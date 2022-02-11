Пронько напомнил о расследовании в отношении Голиковой и Поповой

Каждый второй житель России заявил, что за последний год ситуация в сфере отечественной медицины резко ухудшилась. И только каждый пятый даёт положительную оценку той ситуации, которая сложилась в медицине. На мой взгляд, в России назрел вопрос публичного расследования в отношении тех, кто угробил эту важнейшую социальную сферу.

Доля тех, кто дал крайне негативную оценку, составляет 41%. 57% считают, что ситуация с медпомощью резко ухудшилась. При этом очень чётко прослеживается тенденция – чем выше доход человека, тем чаще он даёт положительную оценку происходящему, чем ниже – тем чаще превалируют негативные характеристики.

Я бы так сказал: то, что половина жителей России заявили об ухудшении ситуации с медпомощью, означает, что другая половина, которая об этом не заявила, за медпомощью в прошлом году просто не обращалась. Потому что, разумеется, в ситуации пандемии, когда несколько раз в год останавливается на месяцы или по крайней мере недели абсолютно всё оказание нормальной помощи, говорить о том, что качество медицинской помощи не ухудшилось, это не то чтобы наивно, это прямая неправда, – дал свою оценку в беседе с нами глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – Но, к сожалению, от этого никуда не уйдёшь, мы живём в пандемийное время, и государство, борясь с ковидом, вынуждено подзабыть о некоторых других видах болезни, и прежде всего о тех, которые требуют планового лечения.

Очевидно, что необходимо большое публичное расследование в отношении тех, кто реформировал (оптимизировал!) и наживался на медицинской теме. За последнее время только единожды была попытка провести нечто подобное в рамках парламентского расследования в отношении вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По мнению части народных избранников, очевидна личная заинтересованность среди некоторых членов федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Известно, что госпожа Попова один из соавторов вакцины, а у госпожи Голиковой близкий родственник работает в фарминдустрии.

Целый ряд СМИ распространили информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцину, и они же дают патент на их применение, а у других чиновников, оказывается, родственники производят эту вакцину, – говорил, в частности, депутат Госдумы Николай Коломейцев. – Может, нам провести своё парламентское расследование?

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин тогда призвал заняться расследованием, а после проинформировать депутатов о его итогах.

Ни для кого не секрет, что Анна Попова – один из соавторов вакцины "ЭпиВакКорона". Она, как доктор медицинских наук, "участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции". Это цитата из публичного ответа Роспотребнадзора. Однако в парламенте уже заявили, что личной заинтересованности у Поповой нет.

Роспотребнадзор не даёт разрешения на применение вакцин, выдачей свидетельств о государственной регистрации препаратов занимается Росздравнадзор, – говорил, в частности, первый вице-спикер Государственной думы России Александр Жуков. – Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана на основе платформы, созданной в 2014 году для вакцины против лихорадки Эбола, в связи с чем авторский коллектив и авторский состав патентов, в который входит и руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, во многом совпадает. Это ещё с 2014 года, с разработки вакцины Эбола. Получен и ответ из правительства Российской Федерации, согласно которому "признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Юрьевны Поповой влияет или может повлиять на надлежащее объективное, беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, не имеется.

Итак, по версии правительства, конфликта интересов нет. И парламент фактически с этим согласился. Однако открытым остаётся вопрос – кто ответит за бедлам в российском здравоохранении?

"Причин этого бедлама несколько. И нам ещё только предстоит обсчитать потери. Я имею в виду количество клатеральной смертности. Что такое клатеральная смертность? Это смертность, связанная с лечением ковида и нелечением плановых больных, когда вы просто плановую помощь отменяете, – сказал кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. – Помню, в прошлом году, чтобы госпитализировать человека с какой-то сложной проблемой, нужно было сделать невозможное! Потому что все как чёрт от ладана, все ушли на фронт, кто там поактивнее, побежали заработать на колене денег или просто кого-то загнали туда, а плановая помощь стала настоящей трагедией. Вот потому столько людей поумирало из-за того, что вовремя не получили своё плановое лечение, я думаю, что это очень серьёзные цифры".

Одна из ключевых фигур в этом вопросе – вице-премьер Татьяна Голикова.

Пресса неоднократно писала о её связях с крупным фармбизнесом. Например, компанией "Нанолек". Именно эта структура является бизнес-партнёром Центра имени Чумакова, который разработал одну из вакцин от коронавируса.

В парламенте заявили, что конфликта интересов нет. Однако ещё задолго до пандемии наблюдались резко негативные тенденции в отечественной медицине.

На самом деле опросы общественного мнения относительно качества медицинской помощи проводились и до пандемии, и они тоже демонстрировали, что проблемы со здравоохранением являются наиболее волнующими жителей России, – отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал. – И, по большому счёту, принципиальных изменений здесь не могло произойти по той причине, что действительно за эти годы каких-то реальных мер по действительно решению проблемы кадрового дефицита, доступности медицинской помощи, собственно говоря, мы на своём уровне не замечали. Пандемия, безусловно, усугубила все эти проблемы. Это во многом связано с тем, что некоторые направления помощи медицинской, нековидные, просто-напросто сворачивались.

Что с того?

И за это кто-то должен, согласитесь, понести ответственность. У любой бедовой ситуации, тем более в медицине, есть авторы. Страна должна знать имена этих "героев". Можно начать с масштабного парламентского расследования. И уже по его итогам государство и общество поймёт, куда двигаться дальше. Ненормально, когда медицину угробили, а так считает каждый второй в России, а ответственных за этот белам до сих пор не наказали.