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Пронько: Деньги идут в "кубышку Силуанова", а не людям

10 февраля 2022, 09:10  •  110 • Политика
Государство вновь получает сверхдоходы (определение Минфина) от экспорта нефти и газа. За год они выросли в 1,7 раза и достигли почти $170 млрд. Однако простые граждане страны практически не ощущают в своих доходах этого "праздника жизни". Наоборот, уровень благосостояния постоянно сокращается. В то время как Минфин ставит новые рекорды по скупке иностранной валюты, 2/3 соотечественников живут от зарплаты до зарплаты, а треть вынуждена обращаться к ростовщикам, чтобы дотянуть до аванса или получки. Не в развитие, а в "кубышку Силуанова" идут триллионы, которые после выводятся за пределы страны.
Приведу конкретный показатель, который чётко характеризует ситуацию. Если цены на нефть вернулись к докризисным показателям и казна "пухнет" от денег, то, несмотря на все проведённые индексации, доходы граждан в долларовом эквиваленте сократились почти на 20%.
Параллельно с этим Министерство труда и соцзащиты во главе с господином Антоном Котяковым активно продвигает идею внедрения в России так называемых критериев нуждаемости. По версии чиновников, это набор показателей, характеризующих имущественную обеспеченность граждан. При этом в ведомстве господина Алексея Кудрина – Счётной палате ранее уже заявили, что при внедрении этих критериев "около 30% малоимущих из малоимущих семей с детьми не смогут претендовать на получение пособия". Согласитесь, цинизм коллективного Котякова – Кудрина зашкаливает.
"Деньги замораживаются в федеральном бюджете. В прошлом году за 2021 год порядка 1 триллиона 800 миллиардов рублей заморожено в бюджете в разных категориях, в фонде национального благосостояния и просто на счетах, бюджетные депозиты. И по состоянию на 1 января этого года 16,9 триллиона рублей – это неиспользованные остатки на счетах бюджета, – отметил в беседе с Царьградом экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. – Это функциональная задача государства, если я правильно его понимаю, и главный приоритет бюджетной политики, потому что если вы строите что-то, вам каждый человек нужен, и вам нужно, чтобы людей было как можно больше, потому что они тогда ваши помощники. А если вы страну грабите или разграбляете наследство советской цивилизации, то вам нужно, чтобы людей было как можно меньше, потому что каждый человек – это центр убытков, который нужно минимизировать. Знаете как, миллион человек умерли, пара новых у олигархов появилась. Вероятно, может быть, и поместья у чиновников".
По данным ФТС, в минувшем году объём экспорта нефти и газа достиг $170 млрд. Однако доля расходов на нужды населения стабильно сокращается. Причины – высокая инфляция, зависимость от импорта и, пожалуй, самое главное – исполнение так называемого бюджетного правила Минфина. Когда через ЦБ изымают всю "лишнюю" валюту с внутреннего рынка и, барабанная дробь, выводят её за пределы России. Нефть вернулась на докризисные уровни, бюджет захлебывается от денег, однако рубль при этом одна из самых недооценённых валют в мире, а население в массе своей существует на грошовые доходы. И за это "отдельное спасибо" умникам из Минфина, которые, на мой взгляд, могут претендовать на Шнобелевскую премию в области экономики.
"Деньги должны направляться во внутреннюю экономику на развитие предпринимательства, на развитие конкуренции – то, чего у нас тоже последнее время не происходит. Во всех крупных отраслях происходит монополизирование. Эта политика накопительства, обесценивания рубля, заигрывание с валютой, с курсами не приведёт, конечно, к экономическому росту, она может позволить мобилизировать краткосрочно силы для какого-то, условно, броска, – полагает председатель комитета по налогам Московского отделения ОПОРЫ России Сергей Зеленов. – Но мы видим, что всё это длится достаточно долго, никакого броска не происходит. Поэтому эта политика удобна с точки зрения "посмотреть в копилку, увидеть много денег". Запустить деньги в реальную экономику гораздо сложнее, видимо, никто пока не готов этим заниматься, всем нравятся просто цифры, связанные с Фондом национального благосостояния. Повторюсь, ослабление рубля было бы хорошо, если бы наша страна была ориентирована на экспорт во многих отраслях. Когда это две-три отрасли, ослабление рубля для экспорта – это накопление денег в карманах некоторых компаний, к которым большинство из нас отношения не имеет, по большому счёту".
Вы не поверите, но Минфин снова намерен установить новый рекорд по скупки иностранной валюты. До 4 марта на эти цели будет направлено почти 635 млрд рублей. Ежедневный объём покупок превысит 33 млрд.
"Вот эта стратегия финансового блока правительства и Центрального банка о накоплении, формировании некоей "подушки безопасности" как была все нулевые годы, так и продолжает существовать. Есть такое определённое, в общем-то, убеждение, что надо копить "подушку", потому что периодически происходит падение стоимости нефти, и тогда эта "подушка" спасает. Да, действительно, периодически это происходит, и "подушка" нужна. Но, тем не менее, когда у нас есть довольно большие доходы бюджета, когда пополняется тот же самый ФНБ в больших объёмах, может быть, не надо повышать, например, акциз на топливо, – продолжил наш анализ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Зачем его повышать? У вас, что, мало доходов федерального бюджета? Это касается всех людей абсолютно. Даже тех, у кого машины нет. Потому что хлеб из своей пекарни доставляют на автотранспорте. Соответственно, эти расходы закладываются в стоимость конечной продукции".

Что с того?

Приведу ещё один наглядный пример – в 2013-м средняя зарплата по России составляла почти 30 тыс. руб. в месяц, а средняя пенсия – около 10 тыс. руб. Кстати, все эти цифры – официальные данные Росстата. Тогда среднегодовой курс был 32 руб. за $1, эквивалент составляет примерно $930 и $310 соответственно. В феврале этого года – с учётом прогноза Минэкономразвития, – средняя составит почти 55 тыс. руб. По текущему курсу это примерно 730 долл.
Средний размер страховой пенсии по старости, по версии Минтруда, в этом году составит около 19 тыс. руб. Это около $250. Как видите, разница в доходах в сторону уменьшения значимая и очевидная. Очевидно, что те, кто отвечает в России за финансы и экономику, как бы это помягче сказать, решили экономить не на себе, а на населении страны. Более того, часть доходов наглым образом "отняли". Я имею в виду незаинтересованность государства и сырьевого олигархата в крепком рубле. И эта порочная практика продолжается из года в год. Когда само государство в лице Минфина и ЦБ становится главным валютным спекулянтом, то о какой уверенности населения страны в завтрашнем дне может идти речь? День превращается в дно, а снизу постоянно стучат.
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