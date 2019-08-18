Промес обошел Смолова и стал сильнейшим игроком РФПЛ в FIFA-18

Автор:

Милосердова Ирина

Сильнейшим футболистом РФПЛ в футбольном симуляторе FIFA-18 стал полузащитник "Спартака" Квинси Промес.

Как сообщает "Sportgame", голландец получил карточку Team of The Season (TOTS – команда сезона) и рейтинг 94 из 99 возможных.

Таким образом, Квинси перегнал нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова с рейтингом 91. Кстати, Смолов на прошлой неделе оказался единственным русским действующим футболистом, добравшимся до рейтинга более 90 в серии игр FIFA за последние восемь лет.

Интересно, что для Квинси Промеса это уже шестая карточка футбольного симулятора. Кроме базовой с рейтингом 82, Промес получил карточку "Зимний апдейт" (83), две карточки с рейтингом 84 и 86 за попадание в команды недели, а также специальную карточку "Битвы составов" (SBC) с рейтингом 86.