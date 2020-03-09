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Промышленность на карантине: как вспышка коронавируса может повлиять на экономику Италии

09 марта 2020, 17:30  •  110 • В мире
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса COVID-19 — из 7,3 тыс. заболевших скончались 366. Эпидемия заставляет власти страны предпринимать жёсткие меры, нацеленные на сдерживание распространения инфекции. В Ломбардии и ряде провинций на севере государства введены ограничения на передвижение населения, закрыты школы и университеты, отменяются спортивные и культурные мероприятия. От этого страдает туристическая отрасль, а также итальянская промышленность, сконцентрированная преимущественно в этих регионах. Такая ситуация обостряет и без того серьёзные проблемы в экономике страны — уровень госдолга достиг 135% от ВВП.
 
Reuters © Massimo Pinca
 

Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса COVID-19. Новым вирусом заразились 7,3 тыс. человек, из них скончались 366, то есть практически каждый пятый. При этом государство занимает второе место по доле инфицированного населения — на каждый миллион жителей приходится 121,9 случая заражения.

Власти Италии предпринимают экстренные меры для сдерживания эпидемии. Премьер-министр Джузеппе Конте подписал декрет, усиливающий меры по предотвращению заражения коронавирусом в северной части страны, они распространяются на территорию всей области Ломбардия, а также на четырнадцать северных провинций, включая Парму, Римини, Пезаро, Модену, Пьемонт и Венецию. 

В документе указывается, что речь не идёт о полной изоляции — въезд и выезд из этих районов возможен «в случаях крайней необходимости», а также в целях получения медицинской помощи или же в рабочих целях. При этом сотрудники правоохранительных органов имеют право потребовать доказательства целей поездки.

Кроме того, будут закрыты все развлекательные заведения, пабы, спортзалы и бассейны, школы, университеты и музеи, остановлена работа горнолыжных курортов, отменены спортивные и культурные мероприятия. Рестораны и бары останутся открытыми, однако будут работать лишь с 6 до 18 часов. Кроме того, владельцы таких заведений должны избегать большой скученности людей — расстояние между посетителями должно быть не менее метра. То же правило касается и проведения месс в соборах и церквях.

Полностью запрещено передвижение лишь лицам, находящимся на карантине, а также тем, у кого наличие коронавируса было подтверждено. Всем людям с симптомами респираторных инфекций и с температурой выше 37,5 °C «настоятельно рекомендуется» оставаться дома, сообщив о своём состоянии медикам. 

  • Джузеппе Конте
  • Reuters
  • © Remo Casilli

Высокая цена безопасности

Принятые правительством Италии меры уже привели к отмене этапа Кубка мира по сноуборду — соревнования были запланированы на 10 марта в Ломбардии.

Кроме того, из-за распространения опасной инфекции не исключена отмена всех футбольных турниров в Италии. С таким призывом выступил президент профсоюза футболистов страны Дамиано Томмази, которого поддержал министр спорта республики Винченцо Спадафора.

Действия итальянского правительства уже получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Правительство и народ Италии предпринимают решительные, смелые шаги, направленные на замедление распространения коронавируса, а также на защиту своей страны и всего мира. Они идут на истинные жертвы. ВОЗ выражает солидарность с Италией и заявляет о готовности и далее оказывать вам поддержку», — написал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в своём Twitter.

The government & the people of

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