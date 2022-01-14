Пронько: Нас ждёт новая пенсионная реформа – решение принято

За минувшие 20 лет в России проведено как минимум пять пенсионных реформ – от введения так называемых баллов до повышения возраста выхода на заслуженный, а на самом деле заработанный отдых. При этом ни одна из проведённых реформ не увенчалась реальным успехом. Провал следовал за провалом. Однако это не стало поводом для серьёзных отставок. Более того, в 2022-м, как мы ранее прогнозировали, нас ждёт новая пенсионная реформа.

Российская пенсионная система, в том виде, как она существует, по оценкам специалистов ОЭСР, одна из самых неэффективных в мире. Она входит в топ-5 глобального антирейтинга. Горе-реформаторы своими действиями загнали вопрос в тупик, но при этом делают вид, что всё нормально.

Сегодня стало известно, что в этом году в российский парламент поступит очередной пакет реформ, который призван решить вопрос с так называемой накопительной частью пенсий. Несмотря на заморозку, на мой взгляд, фактическую конфискацию у российских граждан нескольких триллионов рублей из денег, которые перечисляли их работодатели на будущие пенсии, Минфин решил провернуть очередную реформу. Дескать, новая система позволит гражданам самостоятельно копить себе на старость, что станет дополнением к государственной пенсии.

Это не что иное, на мой взгляд, как окончательное перекладывание ответственности за пенсионное обеспечение с государства на плечи простого человека. Чиновники откровенно говорят: люди, ваша старость – это ваша проблема. И всё бы ничего, но налоги-то мы продолжаем платить. Пенсионные взносы, а это 22% от фонда оплаты труда, продолжаем перечислять. И что в ответ получим? Ничего. Добавьте к этому те аферы, которые были в негосударственных пенсионных фондах. Помните пенсионного афериста Бориса Минца, который разворовал не один НПФ и сбежал в Лондон, где прикупил элитную недвижимость.

"Моё личное мнение: с учётом того, что у нас очень маленькие заработные платы, большой уровень недоверия к пенсионной системе в целом и к деятельности негосударственных пенсионных фондов в частности, людей каким-либо образом побудить добровольно формировать накопительную пенсию, особенно после пенсионной реформы, будет крайне сложно, – сказал в беседе с нами глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. – Поэтому я полагаю, что правильно предлагается вывести из системы обязательного пенсионного страхования накопительную пенсию. Сделать её исключительно добровольной, для того чтобы гражданин самостоятельно определял, как формировать, на каких условиях, какие риски нести, какие средства ежемесячно откладывать. Но работать этот механизм будет крайне сложно, я считаю. И если нормально не простимулировать, не только софинансирование, когда на 1 рубль гражданина даётся ещё рубль государства. Помимо этого, должны быть обязательно гарантии. Надо менять имидж негосударственных пенсионных фондов. И менять отношение людей, а самое главное – заниматься разъяснением и пропагандой. Что накопительная пенсия заморожена, это говорит о том, что у нас пенсионная система барахлит и была допущена ошибка, когда ввели в систему обязательного пенсионного страхования накопительную пенсию".

Замену замороженным пенсиям готовят чиновники Минфина и ЦБ. Делают это они уже шесть лет подряд. За подобную низкую эффективность любого из нас давно бы уволили с работы, а эти продолжают страдать интеллектуальной импотенцией. В новой версии, которую они представят в этом году, предлагается внедрить фискальные стимулы. Деньги, которые человек направит на свои пенсионные накопления, будут освобождаться от НДФЛ. Более того, сумма в 1,4 миллиона рублей будет застрахована государством, которое готово даже заняться софинансированием. Ранее мы с вами уже слышали подобные предложения.

"Давайте сразу же скажем, что это не первый заход со стороны Центрального банка и Министерства финансов преобразовать систему накопительного страхования. Обсуждались разные проекты, в том числе гарантированный пенсионный продукт, в том числе все размышления пришли к необходимости просто соединить систему добровольного пенсионного страхования, – сказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. – К сожалению, у нас накопительная система стагнирует, и стагнация связана в первую очередь с тем, что денежных средств у большинства граждан для включения в добровольное накопительное страхование просто физически нет. Поэтому сохраняется определённая доля людей, которые имеют высокие доходы и страхуются, и отчасти ещё продолжаются определённые корпоративные программы, хотя ещё три-четыре года назад было видно, что и корпорация начинает сворачивать эти проекты в силу того, что денежных средств недостаточно".

Концепция пенсионной новеллы предусматривает наличие неснижаемого денежного остатка в качестве первоначального взноса, для которого разрешат даже использовать замороженные средства. Так ли это? Пока серьёзно сомневаюсь. Причина – жулики, которые забрали у нас несколько триллионов и до сего дня откровенно говорили, что не собираются возвращать деньги. И ещё один момент для сомнений. По данным прессы, новый законопроект об очередной пенсионной реформе в 2021 году по неизвестной причине получил гриф "секретно". Складывается такое впечатление, что чиновники боятся, не решаются представить свою новую концепцию. Может быть, они понимают, что это будет очередной провал.

"Битва идёт не в перекладывании пустых денег из одного кармана в другой, она идёт только в экономике. И мне поэтому непонятно, как можно сегодня вообще говорить серьёзно о разных законопроектах, о перекладывании денег из одного кармана в другой, когда речь идёт и должна идти только о создании условий для роста доходов наших людей и нашего государства, – подчеркнула доктор экономических наук Елена Ведута. – Пора внимание Госдумы и правительства обратить на развитие экономики. Я гарантирую, что будет обеспечено сдувание этого фонда в перспективе. Надо, чтобы сегодня думали о более серьёзных вещах, как развитие нашей экономики".

Что с того?

Кстати, вы знаете, что средняя реальная доходность пенсионных накоплений граждан России в 2020 году с учётом инфляции всего 0,2% годовых. Хуже результат показали лишь пять стран из 70. Средняя же доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз! На мой взгляд, цифры чётко характеризуют состояние дел в пенсионной системе России.

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