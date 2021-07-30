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Пронько назвал самый странный налог в России: "Государство считает, что я ему должен"

30 июля 2021, 21:10  •  35 • Политика
Юрий Пронько назвал самый странный налог в России. По его мнению, это налог на недвижимость. Он заметил, что подавляющая часть граждан приобретает жильё через ипотеку либо строит на личные средства: "Однако государство считает, что я ему должен".
Принято считать, что сейчас в России действует одна из самых лояльных систем налогообложения доходов физлиц. Однако на самом деле обстановка, мягко говоря, иная, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
С граждан взимают так называемый плоский НДФЛ - 13%. Он немного возрастает, если доходы за год превышают 5 миллионов рублей. Но помимо НДФЛ все работодатели каждый месяц осуществляют отчисления в разные социальные фонды.
Самое крупное - 22% - идёт в ПФР. 5,1% - в фонд ОМС. И ещё 2,9% с каждой зарплаты всех работников направляют в ФСС. Таким образом, выходит, что каждый работодатель в России платит за своего сотрудника не 13, а 43% налогов.
Такие отчисления уже едва ли можно назвать одними из самых низких. К тому же граждане при любой покупке платят ещё 20% НДС. А кроме этого налога существуют и разного рода акцизы.
К примеру, в розничной стоимости бензина заложено не меньше 62% налогов, акцизов и прочих сборов. В случае с полисами ОСАГО можно говорить о 25% конечной цены, отметил ведущий "Первого русского": "И таких примеров масса".
Самая, на мой взгляд, странная ситуация - с налогом на недвижимость. Мы с вами, как правило, приобретаем её через ипотеку либо строим на личные средства. Но как только ты становишься собственником жилья, государство тут же начинает драть с тебя налог. То есть я сам, своими руками и мозгами решил жилищный вопрос, однако государство считает, что я ему должен, - подытожил Пронько.

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