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Пронько: Мало платите. Минтранс нашёл "золотую жилу" в наших кошельках
26 октября 2021, 07:40 • 176 • Политика
Что ни день, то очередной опус от "слуг народа". На этот раз отличились чиновники российского Минтранса, которые предложили резко повысить тарифы за проезд по платным дорогам и довести их до так называемого европейского уровня.
По данным РБК, уже подготовлен проект постановления правительства, в котором обозначены новые уровни тарификации.
Так, если сейчас максимальная плата за проезд по платным дорогам составляет 3,65 рубля за километр, а средний тариф - 2,65 рубля, то после принятия постановления, по предложению чиновников Минтранса, плата вырастет на 35%, до 5 рублей за каждый километр.
Однако и это ещё не всё, для вновь возведённых платных автодорог, кстати, с государственным участием, то есть в том числе на деньги налогоплательщиков, предлагается установить максимальную плату в 8 рублей за км, а для проезда по мостам или путепроводам – увеличить до 29 рублей за км.
На этом, простите, бредовые фантазии чиновников Минтранса не заканчиваются. Они предлагают на 70% увеличить максимальную плату для грузовиков и автобусов. Сейчас она составляет 9,5 рубля за км, но если примут постановление правительства, то тариф вырастет до 16,25 рубля. Проезд по инфраструктурным объектам – мостам и путепроводам – увеличится для них до 91,5 рубля за км. При этом тарифы за проезд по платным дорогам должны ежегодно индексироваться, как минимум на уровень инфляции. Автоэксперт Игорь Моржаретто называет всё это "слишком радикальными предложениями":
Что с того?
Наглость действительно зашкаливает. Особенно если учесть, что в проектировках госбюджета на 2022 год и на плановый период до 2024-го на нацпроект "Безопасные и качественные дороги" выделено более 1,3 трлн руб. Добавьте к этой сумме ещё 630 млрд, которые даёт госбюджет – а значит мы с вами, потому что у государства нет других денег, кроме денег налогоплательщиков, – на "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Ещё 200 млрд рублей на дорожное строительство будет выделено из ФНБ.
Суммы астрономические, но чиновники Минтранса хотят второй раз залезть в наши кошельки через новые поборы за платные дороги на уровне европейских тарифов. Про доходы населения на уровне стран Евросоюза, по всей видимости, чиновники Минтранса предпочли промолчать.
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