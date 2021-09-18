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Пронько: кто и как опустошал счета пенсионных фондов и банков в России
18 сентября 2021, 08:25 • 110 • Политика
Ростовщики в России празднуют очередную победу – они не просто загнали граждан и предприятия в долговую яму. Они, как те пиявки, вытягивая последнюю кровь из населения и предприятий, решили получить рекордную прибыль. При этом, как показала практика последних лет, никакой ответственности перед своими клиентами эти дельцы не несут.
Почти 4 триллиона рублей, сумма, которую человек не может представить себе даже в самом бурном сне, жулики и аферисты, которые работали в банках и негосударственных пенсионных фондах (НПФ), украли у своих доверчивых клиентов. По данным АСВ, реальная стоимость активов более 400 финансовых контор, которые проходят процедуру банкротства и ликвидации, составляет лишь 15% от указанной на балансе. Из 4 трлн 700 млрд рублей активов 85% де-факто "нарисованы". Фактически денежные средства были разворованы. Банки, которыми управляли аферисты, до сих пор не могут расплатиться даже с кредиторами первой очереди. Санация банков сама превратилась в прибыльный бизнес.
– сказал финансовый аналитик Ян Арт.
Некоторых жуликов, подозреваемых в финансовых аферах, удалось арестовать. Однако чтобы добраться до ключевых фигурантов, надо направлять запросы в Монако и Лондон, куда они смогли сбежать из России и куда выводили разворованные деньги клиентов. Яркий пример – Борис Минц, близкий друг Анатолия Чубайса, который обчистил несколько НПФ и убежал на туманный Альбион. Поразительно, но на протяжении многих лет контролирующие органы России, в первую очередь ЦБ, накрыла тотальная "слепота". В Лондон сбежал и господин Андрей Бородин, который обворовал в своё время Банк Москвы. В британской столице живут и банковские олигархи – братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые обчистили Промсвязьбанк.
И этот список можно продолжать бесконечно. Я назвал лишь несколько имён "крупной рыбы". "Мелочь", которая выводила из банков и НПФ по 10-15 миллионов долларов, остаётся в статусе "инкогнито". Я не утверждаю, что банкиры и топ-менеджеры пенсионных фондов – сплошь криминальные дельцы. Часть разворованных денег, по мнению экспертов, находится в России.
– отметил экономист Владимир Боглаев.
Экономика – в перманентной стагнации, люди в массе своей – в бедности, а ростовщики готовятся по итогам года получить рекордную прибыль. Об этом сегодня заявила их куратор, которая в своё время не смогла или не сильно хотела, это моя гипотеза, предотвратить многотриллионное разворовывание в подконтрольных ей структурах.
– сказала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Вор должен сидеть в тюрьме!" – эти слова Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя" сегодня, как никогда, актуальны для банковской и пенсионной системы России. Вопрос, станет ли данный факт реальностью, далеко не риторический.
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