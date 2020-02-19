Променял Скарлетт Йоханссон на русскую? Джареда Лето увидели с супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актёра на прогулке в Лос-Анджелесе. Причём подивились тому, что рядом с Джаредом Лето - новая избранница. Ведь ранее у актёра были романы и с Пэрис Хилтон, и со Скарлетт Йоханссон. А сейчас рядом с ним идёт русская супермодель.

Как сообщает Daily Mail, парочка пообедала в ресторане, расположенном на Третьей улице.

Избраннице Джареда 25 лет, актёр её вдвое старше. Кстати, журналисты подозревают, что их роман продолжается не первый год.