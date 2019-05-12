«Прометей» приковал к скале американскую систему 2040 года

Автор:

Покровский Александр

Это известный и очень красивый, хотя и грустный и с элементами садизма миф. Добрый титан Прометей подарил людям огонь, за что злой и мстительный Зевс повелел приковать его к скале на Кавказе (говорят, прямо возле Сочи). А там к человеколюбцу повадился прилетать орёл и выклёвывать у него, распятого, печень. Та, правда, наутро отрастала вновь, что наверняка нравилось орлу, но обрекало наказанного на новые ежедневные муки.

Чем закончилась эта печенераздирающая история, осталось за кадром. Во всяком случае, когда Сочи готовили к Олимпиаде, никакого прикованного героя в скалах не нашли. Но если сегодня имя Прометея взять в кавычки, а орла принять как символическую аватару США (что сами же американцы и практикуют), то древний миф окажется развёрнут наоборот. А именно: «Прометей» прикуёт к земле всех американских пернатых хищников. А также прочих «птичек» с буковкой «F» на фюзеляже.

Потому что зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» уже сегодня сделала бесполезной «Перспективную систему боевого управления и наблюдения» (Advanced Battle Management and Surveillance, ABMS) для обеспечения данными американских военных летательных аппаратов.

При том, что ВВС США ожидают разработку своей новой радиолокационной сети и системы обработки данных только в 2040 году…

Что показали испытания

Как раз перед майскими праздниками прошла информация, что военные завершили испытания ключевых элементов ЗРС С-500 «Прометей» на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС в Астраханской области. Полигонную проверку проходили радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС).

Радиолокационная станция (РЛС) класса «Воронеж-М». Фото: www.globallookpress.com

Сообщалось, что «работа элементов системы была проверена в условиях, близких к реальным». При этом особое внимание в ходе испытаний уделялось интеграции систем С-500 и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ», так как планируется, что в дальнейшем эти две системы будут работать в одной связке.

Это понятно и теоретически, и практически. «Прометей» работает на дальних дистанциях по баллистическим и аэродинамическим целям, а «Панцирь», соответственно, обязан будет его прикрывать, защищая ближнюю сферу от всяких управляемых бомб, ракет «воздух-земля» и ударных беспилотников. А практическое знание о необходимости очень точной и тонкой увязки радиоэлектронных и боевых способностей ЗРК и ЗРПК принёс сирийский опыт.

Но кроме этого в сообщении была ещё одна важная информация — о том, что по итогам тестов было принято «решение о готовности радиолокационного комплекса и радиолокационной станции к серийному производству».

Иными словами, это было не очередное отработочное испытание, а нечто вроде государственной приёмки. Экзамена, который комплекс сдал, и ему открыли дорогу в войска. Коли так, то по плану «Прометей» должен начать вставать на вооружение уже с 2020 года.

«Прометей» и его возможности

С-500 «Прометей» — это комплекс противовоздушной и противоракетной обороны пятого поколения. В минимальной комплектации он состоит из подвижного пункта боевого управления с автоматической системой управления, радиолокационного комплекса повышенных возможностей, многофункциональной РЛС «подсветки» и до 12 пусковых установок зенитных ракет.

Кроме того, система оснащена средствами радиоэлектронной борьбы повышенного могущества, способными полностью подавлять электронную начинку целей с помощью новейшей аппаратуры РЭБ. Причём эта аппаратура уже была испытана в Сирии на любезно предоставленных американцами и англичанами крылатых ракетах и управляемых бомбах, уже изученных в Москве по итогам тех натурных испытаний.

Средства связи «Прометея» также превосходят все предыдущие образцы. Они относятся вообще уже к шестому поколению, полностью исключая возможность радиоперехвата и вывод из строя при помощи внешних помех.

Ударные же возможности С-500 воплощаются в ракете 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров. Ракета развивает скорость до 9 Махов, летит на дальность до 500, а то и 600 километров, цели поражает с вероятностью до 95%. Это достигается благодаря принципиально новой головке самонаведения, которая может переключаться на самостоятельный поиск цели: сама её обнаруживает, даёт всей ракете команду настичь и уничтожить. А на ближайшее будущее планируется оснастить «мозговую» начинку ракеты функциями искусственного интеллекта.

Москва. Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» во время парада на Красной площади. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Американский орёлик, перед тобою стена

Таким образом, «Прометей» действительно воздвигает стену от поверхности Земли до космоса. Ибо на высоте до 250 км и летают основные спутники военного назначения и межконтинентальные баллистические ракеты. Если уже учесть, что С-500 предполагается сопрягать не только с «Панцирями», но и с уже стоящими на вооружении системами С-400 «Триумф», С-300ВМ4 «Антей-2500» и С-350 «Витязь», то стена эта окажется не только высокой, но и в полном смысле слова глубокой — на всю глубину защищаемой территории.

Кроме того, были сообщения, что ведутся работы над интеграцией «Прометея» с системой ПРО Москвы и Московского округа А-135 «Амур». А это уже стратегического характера система. Таким образом, с постановкой «Прометеев» на боевое дежурство система ПВО/ПРО России станет сама стратегической.

Дурашка американский орёл, выходя из договора по ПРО, пускал тогда слюнки по русской печёнке, которую располагал безнаказанно выклёвывать. Ан верно сказано: «Не рой русскому яму — он её сразу превратит в окоп». Так вышло и в данном случае.

Вашингтонские орёлики планировали понаставить возле России позиционных районов ПРО, с которых можно с одинаковым успехом стрелять как противоракетами, так и ударными крылатыми ракетами «Томагавк». И вот теперь получается, что два района практически созданы. И стрелять с них будет вполне можно.

С одинаковым неуспехом.