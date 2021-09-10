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Пронько – чиновникам: "На будущее России плевать. Так, господа хорошие?!"
10 сентября 2021, 07:55 • 143 • Политика
Кто больше нужен России – собственные граждане или иностранцы? Казалось бы, вопрос риторический. Однако чиновники и олигархи явно считают иначе. Нам они постоянно увеличивают налоги, повышают пенсионный возраст. Утверждают, что без этих, мягко говоря, непопулярных реформ никак не обойтись. При этом принимают решения по завозу чартерными поездами миллионов новых гастарбайтеров.
Очевидно, что чиновники сделали ставку на мигрантов, которые, по их мнению, помогут России совершить обещанный рывок и войти в топ-5 экономик мира. На мой же взгляд, это чистой воды провокация, которая будет иметь далеко идущие последствия. Для нас Россия – это наша Родина, а для чиновников и мигрантов, по всей видимости, вахтовый посёлок, где они работают, откуда выводят деньги, а после возвращаются домой. Одни – на Лазурный Берег Франции или Греции, другие – в свои страны в Средней Азии.
Как минимум миллион трудовых мигрантов могут приехать в Россию в ближайшее время после открытия полноценного сообщения со странами Средней Азии, сообщили в Федерации мигрантов России.
Граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана планируют отправиться "поправлять материальное положение семей" на заработки в Москву, Подмосковье, Петербург и "тёплые" курорты Крыма и Кубани. При этом многие из них собираются остаться в России навсегда и перевезти свои семьи. Главный лоббист многомиллионного завоза гастарбайтеров – вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который заявил, что "около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года".
Между тем ущерб экономике России от гастарбайтеров оценивается как минимум в $13 млрд.
Мигранты, ввоз которых лоббирует вице-премьер Хуснуллин, наносят не только экономический ущерб, но и дестабилизируют обстановку в обществе. По мнению генерала-майора полиции Владимира Михалевича, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну:
Сложно с этим не согласиться.
В столичном регионе, в Петербурге, городах-миллионниках и не только постоянное происходят массовые драки с участием мигрантов. Они сходятся врукопашную как на улицах наших городов, так и в торговых центрах. Криминализация происходит по национальному признаку, где диаспоры становятся питательной средой для подобных разборок.
Не только вице-премьер Хуснуллин лоббирует чартерные поезда с миллионами мигрантов, но и нынешний министр финансов Антон Силуанов, который ранее предложил уравнять НДФЛ для наших и иностранных граждан. Дескать, последние сильно переплачивают, пора их от этой напасти освободить.
Откуда такая забота об иностранцах? К соотечественникам "главный бухгалтер" страны таких чувств почему-то не испытывает. Мигранты не ассимилируются, не интегрируются в наше общество, живут в своих национальных анклавах. Выводят миллиарды долларов за пределы России. Воспринимают нашу Родину как вахту. Однако возникает нетривиальный вопрос: на кого работают такие господа, как Хуснуллин и Силуанов? Явно не на тех, кто их содержит, я имею в виду простой русский народ. Более того, они создают дисбаланс на рынке труда, когда соотечественники начинают проигрывать иностранцам по всем позициям.
Нам периодически предлагают "затянуть пояса" ради светлого будущего тех, кто превращает Россию в страну, где иностранцы чувствуют себя куда комфортнее, чем коренное население. Или для чиновников (это моя гипотеза) Россия – тоже вахта? Как известно, политическая и экономическая российская элита рекордными темпами скупает так называемые "золотые паспорта", позволяющие получить гражданство западных стран. По данным Bloomberg, 60% наших толстосумов уже имеют как минимум второе гражданство. Из тех, кто ещё не застраховал себя от "чартерных поездов с мигрантами", практически половина намерены исправить эту ситуацию и купить второй паспорт, а после свалить за бугор. На будущее России плевать. Так, господа хорошие?!
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