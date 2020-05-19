Промывка извилин играми Госдепа США

Заокеанские кураторы не стесняются в выборе средств для своих опытов на экспериментальной площадке под названием «Украина». Например, Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем украинского общества путем разработок «серьезных игр». Для того чтобы дать установку на добро, американское посольство в Киеве объявило конкурс среди организаций.«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счет разработки «серьезных игр», — цитирует RT документ посольства.Организаторы планируют набрать около 50 профессиональных и начинающих разработчиков с Украины и организовать для них в начале сентября (до старта фестиваля Comic Con Ukraine) семинар по социальным вопросам. Ожидается, что во время мероприятия участники и начнут работу над «серьезными играми». В качестве наставников определены не только украинские специалисты, но и американские, включая представителей компаний США — производителей видеоигр. Кроме того, в планах организаторов — соревнование разработчиков по скоростному созданию новых игр, так называемый геймджем. Его участники и представят свои идеи потенциальным инвесторам во время Comic Con Ukraine.Вашингтон не поскупился на реализацию очередной меры по промывке извилин украинских обывателей, выделив $100 тыс. В США полагают, что подобный проект будет способствовать вхождению американских компаний в игровую индустрию Украины и созданию площадки для сотрудничества между разработчиками из Соединенных Штатов и их украинскими коллегами.Напомним, еще в феврале Вашингтон заявил о планах реализовать на Украине программы, которые позволят «расширить происходящий внутри украинской аудитории диалог» по политическим и социальным вопросам, имеющим важное значение в контексте «евро-атлантического вектора развития» государства (а если точнее, в русофобском контексте).