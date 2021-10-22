Пронько: Локдаун – это ошибка, и обойдётся она очень дорого

Итак, в Москве объявлено о предстоящем локдауне, когда будет остановлена работа практически всех предприятий. Ключевым становится вопрос: подобное будет в дальнейшем по всей России? 8 ноября мы вернёмся к относительно нормальной жизни или дети и студенты вновь уйдут на дистант, а миллионы людей могут потенциально лишиться работы, если практика масштабных ограничений будет сохранена? Я убеждён, что локдаун может запустить целую череду серьёзнейших системных кризисов с далеко идущими последствиями не только для конкретного человека, его семьи, но и для Государства Российского в целом.

Москва с 28 октября по 7 ноября уходит на жёсткий локдаун. Будут закрыты практически все предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек и системообразующих предприятий. Что будет после 8 ноября, по большому счёту никто не знает. Однако находятся умники, которые с лёгкостью рассуждают про локдаун до новогодних каникул (включительно), на мой взгляд, они вообще ничего не смыслят в экономике. Приведу конкретные примеры.

Более 20 трлн рублей – это долг домохозяйств перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО). За один август было выдано более 600 млрд рублей кредитов. На триллионы рублей выдано необеспеченных кредитов! Так называемая льготная ипотека перегрела рынок недвижимости. Особенно в таком городе, как Москва. Если практика локдаунов будет продолжена, то масса семей не смогут выполнять обязательства по своим кредитам. Это приведёт к снижению стоимости залогов, от которых банки будут избавляться. Они все эти долги продадут коллекторам с дисконтом. Банкам нужны деньги. Они не благотворительные конторы. У них обязательства, прошу помнить, по депозитам.

Далее – массовая безработица. В ситуации падения реальных располагаемых доходов, ещё до возможного локдауна, вводить новые ограничения и останавливать экономику, на мой взгляд, равносильно запуску механизма самоуничтожения. Умники, публикующие свои прогнозы про локдауны, которые могут продлиться чуть ли не до Нового года и после, должны ответить на вопрос: кто и на что будет кормить, содержать, обувать, одевать, лечить семьи в России? Кто будет платить за коммуналку, электроэнергию и так далее? Сами эти "эксперты" не окажутся на обочине?

Кстати, находятся те, кто утверждает, что бюджетники выиграют от локдауна. Это ошибка! Они заплатят через снижение своей покупательной способности и рост цен на товары и услуги, потому что вырастут издержки. Однако есть лакуны, которые оберегают "слуги народа". Мигранты как работали на стройках, благоустройстве и коммуналке, так и будут работать. Там ковида нет. Это местных можно посадить на "пятую точку", а бизнесы "своих пацанов" и чартерные поезда с гастарбайтерами трогать нельзя.

Что с того?

Убеждён, что любой локдаун приведёт к существенным политическим, экономическим и социальным последствиям. Уже сейчас суды завалены делами о банкротстве юридических и физических лиц. Помните об этом, умники, рассуждающие про "новогодний" локдаун.