Промоутер Зауэрленд высказался о недовольстве Усика организацией финала WBSS

Сопромоутер Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрленд прокомментировал недовольство украинца Александра Усика организацией финального поединка с россиянином Муратом Гассиевым.

«В данной ситуации всё просто: у нас заключены контракты с обоими боксёрами. Здесь нет никаких политических вопросов, оба парня готовы к бою, они спортсмены, здесь нет места политике. У нас контракт с обоими боксёрами», — заявил Зауэрленд на пресс-конференции.

Ранее он прокомментировал слухи о возможной неявке Усика на бой с Гассиевым.