«Проникновенье наше по планете…» Сколько русских живет за пределами России • 210 • Аналитика

Как известно, в современном мире статистика знает все. Ну, или почти все. По крайней мере, вопросы, относящиеся к сфере демографии, изучены ее специалистами, что называется, вдоль и поперек. При всем этом тема разбросанности наших соотечественников по планете является более чем сложной и неоднозначной. И тому есть целый ряд причин.





Даже точное число русских людей, проживающих за пределами нашего государства, «условно». К примеру, в 2010 году бывший тогда директором департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин называл точное число — 30 миллионов. Сегодня эксперты более осторожны и оценки дают достаточно расплывчатые: от 25 до 40 миллионов. И дело тут не столько в слабой осведомленности наших дипломатов, сколько в самих критериях оценки, в разнице между понятиями «этнический русский» и «русскоязычный».



Наша многострадальная земля пережила далеко не одну волну эмиграции, в ходе которых ее сыновья и дочери были рассеяны по всему свету. Так что сегодня в Париже вполне можно встретить потомков «отъехавших» туда в 1917 году соотечественников с чистейшими русскими корнями, однако ни слова не понимающих «по-нашему» и по сути дела являющихся французами в бог знает каком поколении. А во множестве стран так называемого постсоветского пространства имеется множество людей, говорящих, думающих и, собственно, живущих по-русски, в чьи паспорта вписаны совершенно иные национальности.



Впрочем, попробуем все-таки разобраться в том, где «наших» больше всего, исходя из каких-никаких официальных данных. Итак, за пределами России тех, кого с полным основанием следует именовать русскими, более всего проживает, как и следовало ожидать, по соседству. К примеру, на Украине таковых граждан до лихого 2014 года насчитывалось примерно 8 миллионов. После государственного переворота, за которым последовал взрыв патологической русофобии и многочисленное бегство из страны как раз именно русских людей, их количество в «нэзалэжной» сократилось, по некоторым оценкам, до 6-7 миллионов. Все равно, учитывая реальную численность тамошнего населения (миллионов 30 с небольшим), число весьма немалое.



Вторым «форпостом» проживания русских на постсоветском пространстве однозначно является Казахстан. До распада СССР их там вообще насчитывалось примерно 40% от всего населения республики. Тем не менее, даже в нынешнее время численность тех жителей страны, что причисляют себя к нашим соотечественникам, составляет не менее 3 с половиной миллионов.



Остальные бывшие братские республики не могут похвастать и третью такого количества. В Белоруссии и Узбекистане русских насчитывается примерно по 800 тысяч, в Латвии — более полумиллиона. В Киргизии — 350-400 тысяч. В Молдавии (по разным опять-таки данным) — от 200 до 300 тысяч. Примерно столько же — в Эстонии.



В остальных постсоветских странах численность русских людей куда меньше: в Литве она не дотягивает до 200 тысяч, в Азербайджане — немногим менее 100 тысяч. Впрочем, что странно, во вроде бы дружественной нам Армении (единоверцы к тому же) к русским причисляют себя в десять раз меньше людей — 12 тысяч! Даже в Польше наших соотечественников поболее. Относительно Грузии, признаюсь честно, данных раздобыть не удалось вовсе. Впрочем, сегодня там, как и на Украине, открыто причислять себя к русскому народу попросту опасно.



С ближним зарубежьем разобрались, перейдем к дальнему. Вполне ожидаемо самые многочисленные русские диаспоры официально имеются в Соединенных Штатах и Германии. Обе они насчитывают по 3—3,5 миллиона человек. Однако тут имеем весьма существенный нюанс: в этих странах в «русские» всегда записывали (да и сегодня зачисляют) буквально всех выходцев из Советского Союза. А зачастую вдобавок и из некоторых стран Восточной Европы. Так что тут скорее речь следует вести о русскоязычных людях, создавших, впрочем, в упомянутых государствах весьма яркие и значительные общины, в том числе и культурные.



На заокеанской территории второе место по числу проживающих там граждан, причисляемых к русским, занимает Канада, где таковых насчитывается от полумиллиона до 600 с лишним тысяч человек. По оценкам местной миграционной службы, свыше 1,5% всего населения. Неплохо чувствуют себя наши соотечественники и в Латинской Америке: в Аргентине и Бразилии числятся примерно по 350 тысяч русских людей.



Что характерно, Европа для нас вовсе не столь гостеприимна. По уже упоминавшимся мной выше причинам, оценки числа «русских французов» расходятся в разы: кто-то говорит о 200 тысячах, а кто-то и о 400 с лишним. Более 120 тысяч наших соотечественников обретаются в солнечной Италии – во всяком случае, так считалось до пандемии коронавируса, изменившей многое. В прочих странах Старого Света количество русских скромнее. В Британии живут не более 15 тысяч русских, а в дружественной Сербии их всего пара тысяч.



