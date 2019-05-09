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Промоутер: Усик может вернуться на ринг в августе
09 мая 2019, 14:24 • 89 • Украина
Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда должен вернуться на ринг украинский боксёр Александр Усик, который был вынужден перенести свой бой с камерунцем Карлосом Такамом из-за травмы.
РИА Новости
«У него разрыв бицепса. Ему не потребуется операция. Думаю, что он вернётся в августе или где-то в это время. Предполагаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться», — цитирует Хирна Boxingscene.
Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, он лишился пояса WBA за отказ провести поединок с россиянином Денисом Лебедевым.
Ранее сообщалось, что бой Усик — Такам перенесён из-за травмы украинского боксёра.
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