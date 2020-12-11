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Пронько не сдержался после новых отговорок Набиуллиной: "Силовым методом сложно будет решить, но…"
11 декабря 2020, 22:50 • 41 • Политика
Юрий Пронько не сдержался после новых отговорок Эльвиры Набиуллиной, которая жёстко сопротивляется любым попыткам ввести в отношении неё ответственность за экономическое развитие страны: "Силовым методом сложно будет решить, но… надо призывать вот эту даму…".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на то, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина жёстко сопротивляется любым попыткам ввести в отношении неё ответственность за экономическое развитие страны.
Притом кризис она признаёт, однако уточняет, что в это нелёгкое время Центробанк всё же будет придерживаться "более ортодоксальных взглядов".
Ведущий признался, что выступления руководителя ЦБ поражают его всё больше и больше.
Он напомнил её слова о чуть ли не рекордно низкой инфляции и задался вопросом, почему в таком случае наблюдается сумасшедший рост цен, за проверку которых уже взялась Генпрокуратура.
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