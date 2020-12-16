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Променяли титул на шоу: Принц Гарри и Меган Маркл станут блогерами
16 декабря 2020, 16:30 • 40 • В мире
Принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от королевских титулов, заключили контракт со Spotify на производство подкастов. Первые подкасты выйдут в 2021 году. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские станут фактически блогерами.
Британский принц Гарри и Меган Маркл создали звукозаписывающую компанию Archewell Audio, через которую они заключили контракт на многолетнее партнёрство со Spotify для производства подкастов и шоу, в которых супруги будут рассказывать вдохновляющие истории.
Первые подкасты выйдут в следующем году. В честь Нового года герцог и герцогиня Сассекские пообещали сделать особый сюжет, в котором они и их гости расскажут "истории надежды и сострадания".
В конце сентября газета The Sun информировала о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix.
Почти год назад принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга официально объявили об отказе от статуса старших членов королевской семьи, заявив, что самостоятельно обеспечат себе финансовую независимость.
Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.
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