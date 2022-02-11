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Пронько напомнил о расследовании в отношении Голиковой и Поповой
11 февраля 2022, 07:55 • 259 • Политика
Каждый второй житель России заявил, что за последний год ситуация в сфере отечественной медицины резко ухудшилась. И только каждый пятый даёт положительную оценку той ситуации, которая сложилась в медицине. На мой взгляд, в России назрел вопрос публичного расследования в отношении тех, кто угробил эту важнейшую социальную сферу.
Доля тех, кто дал крайне негативную оценку, составляет 41%. 57% считают, что ситуация с медпомощью резко ухудшилась. При этом очень чётко прослеживается тенденция – чем выше доход человека, тем чаще он даёт положительную оценку происходящему, чем ниже – тем чаще превалируют негативные характеристики.
Очевидно, что необходимо большое публичное расследование в отношении тех, кто реформировал (оптимизировал!) и наживался на медицинской теме. За последнее время только единожды была попытка провести нечто подобное в рамках парламентского расследования в отношении вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По мнению части народных избранников, очевидна личная заинтересованность среди некоторых членов федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Известно, что госпожа Попова один из соавторов вакцины, а у госпожи Голиковой близкий родственник работает в фарминдустрии.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин тогда призвал заняться расследованием, а после проинформировать депутатов о его итогах.
Ни для кого не секрет, что Анна Попова – один из соавторов вакцины "ЭпиВакКорона". Она, как доктор медицинских наук, "участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции". Это цитата из публичного ответа Роспотребнадзора. Однако в парламенте уже заявили, что личной заинтересованности у Поповой нет.
Итак, по версии правительства, конфликта интересов нет. И парламент фактически с этим согласился. Однако открытым остаётся вопрос – кто ответит за бедлам в российском здравоохранении?
"Причин этого бедлама несколько. И нам ещё только предстоит обсчитать потери. Я имею в виду количество клатеральной смертности. Что такое клатеральная смертность? Это смертность, связанная с лечением ковида и нелечением плановых больных, когда вы просто плановую помощь отменяете, – сказал кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. – Помню, в прошлом году, чтобы госпитализировать человека с какой-то сложной проблемой, нужно было сделать невозможное! Потому что все как чёрт от ладана, все ушли на фронт, кто там поактивнее, побежали заработать на колене денег или просто кого-то загнали туда, а плановая помощь стала настоящей трагедией. Вот потому столько людей поумирало из-за того, что вовремя не получили своё плановое лечение, я думаю, что это очень серьёзные цифры".
Одна из ключевых фигур в этом вопросе – вице-премьер Татьяна Голикова.
Пресса неоднократно писала о её связях с крупным фармбизнесом. Например, компанией "Нанолек". Именно эта структура является бизнес-партнёром Центра имени Чумакова, который разработал одну из вакцин от коронавируса.
В парламенте заявили, что конфликта интересов нет. Однако ещё задолго до пандемии наблюдались резко негативные тенденции в отечественной медицине.
Что с того?
И за это кто-то должен, согласитесь, понести ответственность. У любой бедовой ситуации, тем более в медицине, есть авторы. Страна должна знать имена этих "героев". Можно начать с масштабного парламентского расследования. И уже по его итогам государство и общество поймёт, куда двигаться дальше. Ненормально, когда медицину угробили, а так считает каждый второй в России, а ответственных за этот белам до сих пор не наказали.
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