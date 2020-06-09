Променял чёрное на белое: "Воскресший" Ким Чен Ын неожиданно сменил имидж

Как сообщает агентство KCNA, политик был в приподнятом настроении и часто улыбался. Совещание, которое посетил лидер КНДР, было посвящено вопросам развития экономики и химической промышленности, а также повышения уровня жизни населения. Примечательно, что все участники совещания не носили масок и близко сидели друг к другу (Пхеньян заверяет, что эпидемии коронавируса в Северной Корее нет).

Отметим, что до сегодняшнего дня Ким Чен Ын появлялся лишь в одном костюме, состоящем из чёрного пиджака и широких чёрных штанов. В вопросе причёски лидер Северной Корея столь же консервативен - он всегда коротко стрижётся, оставляя выбритыми виски.

В мае Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности, после того как посетил завод удобрений в городе Восане. Это породило слухи о болезни и даже смерти политика. Однако спустя несколько недель он снова вышел к объективам телекамер, "воскреснув" столь же внезапно.