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Промоутер Зауэрленд высказался о недовольстве Усика организацией финала WBSS
19 июля 2018, 15:54 • 152 • Украина
Сопромоутер Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрленд прокомментировал недовольство украинца Александра Усика организацией финального поединка с россиянином Муратом Гассиевым.
© Janis globallookpress.com
«В данной ситуации всё просто: у нас заключены контракты с обоими боксёрами. Здесь нет никаких политических вопросов, оба парня готовы к бою, они спортсмены, здесь нет места политике. У нас контракт с обоими боксёрами», — заявил Зауэрленд на пресс-конференции.
Ранее он прокомментировал слухи о возможной неявке Усика на бой с Гассиевым.
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