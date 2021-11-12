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Пронько о лукавстве властей и реальной цене на бензин: "Недопустимо так наглеть!"
12 ноября 2021, 08:05 • 162 • Политика
В России действует не только ущербное так называемое бюджетное правило, которое правительству настойчиво рекомендует исполнять МВФ, но и топливный демпфер, который якобы позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива. К сожалению, это большое, мягко говоря, лукавство. Граждане, как автомобилисты, так и пешеходы, стали "новой нефтью", за счёт которой с лихвой пополняется госбюджет.
Оказывается, мы с вами должны быть благодарны правительственным чиновникам, что они титаническими усилиями сдерживают рост цен на бензин в России. По словам главы Минэнерго, если бы не демпфер, то цены как минимум на 15 рублей были бы выше, чем сейчас.
Согласен, популизм чистой воды со стороны чиновников. Особенно, когда проанализируешь сухие цифры отчёта российского Минфина. Из него следует, что в 2021-м компенсации нефтяникам за якобы низкие цены на внутреннем рынке составят более триллиона рублей и станут рекордными с 2018 года, когда был запущен этот механизм. Можно было бы радоваться, но в схеме заложено существенное лукавство, о котором в том числе говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто:
В Росстате утверждают, что на начало ноября бензин в России в среднем стоил 49,31 рубля за литр. Если следовать логике чиновников Минэнерго, то сейчас без сдерживающих механизмов он должен стоить почти 65 рублей. Тем самым "слуги народа" утверждают, что стимулируют потребление и сдерживают инфляцию. Это не так. И вот почему.
Что с того?
Получается, что в результате заботы о счастье народном этот самый народ обложили по полной налогами, сборами и иными поборами. Нет никакой необходимости в запутанной схеме так называемого обратного демпфера. Снижайте налоги – и цены сами пойдут вниз, но данное решение исключает из цепочки чиновников, которые так привыкли "рулить" ситуацией.
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