Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деятельность"

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что СССР имел определённые фашистские черты. Об этом он написал в своем блоге. Откровение ведущего Первого канала прокомментировал "без купюр" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

"Этот гражданин США и Франции продолжает свою паскудную деятельность - поливать грязью историю нашей Родины", - написал Пронько на своём Telegram-канале.

Обозреватель добавил, что в этот раз Познер не просто оскорбил Россию. Он оскорбил всех тех, кто отдал жизнь, защищая русскую землю и мир от фашистской заразы. После такого не остаётся приличных слов, которыми можно назвать Познера после его заявлений.

"Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определённой степени Владимир Познер имеет определённые фашистские черты", - высказался более литературно телеведущий Евгений Попов.

Напомним, что ранее Познер уже позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России и её жителей. В августе этого года телеведущий назвал нашу страну "отсталой" по сравнению со странами Европы.