
На пике обсуждений – прожиточный минимум, который в России отныне будет рассчитываться по новой методике Минтруда. Уже очевидно, что новые расчёты позволят чиновникам занизить реальный уровень бедности и нищеты в России.
Известно, что нынешний глава Минтруда господин Антон Котяков вышел из "шинели Силуанова" – был его замом до перехода в социальное министерство. Поэтому не стоит удивляться новому предложению Министерства труда и соцзащиты увеличить прожиточный минимум (ПМ) в следующем году аж на 2,5%. По всей видимости, чиновники ведомств – это моя гипотеза – либо сплошь коррупционеры и взяточники, либо люди, оторванные от реальности, которые сами не бывают в магазинах, а прислуга им приносит продукты и иные товары на дом. Иначе как можно было принять решение о повышении прожиточного минимума на 2,5%?
Чиновники утверждают, что причина занижения прожиточного минимума – переход на новую методику расчётов. В неофициальных разговорах речь идёт о другом – за счёт низкого прожиточного минимума можно "нарисовать" снижение уровня бедности и нищеты. Отрапортовать наверх о своих успехах.
Однако часть экспертов считают, что Минтруд своими манёврами готовит нас к ещё большему ухудшению в экономике – новому падению доходов.
На следующий год прожиточный минимум вырастет, как я уже отметил, на 2,5%. При этом инфляция, по прогнозам чиновников, не превысит 5%. По новой методике рост минимального размера оплаты труда составит 6,4%, что выше прогнозируемой инфляции и выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Вроде бы всё логично, но кто верит в прогнозы тех, кто и сейчас утверждает, что инфляция в стране на уровне 6%. На мой взгляд, новые решения Минтруда – это манипуляции, которые позволят чиновникам решить проблему бедности и нищеты на бумаге, но не в реальности. Простите, но это чистой воды обман.
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