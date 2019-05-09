Промоутер: Усик может вернуться на ринг в августе

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда должен вернуться на ринг украинский боксёр Александр Усик, который был вынужден перенести свой бой с камерунцем Карлосом Такамом из-за травмы.

«У него разрыв бицепса. Ему не потребуется операция. Думаю, что он вернётся в августе или где-то в это время. Предполагаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться», — цитирует Хирна Boxingscene.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, он лишился пояса WBA за отказ провести поединок с россиянином Денисом Лебедевым.

Ранее сообщалось, что бой Усик — Такам перенесён из-за травмы украинского боксёра.