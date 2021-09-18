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Пронько: кто и как опустошал счета пенсионных фондов и банков в России

18 сентября 2021, 08:25  •  110 • Политика
Ростовщики в России празднуют очередную победу – они не просто загнали граждан и предприятия в долговую яму. Они, как те пиявки, вытягивая последнюю кровь из населения и предприятий, решили получить рекордную прибыль. При этом, как показала практика последних лет, никакой ответственности перед своими клиентами эти дельцы не несут.
Почти 4 триллиона рублей, сумма, которую человек не может представить себе даже в самом бурном сне, жулики и аферисты, которые работали в банках и негосударственных пенсионных фондах (НПФ), украли у своих доверчивых клиентов. По данным АСВ, реальная стоимость активов более 400 финансовых контор, которые проходят процедуру банкротства и ликвидации, составляет лишь 15% от указанной на балансе. Из 4 трлн 700 млрд рублей активов 85% де-факто "нарисованы". Фактически денежные средства были разворованы. Банки, которыми управляли аферисты, до сих пор не могут расплатиться даже с кредиторами первой очереди. Санация банков сама превратилась в прибыльный бизнес.
Вот история с Татфондбанком, например, из этой серии. Банкир Мусин сидит, но уже возникают большие сомнения: а как так – сначала обнаружили одну "дыру", потом она стала в два раза больше, а дальше ещё в два раза больше. И, как это было в известной советской комедии, "меня терзают смутные сомнения". Поговаривают в кулуарах, что санация банков сама по себе превратилась в великолепный бизнес. Что банки, которые получают другие на санацию, то есть выступающие в качестве санаторов, получают, соответственно, от АСВ финансы, которые много раз превышают "дыры", обнаруженные в санируемых структурах. То есть получился бизнес куда выгоднее, чем выдавать кредиты и принимать депозиты,
– сказал финансовый аналитик Ян Арт.
Некоторых жуликов, подозреваемых в финансовых аферах, удалось арестовать. Однако чтобы добраться до ключевых фигурантов, надо направлять запросы в Монако и Лондон, куда они смогли сбежать из России и куда выводили разворованные деньги клиентов. Яркий пример – Борис Минц, близкий друг Анатолия Чубайса, который обчистил несколько НПФ и убежал на туманный Альбион. Поразительно, но на протяжении многих лет контролирующие органы России, в первую очередь ЦБ, накрыла тотальная "слепота". В Лондон сбежал и господин Андрей Бородин, который обворовал в своё время Банк Москвы. В британской столице живут и банковские олигархи – братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые обчистили Промсвязьбанк.
И этот список можно продолжать бесконечно. Я назвал лишь несколько имён "крупной рыбы". "Мелочь", которая выводила из банков и НПФ по 10-15 миллионов долларов, остаётся в статусе "инкогнито". Я не утверждаю, что банкиры и топ-менеджеры пенсионных фондов – сплошь криминальные дельцы. Часть разворованных денег, по мнению экспертов, находится в России.
И что, никто не заметил, как они из страны уходили, прямо вообще никто никак не заметил? Ну сами себя мы, конечно, можем попытаться обмануть. Но это настолько очевидные вещи. Если всё, что осталось от банков, это 15 процентов активов, и даже если мы говорим, что выйти на каких-то собственников, которые якобы там плохо управляли или украли в Лондон эти деньги, скажите, мы серьёзно считаем, что все деньги, 4 триллиона, украла эта группа товарищей, которая сбежала в Лондон? Ну даже если на них поделить все эти деньги, понятно, что большая часть этих средств досталась точно не тем владельцам банков, которые сейчас находятся в розыске или под расследованием. Огромная часть денег из этих 4 триллионов, скорее всего, расползлась по карманам здесь, внутри страны. Среди людей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах под расследование не попадут – слишком большая сумма,
– отметил экономист Владимир Боглаев.
Экономика – в перманентной стагнации, люди в массе своей – в бедности, а ростовщики готовятся по итогам года получить рекордную прибыль. Об этом сегодня заявила их куратор, которая в своё время не смогла или не сильно хотела, это моя гипотеза, предотвратить многотриллионное разворовывание в подконтрольных ей структурах.
Мы действительно с вами все видим, как экономика быстро восстанавливалась, и здесь есть вклад банковской системы. Банки сами избежали больших потерь, которые бывают в таких кризисах, а банки сохранили прибыль, а в этом году мы ожидаем, что прибыль будет рекордной,
– сказала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Вор должен сидеть в тюрьме!" – эти слова Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя" сегодня, как никогда, актуальны для банковской и пенсионной системы России. Вопрос, станет ли данный факт реальностью, далеко не риторический.

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