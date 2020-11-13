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Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деятельность"
13 ноября 2020, 03:40 • 57 • Политика
Познер заявил, что СССР имел "определённые фашистские черты". Юрий Пронько не сдержался. "Этот гражданин США и Франции продолжает свою паскудную деятельность - поливать грязью историю нашей Родины", - гласит самый цензурный его комментарий.
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что СССР имел определённые фашистские черты. Об этом он написал в своем блоге. Откровение ведущего Первого канала прокомментировал "без купюр" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Обозреватель добавил, что в этот раз Познер не просто оскорбил Россию. Он оскорбил всех тех, кто отдал жизнь, защищая русскую землю и мир от фашистской заразы. После такого не остаётся приличных слов, которыми можно назвать Познера после его заявлений.
Напомним, что ранее Познер уже позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России и её жителей. В августе этого года телеведущий назвал нашу страну "отсталой" по сравнению со странами Европы.
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