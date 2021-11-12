Пронько о лукавстве властей и реальной цене на бензин: "Недопустимо так наглеть!"

В России действует не только ущербное так называемое бюджетное правило, которое правительству настойчиво рекомендует исполнять МВФ, но и топливный демпфер, который якобы позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива. К сожалению, это большое, мягко говоря, лукавство. Граждане, как автомобилисты, так и пешеходы, стали "новой нефтью", за счёт которой с лихвой пополняется госбюджет.

Оказывается, мы с вами должны быть благодарны правительственным чиновникам, что они титаническими усилиями сдерживают рост цен на бензин в России. По словам главы Минэнерго, если бы не демпфер, то цены как минимум на 15 рублей были бы выше, чем сейчас.

Данное заявление можно оценить как популистское. То есть таким образом оправдывают демпфирующий механизм, который, на наш взгляд, работает криво и со своей целевой задачей до конца не справляется, – подчеркнул в беседе с "Первым русским" президент Независимого топливного союза Павел Баженов. – Хотя, конечно, определённое влияние на уровень оптовых цен демпфер оказывает, но он имеет массу проблем, и эти проблемы из раза в раз называют. Это в первую очередь дискриминирующий механизм, потому что компенсацию по демпферу получают только производители, причём получают этот налоговый вычет по факту, по итогам месяца. И конечно, такая механика не позволяет вычету транслироваться в цену. То есть лишь косвенное влияние он оказывает.

Согласен, популизм чистой воды со стороны чиновников. Особенно, когда проанализируешь сухие цифры отчёта российского Минфина. Из него следует, что в 2021-м компенсации нефтяникам за якобы низкие цены на внутреннем рынке составят более триллиона рублей и станут рекордными с 2018 года, когда был запущен этот механизм. Можно было бы радоваться, но в схеме заложено существенное лукавство, о котором в том числе говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто:

Если взять себестоимость бензина, включая стоимость доставки и маржу всех сторон, заканчивая АЗС, то она составит примерно рублей 15 за литр. А всё остальное в стоимости бензина – это налоги и акцизы. Так что тут есть двоякая правда. С одной стороны, действительно, правительство своими мерами по этому обратному демпферу держит цену бензина в каких-то рамках и не даёт резко колебаться. Рост цены бензина в последние годы, действительно, не превышает роста инфляции. Но, с другой стороны, ещё раз говорю, в России примерно 60-65% в цене бензина – самые разные налоги и акцизы, которые забирает себе правительство, для самых разных целей. Поэтому теоретически если убрать эти налоги, то можно было и 15 рублей сделать бензин.

В Росстате утверждают, что на начало ноября бензин в России в среднем стоил 49,31 рубля за литр. Если следовать логике чиновников Минэнерго, то сейчас без сдерживающих механизмов он должен стоить почти 65 рублей. Тем самым "слуги народа" утверждают, что стимулируют потребление и сдерживают инфляцию. Это не так. И вот почему.

Если уж мы хотим, условно, поддерживать потребление бензина, можно просто снизить налоги. Если мы хотим за счёт бензина собирать деньги в бюджет, то надо об этом сказать честно: наша цель основная – наполнять бюджет, уважаемые граждане, платите больше и смиритесь с тем, что у вас будет и бензин дороже, и те товары, которые перевозят с помощью автотранспорта, – так происходящее комментирует эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. – Вот это было бы честно. А попытка каждые несколько месяцев перенастраивать налоговую систему – сначала поднимем одни налоги и потом снизим акцизы, потом повысим другие акцизы, – мне это всё напоминает перешивание тришкиного кафтана. Кстати, во всей этой налоговой системе разбирается очень небольшое количество лиц. Которые понимают, что отдельно есть НДПИ, отдельно есть экспортная пошлина, отдельно есть акцизы, отдельно есть обратные акцизы, отдельно есть демпфирующая надбавка к обратным акцизам. Большая часть людей этого не понимают. Но зато мы должны понимать простую вещь: либо вы платите деньги за бензин, и они идут в бюджет, либо бюджет надо пополнять другим способом. Каким – тут уже отдельный разговор.

Что с того?

Получается, что в результате заботы о счастье народном этот самый народ обложили по полной налогами, сборами и иными поборами. Нет никакой необходимости в запутанной схеме так называемого обратного демпфера. Снижайте налоги – и цены сами пойдут вниз, но данное решение исключает из цепочки чиновников, которые так привыкли "рулить" ситуацией.

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