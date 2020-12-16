Променяли титул на шоу: Принц Гарри и Меган Маркл станут блогерами

Британский принц Гарри и Меган Маркл создали звукозаписывающую компанию Archewell Audio, через которую они заключили контракт на многолетнее партнёрство со Spotify для производства подкастов и шоу, в которых супруги будут рассказывать вдохновляющие истории.

Первые подкасты выйдут в следующем году. В честь Нового года герцог и герцогиня Сассекские пообещали сделать особый сюжет, в котором они и их гости расскажут "истории надежды и сострадания".

В конце сентября газета The Sun информировала о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix.

Почти год назад принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга официально объявили об отказе от статуса старших членов королевской семьи, заявив, что самостоятельно обеспечат себе финансовую независимость.

Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.