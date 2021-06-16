Пронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?"

На пике обсуждений – прожиточный минимум, который в России отныне будет рассчитываться по новой методике Минтруда. Уже очевидно, что новые расчёты позволят чиновникам занизить реальный уровень бедности и нищеты в России.

Известно, что нынешний глава Минтруда господин Антон Котяков вышел из "шинели Силуанова" – был его замом до перехода в социальное министерство. Поэтому не стоит удивляться новому предложению Министерства труда и соцзащиты увеличить прожиточный минимум (ПМ) в следующем году аж на 2,5%. По всей видимости, чиновники ведомств – это моя гипотеза – либо сплошь коррупционеры и взяточники, либо люди, оторванные от реальности, которые сами не бывают в магазинах, а прислуга им приносит продукты и иные товары на дом. Иначе как можно было принять решение о повышении прожиточного минимума на 2,5%?

Подход тех чиновников, которые определяют у нас прожиточный минимум, МРОТ и другие подобные показатели, странен – они немножко заигрались. Они о людях не думают, а думают о том, чтобы формальные цифры сделать поменьше. Чтобы формально было меньше бедных, тогда и денег тратить много не придётся, – предположил в беседе с Царьградом член Совета по финансово-промышленной политике ТПП России Дмитрий Любомудров. – Только они, по сути, совершают преступление против своей страны, против своего народа. В конце концов, их должны вызвать в некий народный суд, где, во-первых, их надо самих посадить на месяцок в стеклянную комнату с компьютером, через который они будут заказывать себе продукты в пределах того самого прожиточного минимума, который они себе установили. Но надо ещё понимать, что они сейчас превратили прожиточный минимум в однофакторную корзину. Раньше-то туда включались и услуги платные, и непродовольственные товары. А вот, интересно, за квартиру как должен платить человек? А как он должен детей содержать? А стариков своих как он должен содержать? А после этого у нас депутаты и высшая власть говорят, что надо заботиться о приросте населения.

Чиновники утверждают, что причина занижения прожиточного минимума – переход на новую методику расчётов. В неофициальных разговорах речь идёт о другом – за счёт низкого прожиточного минимума можно "нарисовать" снижение уровня бедности и нищеты. Отрапортовать наверх о своих успехах.

Уровень бедности граждан решили занизить в цифрах. Потому что не справились с заданием президента и не смогли поднять уровень жизни населения, а тут ещё и пандемия грянула, – пояснила доцент Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. – И плюс ещё и экономический кризис, который, в общем-то, толком не начал развиваться, потому что, вы видите, мы до сих пор в ограничительных мерах. Ну, и что ещё хочу сказать, тоже важно, про прожиточный минимум. С 1 января у нас прожиточный минимум устанавливается на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. И более того, на первое полугодие 21-го года он составил 11 653 рубля. И хочу вам сказать, что он тоже не единой цифрой рассчитывается – не стабильной. То есть он готовится из расчёта на трудоспособное население, на пенсионеров и на детей. Так вот, на детей это самая меньшая цифра – 11 303 рубля, хотя тут можно поспорить. А для трудоспособного населения – 12 702, и пенсионеры – 10 022 рубля. То есть это, в любом случае, строго выдержанная математика, в соответствии с которой это ниже МРОТ.

Однако часть экспертов считают, что Минтруд своими манёврами готовит нас к ещё большему ухудшению в экономике – новому падению доходов.

Решение Минтруда свидетельствует о том, что ситуация в экономике России будет только ухудшаться. То есть министерство делает свой самостоятельный прогноз. Чем хуже экономика, тем меньше возможности у государства прокормить всех людей. И я думаю, чиновники закладывают как раз такой тренд, что количество людей, которые у нас просто не смогут выживать, в силу того что экономический кризис будет продолжаться, это количество людей будет в стране увеличиваться. И, соответственно, об этом и говорит тот низкий уровень дохода, который они прогнозируют сделать необходимым для выживания. А на самом-то деле выживания не будет. У нас будет ситуация очень неприятная, – считает экономист Елена Ведута.

На следующий год прожиточный минимум вырастет, как я уже отметил, на 2,5%. При этом инфляция, по прогнозам чиновников, не превысит 5%. По новой методике рост минимального размера оплаты труда составит 6,4%, что выше прогнозируемой инфляции и выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Вроде бы всё логично, но кто верит в прогнозы тех, кто и сейчас утверждает, что инфляция в стране на уровне 6%. На мой взгляд, новые решения Минтруда – это манипуляции, которые позволят чиновникам решить проблему бедности и нищеты на бумаге, но не в реальности. Простите, но это чистой воды обман.