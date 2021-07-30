Пронько назвал самый странный налог в России: "Государство считает, что я ему должен"

Юрий Пронько назвал самый странный налог в России. По его мнению, это налог на недвижимость. Он заметил, что подавляющая часть граждан приобретает жильё через ипотеку либо строит на личные средства: "Однако государство считает, что я ему должен".

Принято считать, что сейчас в России действует одна из самых лояльных систем налогообложения доходов физлиц. Однако на самом деле обстановка, мягко говоря, иная, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

С граждан взимают так называемый плоский НДФЛ - 13%. Он немного возрастает, если доходы за год превышают 5 миллионов рублей. Но помимо НДФЛ все работодатели каждый месяц осуществляют отчисления в разные социальные фонды.

Самое крупное - 22% - идёт в ПФР. 5,1% - в фонд ОМС. И ещё 2,9% с каждой зарплаты всех работников направляют в ФСС. Таким образом, выходит, что каждый работодатель в России платит за своего сотрудника не 13, а 43% налогов.

Такие отчисления уже едва ли можно назвать одними из самых низких. К тому же граждане при любой покупке платят ещё 20% НДС. А кроме этого налога существуют и разного рода акцизы.

К примеру, в розничной стоимости бензина заложено не меньше 62% налогов, акцизов и прочих сборов. В случае с полисами ОСАГО можно говорить о 25% конечной цены, отметил ведущий "Первого русского": "И таких примеров масса".