Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?

Элита играет с огнём, когда не замечает запрос общества на социальную справедливость.

Бедных в России нельзя освободить от налогов, потому что это приведёт к бюджетному дефициту и катастрофе. Для богатых же недопустимо увеличивать фискальную нагрузку, ведь тогда они сбегут из России. Нонсенс? Конечно! Но тем, кто принимает в нашей стране решения, по всей видимости, на это плевать.

Оказывается, основные поступления от уплаты НДФЛ государству приносят не состоятельные люди, а граждане с "очень низкими" доходами. Если освободить их от этого налога, чтобы у них хватало средств на "поддержание трусов" и элементарное физиологическое выживание, потери для бюджетной системы превысят один триллион рублей. При этом прогрессивный НДФЛ для состоятельных соотечественников недопустим, потому что дополнительные поступления в казну составят "сущие копейки". Такие мнения неоднократно звучали "в коридорах власти". Однако проблема вопиющего социального неравенства становится ключевой для России.

"Ситуация, безусловно, опасная. Она создаёт не просто социальное напряжение, она порождает недоверие между властью и элитой. Вот этот разрыв, из-за которого элита не может осуществить многие и важные, в том числе политические или социальные действия. Потому что народ не доверяет тем, кто живёт несправедливо, с его точки зрения, и пользуется богатствами этого народа, – подчеркнул в беседе с Царьградом демограф Владимир Тимаков. – Что можно сделать? Первое – у нас отсутствует прогрессивный налог. Мы одна из немногих развитых стран, которая до сих пор не ввела прогрессивный налог, что, в общем-то, принято и в Европе, и в Восточной Азии, и в тех регионах, на которые мы пытаемся экономически равняться и соревноваться с ними. Второе – у нас очень сильная разница между регионами. У нас положение Москвы напоминает, скорее, положение какого-то колониального центра, разница с регионами здесь, как между Луандой и провинциями Анголы в период колониального господства".

Аналитики утверждают, что одним из мировых лидеров по концентрации богатства в руках меньшинства является Россия.

По оценкам Лаборатории неравенства в мире, 1% богатейших русских граждан – а многие из них имеют двойное гражданство и существенные интересы за рубежом – в минувшем 2021 году владели почти 48% национальных активов страны. Выше только ЮАР, Чили, Бразилия и Ливан. Значительно ниже этот показатель по другим развитым и развивающимся экономикам мира. Кстати, в Казахстане, где произошли беспорядки, этот показатель составляет 29%.

В свою очередь, аналитики Credit Suisse утверждают, что показатель концентрации богатства у 1% граждан составляет 58%. По миру в среднем – около 45%.

"Дальнейшее пребывание России на первых позициях в списке стран с наибольшим уровнем бедности и, с другой стороны, коррумпированности, тоже чревато социальным взрывом, – предупредила депутат Госдумы Нина Останина. – Сейчас власть справляется с помощью двух инструментов. Первый инструмент юридический, второй инструмент политический. Политический ещё известен со времён Римской империи – разделяй и властвуй. Красную черту власть российская уже перешла".

Я убеждён, что государство обязано демпфировать рост социального напряжения. Государство – это механизм, который позволяет нивелировать это недовольство. Однако сейчас, судя по докладам и сообщениям, чиновники так и не осознали данной аксиомы. Аксиомы, которая основана на том, что богатые должны платить больше, чем менее состоятельные граждане. Это, если хотите, инстинкт самосохранения. Иначе, если в стране нет социальной справедливости, рано или поздно будет социальная революция. По этому показателю мы перевыполнили план ещё в прошлом веке, когда дважды теряли свою Родину, о чём не один раз говорил и президент Владимир Путин:

"Для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, "ура!" кричать ещё рановато. Враг ещё не побеждён. А враг кто у нас – бедность значительного числа населения, а также нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник. Главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны".

Что с того?

Элита должна осознать всю степень своей ответственности перед страной и народом. Ещё раз подчеркну, я не против богатых, но я за то, чтобы в России был введён налог на социальную справедливость. А как считаете вы? Какой НДФЛ должен быть в России? Оставляйте свои комментарии.