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Пронько: Настало время посадок – начать стоит с Чубайса и Ко

06 марта 2022, 08:35  •  186 • Политика
Послать к праматери истории Чубайса и Ко – нужна не только чистка гламурятника, но и посадки!
Да, в России есть те, кто готов желать, мечтать, надеяться на провал нашей страны. Они грезят её падением и капитуляцией. Однако куда опаснее этих персонажей латентные мечтатели обвала России. Все эти годы они сидели в коридорах власти, в госкомпаниях, госкорпорациях, госбанках.
Десятилетиями они, как клопы, вытягивали жилы из страны и её народа. Пилили бабки, выводили деньги за границу, где скупали недвижимость и отправляли туда своих жён, детей, любовниц. Сейчас они истерят и бегут из России. Прежде чем мы им скажем "скатертью дорога", на мой взгляд, силовики должны успеть им задать вопрос – откуда деньги? И при необходимости, если будут "сопли жевать", объясняя, как они "в поте лица" рубили бабки, накладывать ограничения на их капиталы и передвижение.
Пора весь этот политический и экономический гламурятник, лицом которого, безусловно, является бывший "главный нанотехнолог", а по совместительству делец из 90-х, гражданин Чубайс, послать к праматери истории. Тридцать лет они ставили эксперименты в нашей стране. Тридцать лет они под фанеру пели нам с голубого экрана. Тридцать лет они считали, что стали "пупами земли русской". Хватит! Пора и меру знать, а заодно пора и ответить за свои действия.

Что с того?

Русские сейчас, на фоне всех этих санкций, ограничений, страшилок и запугивания, объединяются. Мы такой народ, медленно запрягаем, но быстро передвигаемся. Нельзя нам угрожать! Однако, наводя порядок на внешнем периметре, важно начать его наводить и внутри страны. Сейчас многие задаются вопросом – неужели ничего в самой России не изменится? Неужели весь этот "хлам элитарный" будет и дальше пилить страну? Надеюсь, что эти сомнения беспочвенны. Надеюсь, что зачистка гламурятника – это дело самой ближайшей перспективы.
Без внутренних изменений, без зачистки и без реальных посадок происходящее на внешнем контуре, на мой взгляд, может стать пирровой победой, а всем нам нужна одна Победа. Победа над тем, кто тридцать лет назад развалил и унизил нашу Родину.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

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