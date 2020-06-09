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Променял чёрное на белое: "Воскресший" Ким Чен Ын неожиданно сменил имидж

09 июня 2020, 12:00  •  67 • Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно сменил имидж, отказавшись от традиционного чёрного костюма, в котором он всегда появлялся на публике. Впервые глава государства появился на официальном мероприятии в белой рубашке. Таким образом, политик променял чёрное на белое.
Как сообщает агентство KCNA, политик был в приподнятом настроении и часто улыбался. Совещание, которое посетил лидер КНДР, было посвящено вопросам развития экономики и химической промышленности, а также повышения уровня жизни населения. Примечательно, что все участники совещания не носили масок и близко сидели друг к другу (Пхеньян заверяет, что эпидемии коронавируса в Северной Корее нет).
Отметим, что до сегодняшнего дня Ким Чен Ын появлялся лишь в одном костюме, состоящем из чёрного пиджака и широких чёрных штанов. В вопросе причёски лидер Северной Корея столь же консервативен - он всегда коротко стрижётся, оставляя выбритыми виски.
В мае Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности, после того как посетил завод удобрений в городе Восане. Это породило слухи о болезни и даже смерти политика. Однако спустя несколько недель он снова вышел к объективам телекамер, "воскреснув" столь же внезапно.

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