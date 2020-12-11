Пронько не сдержался после новых отговорок Набиуллиной: "Силовым методом сложно будет решить, но…"

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на то, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина жёстко сопротивляется любым попыткам ввести в отношении неё ответственность за экономическое развитие страны.

Притом кризис она признаёт, однако уточняет, что в это нелёгкое время Центробанк всё же будет придерживаться "более ортодоксальных взглядов".

Мы не очень экспериментируем с разными нестандартными инструментами. Это именно для того, чтобы быть эффективными в тех задачах, которые, мы считаем, стоят перед центральными банками, - отметила Набиуллина.

Ведущий признался, что выступления руководителя ЦБ поражают его всё больше и больше.

Он напомнил её слова о чуть ли не рекордно низкой инфляции и задался вопросом, почему в таком случае наблюдается сумасшедший рост цен, за проверку которых уже взялась Генпрокуратура.