Безусловно, названные выше числа являются приблизительными, поскольку основаны в основном на информации из официальных источников. По глубокому убеждению многих экспертов, количество русских людей, рассеянных по планете, гораздо больше. Увы… Как известно, в современном мире статистика знает все. Ну, или почти все. По крайней мере, вопросы, относящиеся к сфере демографии, изучены ее специалистами, что называется, вдоль и поперек. При всем этом тема разбросанности наших соотечественников по планете является более чем сложной и неоднозначной. И тому есть целый ряд причин.Даже точное число русских людей, проживающих за пределами нашего государства, «условно». К примеру, в 2010 году бывший тогда директором департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин называл точное число — 30 миллионов. Сегодня эксперты более осторожны и оценки дают достаточно расплывчатые: от 25 до 40 миллионов. И дело тут не столько в слабой осведомленности наших дипломатов, сколько в самих критериях оценки, в разнице между понятиями «этнический русский» и «русскоязычный».Наша многострадальная земля пережила далеко не одну волну эмиграции, в ходе которых ее сыновья и дочери были рассеяны по всему свету. Так что сегодня в Париже вполне можно встретить потомков «отъехавших» туда в 1917 году соотечественников с чистейшими русскими корнями, однако ни слова не понимающих «по-нашему» и по сути дела являющихся французами в бог знает каком поколении. А во множестве стран так называемого постсоветского пространства имеется множество людей, говорящих, думающих и, собственно, живущих по-русски, в чьи паспорта вписаны совершенно иные национальности.Впрочем, попробуем все-таки разобраться в том, где «наших» больше всего, исходя из каких-никаких официальных данных. Итак, за пределами России тех, кого с полным основанием следует именовать русскими, более всего проживает, как и следовало ожидать, по соседству. К примеру, на Украине таковых граждан до лихого 2014 года насчитывалось примерно 8 миллионов. После государственного переворота, за которым последовал взрыв патологической русофобии и многочисленное бегство из страны как раз именно русских людей, их количество в «нэзалэжной» сократилось, по некоторым оценкам, до 6-7 миллионов. Все равно, учитывая реальную численность тамошнего населения (миллионов 30 с небольшим), число весьма немалое.Вторым «форпостом» проживания русских на постсоветском пространстве однозначно является Казахстан. До распада СССР их там вообще насчитывалось примерно 40% от всего населения республики. Тем не менее, даже в нынешнее время численность тех жителей страны, что причисляют себя к нашим соотечественникам, составляет не менее 3 с половиной миллионов.Остальные бывшие братские республики не могут похвастать и третью такого количества. В Белоруссии и Узбекистане русских насчитывается примерно по 800 тысяч, в Латвии — более полумиллиона. В Киргизии — 350-400 тысяч. В Молдавии (по разным опять-таки данным) — от 200 до 300 тысяч. Примерно столько же — в Эстонии.В остальных постсоветских странах численность русских людей куда меньше: в Литве она не дотягивает до 200 тысяч, в Азербайджане — немногим менее 100 тысяч. Впрочем, что странно, во вроде бы дружественной нам Армении (единоверцы к тому же) к русским причисляют себя в десять раз меньше людей — 12 тысяч! Даже в Польше наших соотечественников поболее. Относительно Грузии, признаюсь честно, данных раздобыть не удалось вовсе. Впрочем, сегодня там, как и на Украине, открыто причислять себя к русскому народу попросту опасно.С ближним зарубежьем разобрались, перейдем к дальнему. Вполне ожидаемо самые многочисленные русские диаспоры официально имеются в Соединенных Штатах и Германии. Обе они насчитывают по 3—3,5 миллиона человек. Однако тут имеем весьма существенный нюанс: в этих странах в «русские» всегда записывали (да и сегодня зачисляют) буквально всех выходцев из Советского Союза. А зачастую вдобавок и из некоторых стран Восточной Европы. Так что тут скорее речь следует вести о русскоязычных людях, создавших, впрочем, в упомянутых государствах весьма яркие и значительные общины, в том числе и культурные.На заокеанской территории второе место по числу проживающих там граждан, причисляемых к русским, занимает Канада, где таковых насчитывается от полумиллиона до 600 с лишним тысяч человек. По оценкам местной миграционной службы, свыше 1,5% всего населения. Неплохо чувствуют себя наши соотечественники и в Латинской Америке: в Аргентине и Бразилии числятся примерно по 350 тысяч русских людей.Что характерно, Европа для нас вовсе не столь гостеприимна. По уже упоминавшимся мной выше причинам, оценки числа «русских французов» расходятся в разы: кто-то говорит о 200 тысячах, а кто-то и о 400 с лишним. Более 120 тысяч наших соотечественников обретаются в солнечной Италии – во всяком случае, так считалось до пандемии коронавируса, изменившей многое. В прочих странах Старого Света количество русских скромнее. В Британии живут не более 15 тысяч русских, а в дружественной Сербии их всего пара тысяч.Безусловно, названные выше числа являются приблизительными, поскольку основаны в основном на информации из официальных источников. По глубокому убеждению многих экспертов, количество русских людей, рассеянных по планете, гораздо больше. Увы… Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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